Κτηματολόγιο: Νέος λογαριασμός για να σωθούν τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Νέα υποχρεωτική και με οικονομικό κόστος διαδικασία φέρνει το νομοσχέδιο για τα ακίνητα που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» και διεκδικούνται μέσω έκτακτης χρησικτησίας.

Σύμφωνα με διάταξη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, οι ιδιοκτήτες δεν θα μπορούν πλέον να προχωρούν απευθείας στη συζήτηση της αγωγής, αλλά θα πρέπει προηγουμένως να περάσουν από υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, να καταβάλουν πάγιο τέλος καταχώρισης και να συγκεντρώσουν έναν πλήρη φάκελο αποδεικτικών στοιχείων για τη νομή και τη χρήση του ακινήτου.

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Η διαδικασία θα πραγματοποιείται ενώπιον πιστοποιημένου κτηματολογικού διαμεσολαβητή, ο οποίος θα επιλέγεται από ειδικό ηλεκτρονικό μητρώο. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταχωρίσει στο Κτηματολόγιο το φύλλο βασικών στοιχείων της υπόθεσης και να καταβάλει το σχετικό πάγιο τέλος, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.

Η καταχώριση θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε μία εργάσιμη ημέρα, ενώ η υποχρεωτική αρχική συνεδρία θα πραγματοποιείται τουλάχιστον 30 ημέρες αργότερα. Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία, το πρακτικό της διαμεσολάβησης θα θεωρείται άκυρο, ενώ εάν δεν πραγματοποιηθεί καθόλου η συνεδρία, η αγωγή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο φάκελος που πρέπει να συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης

Η πραγματική οικονομική επιβάρυνση δεν περιορίζεται στο πάγιο τέλος. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καλύψει την αμοιβή του διαμεσολαβητή, τις δικηγορικές υπηρεσίες και, ανάλογα με την υπόθεση, το κόστος για τοπογραφικά διαγράμματα, τεχνικά έγγραφα, συμβολαιογραφικές πράξεις ή ένορκες βεβαιώσεις.

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Στον φάκελο θα μπορούν να περιλαμβάνονται λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερομένου, μισθωτήρια και αποδείξεις είσπραξης ενοικίων, δηλώσεις προς δημόσιες ή φορολογικές αρχές, οικοδομικές άδειες και τοπογραφικά διαγράμματα βέβαιης χρονολογίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το έντυπο Ε9. Το νομοσχέδιο απαιτεί να προσκομίζεται Ε9 στο οποίο το επίμαχο ακίνητο είχε δηλωθεί τουλάχιστον δέκα χρόνια πριν από την υποχρεωτική συνεδρία. Παράλληλα, χρειάζονται τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται εικοσαετής νομή, η θέση, τα όρια και το εμβαδόν του ακινήτου.

Αυτό σημαίνει ότι η φορολογική συνέπεια του ιδιοκτήτη κατά το παρελθόν θα αποτελεί πλέον ουσιαστικό στοιχείο για την αναγνώριση της κυριότητας. Όποιος χρησιμοποιούσε ένα ακίνητο επί δεκαετίες, αλλά δεν το είχε δηλώσει εγκαίρως στο Ε9, μπορεί να βρεθεί σε δυσκολότερη αποδεικτική θέση.

Φόρος πριν από τη διόρθωση

Εάν το Ελληνικό Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα επί του ακινήτου και τα αποδεικτικά στοιχεία θεωρηθούν επαρκή, μπορεί να συνταχθεί πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο θα καταχωρίζεται στο Κτηματολόγιο και θα διορθώνει την εγγραφή.

Πριν, όμως, από την καταχώριση θα πρέπει να έχει υποβληθεί δήλωση φόρου χρησικτησίας, αντίγραφο της οποίας θα συνυποβάλλεται μαζί με το πρακτικό. Η αιτία κτήσης που θα αναγράφεται στο κτηματολογικό φύλλο θα είναι η έκτακτη χρησικτησία. Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε εκτάσεις που αποτελούν δημόσια κτήση ή είναι κοινόχρηστες.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκτιμά ότι η είσπραξη του πάγιου τέλους μπορεί να αυξήσει τα έσοδα του ελληνικού Κτηματολογίου. Για τον πολίτη, αντίθετα, δημιουργείται ένα νέο αρχικό κόστος προτού ακόμη κριθεί η κυριότητα.

Η οικονομική ανταμοιβή μπορεί να είναι σημαντική εάν η διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, καθώς ένα ακίνητο που παραμένει «αγνώστου ιδιοκτήτη» είναι ουσιαστικά παγιδευμένο: δεν μπορεί εύκολα να πωληθεί, να μεταβιβαστεί, να αξιοποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για δάνειο. Η διαμεσολάβηση μπορεί να μειώσει τον χρόνο και το κόστος μιας πολυετούς δικαστικής διαμάχης, αλλά ο ιδιοκτήτης θα πρέπει πρώτα να πληρώσει και να αποδείξει με συγκεκριμένα φορολογικά και τεχνικά στοιχεία ότι πράγματι κατέχει το ακίνητο.