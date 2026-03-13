ΥΠΕΝ: Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του ΤΑΑ

Προτεραιότητα στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη στήριξη των πολιτών δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), προσφέροντας τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΝ παρατάσεις ολοκλήρωσης για ενεργειακά προγράμματα, που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ειδικότερα, οι παρατάσεις αφορούν τα προγράμματα:

Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 25η Ιουνίου 2026.

Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των προγραμμάτων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης των προγραμμάτων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026, ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής.

Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2026.

Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2026.

Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

