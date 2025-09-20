Βραχυχρόνια μίσθωση: Τέλος χρόνου για τους ιδιοκτήτες ακινήτων – Οι νέες υποχρεώσεις από 1η Οκτωβρίου και τα πρόστιμα

Από την 1η Οκτωβρίου 2025 αλλάζει το τοπίο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb καθώς ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο με υποχρεωτικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής, επιτόπιους ελέγχους και πρόστιμα, με στόχο να μπει τάξη σε μια αγορά που λειτούργησε για χρόνια με χαλαρούς κανόνες αλλά και να ενισχυθεί η επιστροφή ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση.

Έτσι, από 1η Οκτωβρίου το ακίνητο που διατίθεται σε βραχυχρόνια μίσθωση πρέπει να είναι χώρος κύριας χρήσης, με φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και κλιματισμό. Βοηθητικοί ή ημιυπόγειοι χώροι που δεν πληρούν τον κτιριοδομικό κανόνα θα χρειαστούν τακτοποίηση. Γίνονται υποχρεωτικά η ασφάλιση αστικής ευθύνης, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την εγκατάσταση και βασική πυροπροστασία όπως πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής, σαφής σήμανση διαφυγής. Στο σκέλος της υγιεινής απαιτούνται πιστοποιητικά μυοκτονίας/απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών και οδηγός με τηλέφωνα ανάγκης. Όσα μέχρι χθες θεωρούνταν προαιρετικές «καλές πρακτικές», από τον Οκτώβριο γίνονται υποχρεωτικές προϋποθέσεις λειτουργίας.

Οι έλεγχοι θα διενεργούνται στο ακίνητο από το Υπουργείο Τουρισμού, με δυνατότητα μικτών κλιμακίων με την ΑΑΔΕ. Ο διαχειριστής ενημερώνεται τουλάχιστον δέκα ημέρες νωρίτερα για να προσκομίσει τα δικαιολογητικά. Αν δεν επιτραπεί η είσοδος ή λείπει έστω μία προδιαγραφή, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000 ευρώ, σε υποτροπή μέσα σε ένα έτος το ποσό διπλασιάζεται και σε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται.

Αμετάβλητες μένουν οι υποχρεώσεις έναντι της ΑΑΔΕ: ορατός Αριθμός Μητρώου Ακινήτου σε κάθε ανάρτηση (εντός ή εκτός πλατφόρμας) και υποβολή «δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής» έως τις 20 του επόμενου μήνα από την αναχώρηση, με περιθώριο διορθώσεων ως το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου φορολογικού έτους. Ο ορισμός της βραχυχρόνιας (διάρκεια έως περίπου 60 ημέρες χωρίς πρόσθετες υπηρεσίες) δεν αλλάζει. Σε ισχύ παραμένουν και οι συμπληρωματικές πολιτικές, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ: παράταση έως 31.12.2026 της φοροαπαλλαγής όταν κλειστή κατοικία ή βραχυχρόνιο ακίνητο μετατρέπεται σε μακροχρόνιο, καθώς και το «πάγωμα» νέων αδειών στα κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας για το 2026, με ενδεχόμενο επέκτασης.

Μεγαλύτερο βάρος προσαρμογής θα σηκώσουν ακίνητα σε παλαιές πολυκατοικίες και χώροι μη κύριας χρήσης. Όσοι έχουν κρατήσεις μετά την 01.10.2025 καλούνται τώρα να ελέγξουν τη νομιμότητα χρήσης, να εξασφαλίσουν βεβαίωση ηλεκτρολόγου, να συμπληρώσουν πυρασφάλεια και υγιεινή, να συνάψουν ασφαλιστήριο και να διασταυρώσουν ΑΜΑ και δηλώσεις.