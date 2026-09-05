Η προετοιμασία για το φθινοπωρινό τρίχωμα: Πώς να περιορίσετε το έντονο μάδημα και να βουρτσίζετε σωστά

Καθώς οι θερμοκρασίες σιγά-σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν και η διάρκεια της ημέρας θα αρχίζει να αλλάζει, το τρίχωμα των κατοικίδιων περνά σταδιακά σε φθινοπωρινή φάση.

Το εποχικό μάδημα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα έντονο, ειδικά σε ζώα με πυκνό ή διπλό τρίχωμα, με τρίχες να καταλήγουν σε ρούχα, έπιπλα και πατώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τακτικό βούρτσισμα είναι ο πιο απλός τρόπος για να περιοριστεί η ποσότητα της νεκρής τρίχας που αποβάλλεται μέσα στο σπίτι.

Παράλληλα, απομακρύνει ρύπους και νεκρά κύτταρα του δέρματος και επιτρέπει στον ιδιοκτήτη-κηδεμόνα να εντοπίσει έγκαιρα κοκκινίλες, ερεθισμούς, εξογκώματα ή παράσιτα.

Το σωστό εργαλείο έχει σημασία

Δεν ταιριάζει κάθε βούρτσα σε κάθε ζώο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για κοντότριχα κατοικίδια μπορεί να αρκεί μια μαλακή βούρτσα ή ένα ειδικό γάντι περιποίησης, ενώ στα ζώα με μακρύ ή πυκνό τρίχωμα χρειάζονται εργαλεία που φτάνουν και στο υπόστρωμα χωρίς να τραυματίζουν το δέρμα.

Το βούρτσισμα πρέπει να γίνεται ήπια, ακολουθώντας τη φορά της τρίχας. Τα σημεία όπου δημιουργούνται κόμποι χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με απότομο τράβηγμα.

Μην το παρακάνετε με το μπάνιο

Το συχνό μπάνιο δεν περιορίζει απαραίτητα το εποχικό μάδημα και, όταν γίνεται χωρίς λόγο ή με ακατάλληλα προϊόντα, μπορεί να ερεθίσει το δέρμα και να επηρεάσει τη φυσική του ισορροπία.

Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα κατάλληλα για σκύλους ή γάτες και αφήνετε το τρίχωμα να στεγνώσει καλά μετά το μπάνιο.

Στις γάτες, που συνήθως φροντίζουν μόνες τους το τρίχωμά τους, το βούρτσισμα έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς μειώνει την ποσότητα της τρίχας που καταπίνουν κατά την αυτοπεριποίηση.

Η φροντίδα ξεκινά και από την καθημερινότητα

Η καλή κατάσταση του τριχώματος συνδέεται και με τη συνολική φροντίδα του ζώου.

Μια πλήρης και ισορροπημένη διατροφή, επαρκής πρόσληψη νερού και η αντιμετώπιση παρασίτων συμβάλλουν στη διατήρηση υγιούς δέρματος και τριχώματος.

Δεν χρειάζονται ειδικά συμπληρώματα μόνο και μόνο επειδή ξεκίνησε η εποχική τριχόπτωση.

Αν υπάρχει επίμονη αλλαγή στην ποιότητα του τριχώματος, ξηροδερμία ή έντονη τριχόπτωση, η σωστή κίνηση είναι να αναζητηθεί η αιτία μαζί με τον κτηνίατρο.

Πόσο συχνά χρειάζεται;

Η συχνότητα εξαρτάται από τον τύπο του τριχώματος. Κατά την περίοδο έντονου μαδήματος, το καθημερινό βούρτσισμα μπορεί να είναι χρήσιμο για ορισμένα ζώα, ενώ για άλλα αρκούν μερικές συνεδρίες την εβδομάδα.

Στόχος δεν είναι να σταματήσει το φυσιολογικό μάδημα, αλλά να απομακρύνεται η νεκρή τρίχα πριν καταλήξει στο σπίτι ή δημιουργήσει κόμπους.

Αν το ζώο εμφανίσει ξαφνική ή υπερβολική απώλεια τριχώματος, φαλακρά σημεία, έντονο κνησμό, πληγές ή αλλαγές στο δέρμα, το ζήτημα δεν πρέπει να αποδίδεται αυτομάτως στην εποχική αλλαγή. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται αξιολόγηση από κτηνίατρο.

Το φθινοπωρινό μάδημα είναι φυσιολογικό μέρος του κύκλου του τριχώματος. Με ένα κατάλληλο εργαλείο και σταθερό, ήπιο βούρτσισμα, μπορεί να γίνει πολύ πιο διαχειρίσιμο. Τόσο για το κατοικίδιο όσο και για το σπίτι.