Σκύλοι και άγχος: Η κλασική μουσική φαίνεται να συμβάλλει στην ηρεμία τους

Το γάβγισμα χωρίς προφανή αιτία, η νευρικότητα, η ανησυχία, η καταστροφική συμπεριφορά μέσα στο σπίτι ή η δυσκολία να μείνει μόνος αποτελούν συχνές εκδηλώσεις άγχους στους σκύλους.

Αν και η αντιμετώπιση αυτών των συμπεριφορών απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση και, όπου χρειάζεται, τη συμβουλή κτηνιάτρου ή ειδικού στη συμπεριφορά ζώων, οι ερευνητές εξετάζουν πλέον και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ηχητικό περιβάλλον.

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Η κλασική μουσική συγκαταλέγεται στις παρεμβάσεις που έχουν μελετηθεί περισσότερο, καθώς φαίνεται να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ήρεμου περιβάλλοντος για πολλά κατοικίδια.

Η εμπειρία μιας ιδιοκτήτριας που έγινε αφορμή για συζήτηση

Η φωτογράφος του BBC Serenity Strull περιέγραψε την εμπειρία της με τη Margot, μια σκυλίτσα που αντιμετωπίζει έντονο άγχος.

Όπως ανέφερε, αφού δοκίμασε διάφορες μεθόδους χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρατήρησε ότι οι ήρεμες συνθέσεις για πιάνο βοηθούσαν το ζώο να χαλαρώνει αισθητά.

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Η προσωπική αυτή εμπειρία δεν αποτελεί επιστημονική απόδειξη, ωστόσο επανέφερε στο προσκήνιο ένα θέμα που απασχολεί εδώ και χρόνια την κτηνιατρική έρευνα.

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Σημαντικό μέρος της σχετικής έρευνας έχει πραγματοποιηθεί από τους Joshua Leeds και Susan Wagner, οι οποίοι ανέπτυξαν το μουσικό πρόγραμμα “Through a Dog’s Ear”, σχεδιασμένο ειδικά για σκύλους.

Η προσέγγιση βασίζεται στην υπόθεση ότι συγκεκριμένα μουσικά χαρακτηριστικά μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη συμπεριφορά και τα επίπεδα στρες.

Μελέτες σε περισσότερους από 150 σκύλους έχουν δείξει ότι η ακρόαση αργής κλασικής μουσικής, με ρυθμό περίπου 50 έως 60 παλμούς ανά λεπτό και χωρίς έντονα κρουστά, συνδέθηκε με αισθητή μείωση των ενδείξεων άγχους.

Τα ζώα εμφάνισαν λιγότερη ανησυχία, περισσότερες περιόδους χαλάρωσης και μεγαλύτερη διάθεση για ύπνο, ενώ πολλοί ιδιοκτήτες ανέφεραν ότι οι σκύλοι τους παρέμεναν πιο ήρεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν πάντως ότι τα αποτελέσματα διαφέρουν από ζώο σε ζώο και ότι η μουσική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει από μόνη της σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς.

Δεν αφορά μόνο τους σκύλους

Το ενδιαφέρον των ερευνητών για την επίδραση της μουσικής στα ζώα δεν περιορίζεται στα κατοικίδια. Αντίστοιχες μελέτες σε ζωολογικούς κήπους έχουν καταγράψει θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά ειδών όπως οι ελέφαντες και οι γορίλες, ενισχύοντας την άποψη ότι το κατάλληλο ηχητικό περιβάλλον μπορεί να συμβάλει στη συνολική ευζωία διαφορετικών ζώων.

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διευκρινιστούν οι ακριβείς μηχανισμοί, τα μέχρι σήμερα δεδομένα δείχνουν ότι οι ήρεμες μουσικές συνθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο συμπληρωματικό εργαλείο.

Τι μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οι ειδικοί συνιστούν, εφόσον ο σκύλος εμφανίζει ήπιες εκδηλώσεις άγχους, να δοκιμάζεται η αναπαραγωγή χαμηλής έντασης κλασικής μουσικής σε στιγμές που το ζώο παραμένει μόνο του ή εκτίθεται σε στρεσογόνες καταστάσεις, όπως καταιγίδες ή πυροτεχνήματα.

Ωστόσο, όταν το άγχος είναι έντονο ή συνοδεύεται από επιθετικότητα, αυτοτραυματισμό ή σοβαρή δυσκολία προσαρμογής, η αξιολόγηση από κτηνίατρο και ειδικό συμπεριφοράς παραμένει απαραίτητη. Η μουσική μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά, αλλά δεν υποκαθιστά τη διάγνωση και τη σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Πηγή: Perpetual.gr