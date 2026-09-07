Check-up μετά τις διακοπές: Γιατί αξίζει μια επίσκεψη στον κτηνίατρο

Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε, αλλά ό,τι συνέβη τους προηγούμενους μήνες δεν τελειώνει απαραίτητα μαζί του.

Ένα τσίμπημα από κουνούπι ή σκνίπα, μια βόλτα σε περιοχή με πολλά παράσιτα, ένα μπάνιο στη θάλασσα ή ακόμη και μια μικρή αλλαγή στην όρεξη και τη συμπεριφορά είναι λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες μέσα στην καθημερινότητα των διακοπών.

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Ένας προληπτικός κτηνιατρικός έλεγχος μπορεί να είναι μια καλή αφορμή για να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση του ζώου μετά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ανάλογα με την ηλικία, τον τρόπο ζωής και την περιοχή όπου κινείται, ο κτηνίατρος θα κρίνει αν χρειάζονται εξετάσεις αίματος ή ειδικοί έλεγχοι για νοσήματα που μεταδίδονται από παράσιτα.

Λεϊσμανίωση και διροφιλαρίωση στο μικροσκόπιο

Στην Ελλάδα, η λεϊσμανίωση (καλααζάρ) και η διροφιλαρίωση είναι δύο νοσήματα που μεταδίδονται από διαβιβαστές, με τη λεϊσμανίωση να μεταδίδεται από σκνίπες και τη διροφιλαρίωση από κουνούπια.

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Η έκθεση είναι μεγαλύτερη σε συγκεκριμένες εποχές και περιοχές, ενώ τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται πάντα αμέσως. Γι’ αυτό ο κτηνίατρος μπορεί να προτείνει προληπτικό έλεγχο, ανάλογα με το ιστορικό και τον κίνδυνο έκθεσης του ζώου.

Η αντιπαρασιτική προστασία χρειάζεται επίσης επανεκτίμηση. Δεν έχει σημασία μόνο αν χορηγήθηκε κάποιο σκεύασμα μέσα στο καλοκαίρι, αλλά αν ήταν κατάλληλο για το συγκεκριμένο ζώο και αν καλύπτει τους κινδύνους στους οποίους εξακολουθεί να εκτίθεται.

Η επιλογή και η συχνότητα των προληπτικών θεραπειών πρέπει να γίνονται με οδηγία κτηνιάτρου, καθώς διαφέρουν ανάλογα με το ζώο και την περιοχή.

Δεν είναι μόνο τα παράσιτα

Το check-up μετά τις διακοπές δεν αφορά αποκλειστικά τα νοσήματα που μεταδίδονται από έντομα. Ο κτηνίατρος μπορεί να ελέγξει το δέρμα και το τρίχωμα, τα αυτιά, τα δόντια και το σωματικό βάρος, ενώ παράλληλα να αξιολογήσει τυχόν αλλαγές στην όρεξη, τη δίψα, την κινητικότητα ή τη συμπεριφορά.

Οι καλοκαιρινές δραστηριότητες μπορεί επίσης να αφήσουν μικρότερα προβλήματα που δεν έγιναν αμέσως αντιληπτά. Ερεθισμοί στο δέρμα, ωτίτιδες μετά από συχνό κολύμπι, τραυματισμοί στις πατούσες ή επίμονη φαγούρα αξίζουν έναν έλεγχο, ιδιαίτερα όταν δεν υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες.

Πότε δεν περιμένουμε το check-up

Ένα προγραμματισμένο ραντεβού δεν πρέπει να λειτουργεί ως λόγος αναμονής όταν το ζώο εμφανίζει συμπτώματα.

Επίμονοι εμετοί ή διάρροια, έντονη κόπωση, δυσκολία στην αναπνοή, απώλεια βάρους, μεγάλη αλλαγή στην όρεξη ή τη δίψα, αιμορραγία ή ασυνήθιστη συμπεριφορά χρειάζονται κτηνιατρική αξιολόγηση νωρίτερα.

Ένα ραντεβού μετά το καλοκαίρι δεν σημαίνει ότι κάθε κατοικίδιο χρειάζεται μια σειρά εξετάσεων.

Σημαίνει ότι ο κτηνίατρος έχει την ευκαιρία να εκτιμήσει τον πραγματικό κίνδυνο για το συγκεκριμένο ζώο και να αποφασίσει αν χρειάζεται κάποιος έλεγχος ή αλλαγή στην προληπτική του φροντίδα.