Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Δύο μόλις μέρες έμειναν για την επίσημη έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, που θα δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να επωφεληθούν από σημαντικές προσφορές. Όπως είθισται οι εκπτώσεις αρχίζουν τη 2η Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, οι χειμερινές εκπτώσεις θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Όπως κάθε χρόνο, η περίοδος εκπτώσεων δίνει την ευκαιρία στους καταναλωτές να αγοράσουν είδη ένδυσης, υπόδησης και εποχιακά προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές, προσφέροντας σημαντική οικονομική διευκόλυνση στον προϋπολογισμό τους.

Ήδη αρκετά καταστήματα έχουν ξεκινήσει με προσφορές προκειμένου να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Η συμμετοχή των καταστημάτων στις εκπτώσεις είναι προαιρετική.

Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να είναι ανοιχτά την 1η και τη 2η Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή την Κυριακή 18/1 και 25/1. Στη διάρκεια των εκπτώσεων τα καταστήματα την Κυριακή αναμένεται να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Η σύγκριση τιμών σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα αποτελεί βασικό βήμα, ενώ ιδιαίτερα χρήσιμη είναι και η γνώση των τιμών που ίσχυαν πριν από τις εκπτώσεις. Οι καταναλωτές θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι η έκπτωση είναι ουσιαστική και όχι παραπλανητική.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής την προγενέστερη τιμή, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το προϊόν τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Καλό θα ήταν οι καταναλωτές να προτιμούν γνωστά καταστήματα ή επίσημες πλατφόρμες, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος απάτης ή προϊόντων χαμηλής ποιότητας.

Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών.

Οι παραβάσεις από τους εμπόρους τιμωρούνται αυστηρά. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4177/2013, σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 10.000 ευρώ. Εάν οι εκπτώσεις κριθούν ανακριβείς ή παραπλανητικές, το πρόστιμο ανέρχεται στο 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών, με κατώτατο όριο τις 20.000 ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.