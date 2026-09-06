Επιστροφή στο πρόγραμμα: Πώς να επαναφέρετε τον σκύλο στη ρουτίνα μετά τις διακοπές

Για μερικές εβδομάδες το πρωινό ξύπνημα μπορεί να έγινε λίγο αργότερα, η βόλτα να μεταφέρθηκε στις ώρες που έπεφτε η ζέστη και το φαγητό να σερβιριζόταν χωρίς να κοιτάζει κανείς ιδιαίτερα το ρολόι.

Οι διακοπές αλλάζουν εύκολα το πρόγραμμα ολόκληρου του σπιτιού και τα κατοικίδια προσαρμόζονται σε αυτό.

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Όταν, όμως, επιστρέφουν δουλειές, σχολεία και υποχρεώσεις, η καθημερινότητα χρειάζεται ξανά μια σταθερή βάση.

Η αλλαγή δεν χρειάζεται να γίνει απότομα

Αν υπάρχει η δυνατότητα, οι ώρες για φαγητό, βόλτα και ύπνο μπορούν να μετακινούνται σταδιακά προς το πρόγραμμα που θα ακολουθεί το ζώο τον χειμώνα.

Μια απότομη αλλαγή, ιδιαίτερα σε ζώα που έχουν συνηθίσει για καιρό διαφορετικό ρυθμό, μπορεί να προκαλέσει ανησυχία ή να επηρεάσει προσωρινά τη συμπεριφορά τους.

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Η σταθερότητα έχει σημασία περισσότερο από την ακρίβεια στο ρολόι.

Το κατοικίδιο δεν χρειάζεται να τρώει κάθε μέρα ακριβώς την ίδια ώρα, αλλά βοηθά να υπάρχει ένα προβλέψιμο μοτίβο μέσα στην ημέρα. Το ίδιο ισχύει για τις βόλτες, το παιχνίδι και τις ώρες ξεκούρασης.

Το φαγητό επιστρέφει στις γνώριμες ώρες

Στις διακοπές μπορεί να υπήρξαν περισσότερες λιχουδιές, διαφορετικές ώρες γευμάτων ή ακόμη και μεγαλύτερη πρόσληψη τροφής, ιδιαίτερα αν το ζώο περνούσε περισσότερο χρόνο με την οικογένεια.

Με την επιστροφή στο σπίτι, καλό είναι να επανέλθει η ποσότητα και το πρόγραμμα που έχει συμφωνηθεί με τον κτηνίατρο, χωρίς απότομες αλλαγές στη διατροφή.

Αν έχει αυξηθεί το βάρος μέσα στο καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να μειωθεί αυθαίρετα η τροφή. Η ποσότητα εξαρτάται από το βάρος, την ηλικία, τη δραστηριότητα και τις ανάγκες του κάθε ζώου και μπορεί να επανεκτιμηθεί μαζί με τον κτηνίατρο.

Και το νερό μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα

Το νερό, βέβαια, δεν είναι κάτι που περιορίζεται ή «μπαίνει σε ωράριο».

Πρέπει να είναι διαθέσιμο συνεχώς και να ανανεώνεται τακτικά, ιδιαίτερα όταν οι θερμοκρασίες παραμένουν υψηλές.

Μετά τις διακοπές αξίζει επίσης να επιστρέψουν σταδιακά οι συνήθειες γύρω από τις λιχουδιές και τα σνακ, ώστε να μην προστίθενται καθημερινά θερμίδες που δεν υπολογίζονται στο βασικό γεύμα.

Οι βόλτες πρέπει να προσαρμοστούν και στον καιρό

Η επιστροφή στο πρόγραμμα δεν σημαίνει ότι οι βόλτες πρέπει να γίνουν ξαφνικά μεγάλες ή να πραγματοποιούνται σε ακατάλληλες ώρες. Στο τέλος του καλοκαιριού, οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα μπορεί να παραμένουν υψηλές, επομένως η άσκηση χρειάζεται να προσαρμόζεται στις συνθήκες.

Για έναν σκύλο που πέρασε τις διακοπές με πολλές δραστηριότητες, η επαναφορά σε ένα καθημερινό πρόγραμμα άσκησης είναι προτιμότερο να γίνει ομαλά. Για έναν άλλο που κινήθηκε λιγότερο, η αύξηση της δραστηριότητας μπορεί επίσης να χρειάζεται σταδιακά βήματα.

Η ρουτίνα βοηθά και στη συμπεριφορά

Ένα προβλέψιμο πρόγραμμα δεν αφορά μόνο το φαγητό και τη βόλτα. Οι σταθερές ώρες και οι επαναλαμβανόμενες συνήθειες βοηθούν το ζώο να γνωρίζει τι να περιμένει μέσα στην ημέρα, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν παράλληλα αλλάζουν και οι ώρες απουσίας των ανθρώπων του.

Αν μαζί με την επιστροφή στη ρουτίνα εμφανιστούν επίμονες αλλαγές στην όρεξη, την τουαλέτα, τον ύπνο ή τη συμπεριφορά, δεν χρειάζεται να θεωρηθούν αυτόματα αποτέλεσμα των διακοπών. Όταν μια αλλαγή επιμένει, καλό είναι να συζητηθεί με τον κτηνίατρο.

Η επιστροφή στην καθημερινότητα δεν χρειάζεται να γίνει σε μία ημέρα. Λίγη συνέπεια στις ώρες, προσαρμοσμένη άσκηση και ένα σταθερό πρόγραμμα φαγητού αρκούν για να ξαναβρεί το κατοικίδιο τον ρυθμό του χωρίς περιττή αναστάτωση.