Χειμερινές εκπτώσεις: 7 εβδομάδες προσφορών στα καταστήματα

Οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, όπως και πολλοί καταναλωτές, μετρούν αντίστροφα για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026 που αρχίζουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν 7 εβδομάδες, έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική, χωρίς καμία υποχρέωση για τους εμπόρους. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν προϊόντα με μειωμένες τιμές υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της αγοράς.

Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά τις δύο πρώτες Κυριακές της εκπτωτικής περιόδου:

Κυριακή 18 Ιανουαρίου και

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Το προτεινόμενο ωράριο είναι 11:00 έως 18:00 ή 20:00, ανάλογα με την περιοχή και την απόφαση των εμπορικών συλλόγων.

Όπως υπενθυμίζουν σε ανακοινώσεις τους Εμπορικοί Σύλλογοι καθώς και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει εκδοθεί Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοίνωσης μείωσης τιμής για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Οι υποχρεώσεις αναφορικά με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής του προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 9ι του ν.2251/1994 προβλέπει τα ακόλουθα: