Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στέγαση: 19.750 προσιτές κατοικίες και πάνω από 8.500 φοιτητικές εστίες

Εγκρίθηκε σήμερα (23.7.2026) η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 από την Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής στη συνεδρίασή της σήμερα, θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δεκαετούς ορίζοντα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα.

Η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική για την περίοδο 2026-2035 περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το εθνικό αυτό σχέδιο αποτελεί τον κεντρικό οδικό χάρτη της Ελλάδας για τη μετάβαση από αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα διαρκές, οργανωμένο και βιώσιμο σύστημα σχεδιασμού. Περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση 50 συγκεκριμένων μέτρων, συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 6,5 δισ. ευρώ. Από τα μέτρα αυτά, τα 36 συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ενιαία ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής (stegasi.gov.gr), ενώ τα 14 αποτελούν νέες προτεινόμενες παρεμβάσεις.

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Οι 3 πυλώνες και οι άμεσες δράσεις

Το σύνολο των κυβερνητικών μέτρων αρθρώνεται σε τρεις κεντρικούς στρατηγικούς πυλώνες:

Την αύξηση της προσφοράς κατοικιών στην αγορά. Τη στοχευμένη στήριξη νοικοκυριών και κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν οξέα στεγαστικά προβλήματα. Τη δημιουργία μόνιμων θεσμών παρακολούθησης, σχεδιασμού και άσκησης στεγαστικής πολιτικής.

Με την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής, δρομολογούνται άμεσα συγκεκριμένες δράσεις που οδηγούν στην κατασκευή ή ανακαίνιση 19.750 προσιτών κατοικιών -με εκτιμώμενο αριθμό ωφελουμένων τους 60.000 πολίτες- καθώς και στη δημιουργία πάνω από 8.500 νέων θέσεων σε φοιτητικές εστίες.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα δράσης περιλαμβάνει:

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Την ανακαίνιση παλαιών ή κλειστών κατοικιών από 20.000 πολίτες, είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για τη διάθεσή τους στην αγορά με μακροχρόνια μίσθωση.

Την ανέγερση 2.350 νέων κοινωνικών κατοικιών σε μεγάλα αδρανή ακίνητα του δημοσίου, όπως ανενεργά στρατόπεδα και άλλες δημόσιες εκτάσεις.

σε μεγάλα αδρανή ακίνητα του δημοσίου, όπως ανενεργά στρατόπεδα και άλλες δημόσιες εκτάσεις. Τη άμεση διάθεση 400 κατοικιών μέσω του νέου θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής .

. Την προσθήκη 8.500 νέων κλινών στις υπάρχουσες υποδομές φοιτητικών εστιών σε 6 δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

σε 6 δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Την κατασκευή και παράδοση 2.000 κατοικιών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο του εξειδικευμένου οικιστικού προγράμματος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Απολογισμός ενός έτους και θεσμική θωράκιση

Η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 2025 με τη συμμετοχή 10 υπουργών, υπό την προεδρία του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, αρμόδιου για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, και με κεντρικό φορέα υλοποίησης το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Στη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της Επιτροπής, σχεδιάστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή σημαντικές πρωτοβουλίες. Στον τομέα της αύξησης των ακινήτων, 24.000 πολίτες απέκτησαν πρώτη κατοικία μέσω των προγραμμάτων «Σπίτι μου 1 και 2», νομοθετήθηκε η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω κοινωνικής αντιπαροχής και η δημιουργία κατοικιών σε στρατόπεδα, ενώ ενεργοποιήθηκαν νέα προγράμματα ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης (όπως το «Εξοικονομώ»). Παράλληλα, θεσπίστηκαν περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνιες εκμισθώσεις και νέες κατασκευές.

Στον τομέα της στήριξης των ευάλωτων ομάδων, εφαρμόστηκαν μέτρα όπως η επιστροφή ενοικίου, η ειδική ενίσχυση δύο ενοικίων για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που στελεχώνουν την περιφέρεια, καθώς και η διεύρυνση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος. Τέλος, για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας του εγχειρήματος, συγκροτήθηκαν μόνιμοι μηχανισμοί, όπως η λειτουργία της πύλης stegasi.gov.gr και ο σχεδιασμός εξειδικευμένου Φορέα Στεγαστικής Πολιτικής.

Σημειώνεται ότι το τελικό σχέδιο της Εθνικής Στρατηγικής εκπονήθηκε από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ενσωματώνοντας σχόλια και προτάσεις φορέων και πολιτών.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, δήλωσε: «Η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την προσιτή στέγη έρχεται να απαντήσει σε ένα μείζον οικονομικό πρόβλημα που απασχολεί τουλάχιστον 1 στους 3 Έλληνες και αφορά στο ολοένα και αυξανόμενο κόστος της πρώτης κατοικίας. Μετά από ένα χρόνο εντατικής εργασίας και συνεργασίας με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία (Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Άμυνας, Εργασίας και Εσωτερικών) έχουμε πλέον στα χέρια μας όλα τα εργαλεία -νομοθετικά, οικονομικά και πολεοδομικά- για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση δημιουργίας σχεδόν 20.000 κοινωνικών κατοικιών και 8.500 νέων φοιτητικών εστιών. Στόχος μας να αυξήσουμε την προσφορά ακινήτων με προσιτά ενοίκια και να προσφέρουμε ανακούφιση στα εισοδήματα ειδικά των πιο ευάλωτων αλλά και των νεότερων συμπολιτών μας».

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε από την πλευρά της: «Ένας χρόνος διυπουργικής επιτροπής για τη στέγαση με απτά αποτελέσματα. Ένα τόσο μεγάλο ζήτημα δεν μπορεί να περιορίζεται και δεν περιορίζεται στις αρμοδιότητες ενός υπουργείου. Γι’ αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συνδυάζοντας παρεμβάσεις που αυξάνουν την προσφορά κατοικιών με μέτρα που μειώνουν το βάρος του στεγαστικού κόστους για τους πολίτες. Με την Εθνική Στρατηγική αποκτούμε πλέον έναν ενιαίο σχεδιασμό, με ξεκάθαρους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επόμενη δεκαετία. Στόχος μας είναι η προσιτή στέγη να γίνει πραγματική δυνατότητα για τους νέους, τις οικογένειες και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας».