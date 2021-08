Η Helaina Alati από την Αυστραλία σίγουρα θα θυμάται για πολύ καιρό – αν όχι για πάντα – την τελευταία της επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Στο ράφι με τα μπαχαρικά, δίπλα στα μπουκαλάκια με την πάπρικα και το σκόρδο, αντίκρισε… έναν πύθωνα μήκους τριών μέτρων.

Το περιστατικό, σύμφωνα με το BBC, σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στα βορειοδυτικά περίχωρα του Σίδνεϊ. Η 25χρονη κοπέλα ήταν σε ένα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Woolworths, όταν ξαφνικά είδε το πελώριο φίδι να ξεπροβάλλει μέσα από το ράφι με τα μπαχαρικά. Το εν λόγω σούπερ μάρκετ – όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC – βρίσκεται στο άκρο μιας μεγάλης έκτασης με αρκετά πυκνή βλάστηση. Tο τελευταίο όμως πράγμα που περίμενε η νεαρή κοπέλα είναι ότι θα έβλεπε έναν πύθωνα μήκους τριών μέτρων να την κοιτάζει μέσα από τα μπουκαλάκια με την πάπρικα, το σκόρδο και το πιπέρι.

