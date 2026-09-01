Το σύνδρομο του αποχωρισμού: Όταν τελειώνουν οι διακοπές και το σπίτι αδειάζει

Ο σκύλος του γείτονα μάλλον πέρασε καλά αυτό το καλοκαίρι. Για εβδομάδες είχε τους ανθρώπους του σχεδόν συνέχεια δίπλα του, περισσότερες βόλτες, παρέα και μια καθημερινότητα που δύσκολα έμοιαζε με τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου.

Τώρα, όμως, που οι διακοπές τελείωσαν, η πολυκατοικία έχει αρχίσει να ακούει ξανά τα αλυχτίσματά του.

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Δεν είναι απαραίτητα θέμα «κακής συμπεριφοράς».

Η απότομη επιστροφή στη ρουτίνα μπορεί να είναι δύσκολη για έναν σκύλο που συνήθισε επί εβδομάδες να έχει τους ανθρώπους του κοντά του για πολύ περισσότερες ώρες.

Γάβγισμα ή αλύχτισμα, ανησυχία, καταστροφές στο σπίτι, υπερβολικό γλείψιμο ή προσπάθεια να ακολουθήσει τον ιδιοκτήτη-κηδεμόνα από δωμάτιο σε δωμάτιο είναι μερικές από τις συμπεριφορές που μπορεί να εμφανιστούν όταν επιστρέφει η καθημερινότητα.

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Στις γάτες η εικόνα μπορεί να είναι διαφορετική.

Μπορεί να γίνουν περισσότερο απαιτητικές για προσοχή, να ακολουθούν τον άνθρωπό τους μέσα στο σπίτι ή, αντίθετα, να αποσύρονται και να περνούν περισσότερο χρόνο μόνες.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αλλαγή της ρουτίνας είναι ένας παράγοντας που αξίζει να ληφθεί υπόψη.

Η επιστροφή στη ρουτίνα θέλει χρόνο

Το καλύτερο που μπορούν να κάνουν οι ιδιοκτήτες είναι να επαναφέρουν σταδιακά το πρόγραμμα που θα ακολουθεί το ζώο τους μετά το τέλος των διακοπών.

Σταθερές ώρες για φαγητό και βόλτα, καθημερινή άσκηση και χρόνος απασχόλησης βοηθούν ώστε η νέα πραγματικότητα να γίνει προβλέψιμη.

Ιδιαίτερα για τους σκύλους, η σωματική και πνευματική εκτόνωση πριν από μια περίοδο που θα μείνουν μόνοι μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Μια βόλτα με χρόνο για εξερεύνηση ή ένα παιχνίδι που απαιτεί αναζήτηση τροφής μπορεί να είναι πιο χρήσιμο από μια βιαστική έξοδο μόνο για τις βασικές ανάγκες.

Η πρόληψη ξεκινά πριν από την πρώτη μέρα στη δουλειά

Αν το πρόγραμμα το επιτρέπει, οι ώρες που το κατοικίδιο μένει μόνο του μπορούν να αυξηθούν σταδιακά τις τελευταίες ημέρες των διακοπών.

Ακόμα και μικρές απουσίες από το σπίτι βοηθούν να επανέλθει η συνήθεια χωρίς απότομη αλλαγή.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να διατηρηθούν ορισμένες από τις καθημερινές συνήθειες των διακοπών, όπως η βόλτα ή το παιχνίδι, μέσα στο νέο πρόγραμμα.

Όχι τιμωρία, αλλά σταδιακή προσαρμογή

Το γάβγισμα, οι ζημιές ή άλλες ανεπιθύμητες συμπεριφορές όταν το ζώο μένει μόνο δεν αντιμετωπίζονται με τιμωρία. Αντίθετα, μπορούν να ενισχύσουν το άγχος και να κάνουν την κατάσταση δυσκολότερη.

Όπου είναι εφικτό, βοηθούν μικρές περίοδοι απουσίας που αυξάνονται σταδιακά, ώστε το ζώο να ξαναβρεί την άνεσή του όταν μένει μόνο.

Αν η συμπεριφορά είναι έντονη, επιμένει ή συνοδεύεται από προσπάθειες διαφυγής, αυτοτραυματισμό, άρνηση τροφής ή άλλα ανησυχητικά σημάδια, χρειάζεται συμβουλή από κτηνίατρο ή ειδικό στη συμπεριφορά των ζώων.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς να σταματήσει ο θόρυβος στο σπίτι ή στη γειτονιά, αλλά να αντιμετωπιστεί η αιτία που τον προκαλεί.