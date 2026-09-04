Μάζευε χρήματα από άδεια κουτάκια και κέρδισε 500.000 δολάρια στο ξυστό

Ένας 39χρονος από την κομητεία Λίβινγκστον στο Μίσιγκαν είδε μια απλή εβδομαδιαία συνήθεια να μετατρέπεται σε κέρδος 500.000 δολαρίων, όταν τα χρήματα από την επιστροφή χρησιμοποιημένων κουτιών τού έδωσαν τη δυνατότητα να αγοράσει το τυχερό ξυστό λαχείο.

Ο άνδρας, ο οποίος επέλεξε να παραμείνει ανώνυμος, δήλωσε στη Λοταρία του Μίσιγκαν ότι κάθε Κυριακή επιστρέφει χρησιμοποιημένα κουτάκια και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα χρήματα που παίρνει για να αγοράσει λαχεία.

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Αυτή τη φορά, η συγκεκριμένη συνήθεια, αποδείχθηκε ιδιαίτερα τυχερή. Το δελτίο που του χάρισε το μεγάλο έπαθλο ήταν από το παιχνίδι «Stampede Payout».

Ο 39χρονος έξυσε τα δελτία αργότερα το ίδιο βράδυ, μετά το δείπνο. Όταν είδε ότι ένα από αυτά κέρδιζε 500.000 δολάρια, άρχισε να φωνάζει και να χοροπηδά από τον ενθουσιασμό.

Μάλιστα, προσπάθησε αμέσως να επιβεβαιώσει το κέρδος σκανάροντας το δελτίο μέσω της εφαρμογής της λοταρίας, αλλά δεν τα κατάφερε.

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«Τα χέρια μου έτρεμαν τόσο πολύ», περιέγραψε, που χρειάστηκε να περιμένει μέχρι αργότερα για να ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Το ποσό, όπως είπε, του δίνει πλέον την αίσθηση οικονομικής ελευθερίας. Σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να αποπληρώσει το σπίτι του, να κάνει ένα ταξίδι και να βγάλει τους φίλους του για φαγητό.

Το «Stampede Payout» έχει ήδη μοιράσει περισσότερα από 4 εκατ. δολάρια σε κέρδη σε παίκτες της Λοταρίας του Μίσιγκαν.