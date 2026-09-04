Φίδι βρέθηκε να «ψωνίζει» στο διάδρομο με τα ψωμιά σε σούπερ μάρκετ της Αγγλίας

Ένα μικρό φίδι εντοπίστηκε σε ένα μάλλον απρόσμενο σημείο: στον διάδρομο με τα αρτοσκευάσματα ενός σούπερ μάρκετ στην Αγγλία.

Το νεαρό corn snake εντοπίστηκε στις 14 Αυγούστου σε σούπερμαρκετ του Maryport, και μεταφέρθηκε στην οργάνωση Pet Encounter, που ασχολείται με την προστασία και την εκπαίδευση γύρω από τα ζώα.

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Οι υπεύθυνοι της οργάνωσης αποφάσισαν να δώσουν στο φίδι το όνομα «Crumbs», δηλαδή «Ψίχουλα», επειδή βρέθηκε κοντά στα ψωμιά.

Πίσω, όμως, από το ασυνήθιστο περιστατικό κρύβεται ένα ευρύτερο πρόβλημα. Ο υπεύθυνος της Pet Encounter, Ben Nicholson, δήλωσε ότι η οργάνωση έχει καταγράψει σημαντική αύξηση στις διασώσεις φιδιών.

Μέσα στο 2026 έχει ήδη αναλάβει 21 φίδια, ενώ σε ολόκληρο το 2025 είχε δεχθεί 14.

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Το κόστος των εξωτικών κατοικίδιων

Ο Nicholson εκτιμά ότι η αύξηση του κόστους ζωής έχει παίξει ρόλο στην άνοδο των εγκαταλείψεων, καθώς η φροντίδα ενός εξωτικού κατοικίδιου μπορεί να απαιτεί σημαντικά έξοδα.

«Υπάρχει ο εξοπλισμός, τα θερμαντικά χαλάκια, οι λάμπες θερμότητας. Όλα έχουν κόστος», ανέφερε, εξηγώντας ότι αρκετοί ιδιοκτήτες προσπαθούν να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας.

Η Pet Encounter ξεκίνησε ως οργανισμός που ασχολείται κυρίως με την εκπαίδευση γύρω από τα ζώα, όμως εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να αποκτήσει καθεστώς φιλανθρωπικής οργάνωσης με αντικείμενο και τη διάσωση ζώων.

«Δεν μπορούμε να πούμε όχι σε αυτά τα ζώα», δήλωσε ο Nicholson.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αρκετοί άνθρωποι αγοράζουν εξωτικά κατοικίδια χωρίς να έχουν προηγουμένως ενημερωθεί επαρκώς για τις ανάγκες τους.