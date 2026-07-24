Υβριδικά αυτοκίνητα: Διπλάσιο τέλος ταξινόμησης από το 2027 – Ποιοι θα πληρώνουν περισσότερα

Αυξημένο τέλος ταξινόμησης θα καλούνται να πληρώνουν από το 2027 όσοι αγοράζουν ορισμένες κατηγορίες υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς περιορίζεται η έκπτωση που παρέχεται σήμερα στα μοντέλα με τις χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Με βάση τον νέο νόμο και τις εφαρμοστικές οδηγίες της ΑΑΔΕ, η αλλαγή αφορά τα υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές έως 50 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, τα οποία μέχρι το τέλος του 2026 εξακολουθούν να απολαμβάνουν μείωση 75% στο τέλος ταξινόμησης.

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Αυτό σημαίνει ότι οι αγοραστές τους καταβάλλουν σήμερα μόνο το 1/4 του ποσού που θα προέκυπτε χωρίς τη φορολογική ελάφρυνση. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, όμως, η έκπτωση περιορίζεται στο 50%. Κατά συνέπεια, ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλλει το μισό του κανονικού τέλους, αντί για το 25% που πληρώνει σήμερα.

Στην πράξη, για τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα το καταβλητέο τέλος ταξινόμησης διπλασιάζεται. Για παράδειγμα, εάν το τέλος πριν από την έκπτωση ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, σήμερα περιορίζεται στα 1.000 ευρώ. Με το νέο καθεστώς, το ποσό θα αυξηθεί στα 2.000 ευρώ.

Η αλλαγή προκύπτει από τη θέσπιση ενιαίας έκπτωσης 50% για όλα τα υβριδικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το πόσο χαμηλές είναι οι εκπομπές τους. Μέχρι σήμερα, τα οχήματα με εκπομπές έως 50 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο έχουν μεγαλύτερη έκπτωση, ενώ τα υπόλοιπα υβριδικά περιορίζονται ήδη στο 50%.

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Πώς θα εφαρμοστεί η αλλαγή

Η εφαρμοστική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί η αλλαγή στα τελωνεία από την 1η Ιανουαρίου 2027. Σύμφωνα με τις οδηγίες, θα προσαρμοστούν στο τελωνειακό πληροφοριακό σύστημα οι σχετικοί κωδικοί απαλλαγής V32 και V33, ώστε τα υβριδικά αυτοκίνητα που θα τελωνίζονται με το νέο καθεστώς να υπάγονται στην ενιαία μείωση 50% του τέλους ταξινόμησης.

Το ακριβές πρόσθετο κόστος θα διαφέρει από μοντέλο σε μοντέλο, καθώς το τέλος ταξινόμησης εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από τη φορολογητέα αξία και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος. Ωστόσο, για ένα αυτοκίνητο που σήμερα έχει δικαίωμα έκπτωσης 75%, το ποσό του τέλους από το 2027 θα είναι διπλάσιο.

Το νέο καθεστώς δεν επηρεάζει τα υβριδικά αυτοκίνητα που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, αλλά όσα θα τελωνίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2027. Για τελωνισμούς που θα έχουν ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 θα συνεχίσουν να ισχύουν οι σημερινές μειώσεις.

Παράλληλα, διατηρείται μεταβατικά η έκπτωση 75% για υβριδικά αυτοκίνητα με εκπομπές έως 75 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο, εφόσον έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από την 1η Νοεμβρίου 2025 έως τις 31 Μαΐου 2026.

Στην πράξη, η ειδική μεταβατική ρύθμιση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τα μοντέλα με εκπομπές από 51 έως 75 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, τα οποία διαφορετικά θα είχαν έκπτωση μόνο 50%. Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν προβλεφθεί οι ειδικοί τελωνειακοί κωδικοί V38 και V39.

Η αλλαγή αφορά μεγάλο μέρος της αγοράς, καθώς τα υβριδικά αυτοκίνητα έχουν πλέον κυρίαρχη θέση στις νέες πωλήσεις. Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 τα συμβατικά υβριδικά αντιπροσώπευσαν το 56,6% των νέων επιβατικών οχημάτων, ενώ τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά κάλυψαν επιπλέον 6,2%.

Μόνο τον Ιούνιο, τα συμβατικά υβριδικά κατέλαβαν το 55,2% των νέων ταξινομήσεων, έναντι 48,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει πλέον αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου.

Η προοπτική αύξησης του τέλους ταξινόμησης από το 2027 μπορεί επομένως να οδηγήσει αρκετούς ενδιαφερόμενους να επιταχύνουν την αγορά και τον τελωνισμό των αυτοκινήτων τους πριν από το τέλος του έτους.