Πριν αγοράσεις/υιοθετήσεις Cane Corso: Όσα πρέπει να ξέρεις πριν βάλεις έναν τέτοιο σκύλο στη ζωή σου

Το βλέμμα του αρκεί για να τραβήξει την προσοχή. Το μέγεθος και η μυϊκή του κατασκευή κάνουν τα υπόλοιπα.

Το Cane Corso είναι από εκείνες τις φυλές που δύσκολα περνούν απαρατήρητες, γεγονός που εξηγεί και γιατί έχει αποκτήσει φανατικό κοινό.

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Μόνο που ένας τόσο δυνατός σκύλος δεν είναι απλώς μια εντυπωσιακή παρουσία στο σαλόνι.

Η επιλογή ενός Cane Corso σημαίνει ότι ο άνθρωπος που θα το αναλάβει πρέπει να είναι έτοιμος να διαχειριστεί έναν μεγαλόσωμο, ισχυρό και προστατευτικό σκύλο, επενδύοντας από νωρίς στην κοινωνικοποίηση, την εκπαίδευση και τη σωστή καθημερινή του εκτόνωση.

Και αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη πληροφορία που πρέπει να γνωρίζει κάποιος πριν αποφασίσει να αποκτήσει ένα.

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Δεν είναι σκύλος για αρχάριους

Το Cane Corso μπορεί να είναι εξαιρετικά αφοσιωμένο στην οικογένειά του. Η ίδια αυτοπεποίθηση και η έντονη προστατευτική του διάθεση, όμως, σημαίνουν ότι χρειάζεται άνθρωπο που ξέρει να θέτει όρια με συνέπεια και ψυχραιμία.

Δεν χρειάζεται σκληρότητα. Χρειάζεται σωστή εκπαίδευση, σταθερότητα και σαφείς κανόνες.

Ένας μεγαλόσωμος σκύλος που μπορεί να ζυγίζει πολλές δεκάδες κιλά δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί όταν έχει μάθει να αγνοεί τον άνθρωπό του ή όταν αντιδρά ανεξέλεγκτα σε άλλα ζώα, επισκέπτες ή ερεθίσματα του δρόμου.

Γι’ αυτό η εκπαίδευση δεν είναι ένα προαιρετικό «extra». Είναι βασικό κομμάτι της υπεύθυνης κηδεμονίας-ιδιοκτησίας.

Η κοινωνικοποίηση ξεκινά νωρίς

Ένα Cane Corso χρειάζεται να γνωρίσει από μικρή ηλικία διαφορετικούς ανθρώπους, περιβάλλοντα, ήχους και καθημερινές καταστάσεις, με ασφαλή και σταδιακό τρόπο.

Η σωστή κοινωνικοποίηση δεν σημαίνει ότι ο σκύλος πρέπει να αγαπά όλους τους ανθρώπους ή όλους τους σκύλους. Σημαίνει ότι μαθαίνει να αντιμετωπίζει τα ερεθίσματα του κόσμου χωρίς φόβο και χωρίς ανεξέλεγκτες αντιδράσεις.

Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια φυλή με έντονα προστατευτικά χαρακτηριστικά.

Η έλλειψη κοινωνικοποίησης μπορεί να δημιουργήσει έναν σκύλο που αντιλαμβάνεται πολύ περισσότερες καθημερινές καταστάσεις ως απειλή. Και όταν μιλάμε για έναν σκύλο τέτοιου μεγέθους και δύναμης, τα περιθώρια για λάθη είναι μικρότερα.

Θέλει άσκηση, αλλά όχι μόνο τρέξιμο

Το Cane Corso δεν είναι σκύλος που θα είναι ευχαριστημένος με μια σύντομη βόλτα γύρω από το τετράγωνο.

Χρειάζεται καθημερινή δραστηριότητα, αλλά εξίσου σημαντική είναι η πνευματική απασχόληση. Εκπαίδευση, παιχνίδια όσφρησης, ασκήσεις υπακοής και δραστηριότητες που απαιτούν συγκέντρωση μπορούν να βοηθήσουν έναν τέτοιο σκύλο να διοχετεύσει την ενέργειά του με σωστό τρόπο.

Το ζητούμενο δεν είναι να εξαντληθεί.

Είναι να έχει μια καθημερινότητα που του δίνει σωματική δραστηριότητα, πνευματικά ερεθίσματα και σαφή ρουτίνα.

Το σπίτι δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχει κήπο

Το μεγάλο μέγεθος οδηγεί συχνά στην υπόθεση ότι το Cane Corso χρειάζεται οπωσδήποτε μονοκατοικία με μεγάλο κήπο.

Ο κήπος είναι ασφαλώς χρήσιμος, αλλά δεν αντικαθιστά τις βόλτες και την εξερεύνηση του περιβάλλοντος.

Ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει και σε διαφορετικού τύπου κατοικίες, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες του σκύλου και υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή διαχείρισή του.

Σε ένα διαμέρισμα, ωστόσο, το μέγεθος του σκύλου και η δύναμή του πρέπει να υπολογιστούν πρακτικά: ασανσέρ, κοινόχρηστοι χώροι, σκάλες, γείτονες, επισκέπτες και καθημερινές μετακινήσεις αποτελούν μέρος της πραγματικότητας.

Δεν είναι «σκύλος φύλακας» για επίδειξη

Εδώ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες παρεξηγήσεις γύρω από το Cane Corso.

Η φυσική του επιβλητικότητα και τα προστατευτικά χαρακτηριστικά της φυλής δεν σημαίνουν ότι πρέπει να ενθαρρύνεται να γίνεται επιθετικό.

Ακριβώς το αντίθετο.

Ένας υπεύθυνος κηδεμόνας-ιδιοκτήτης δεν θέλει έναν σκύλο που αντιδρά σε οτιδήποτε κινείται. Θέλει έναν σκύλο που μπορεί να ελέγχει τη συμπεριφορά του και να εμπιστεύεται τον άνθρωπό του όταν εμφανίζεται κάτι άγνωστο.

Η διαφορά είναι τεράστια.

Ένα καλά κοινωνικοποιημένο και σωστά εκπαιδευμένο Cane Corso μπορεί να είναι ήρεμο και σταθερό μέσα στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση επιφυλακής.

Η συμβίωση με παιδιά απαιτεί υπευθυνότητα

Το Cane Corso μπορεί να δημιουργήσει ισχυρό δεσμό με την οικογένειά του. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη με μικρά παιδιά.

Όπως συμβαίνει με κάθε μεγαλόσωμο σκύλο, το μέγεθος και η δύναμή του μπορούν από μόνα τους να προκαλέσουν τραυματισμό ακόμη και χωρίς επιθετική πρόθεση.

Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν να σέβονται τον χώρο και τα όρια του σκύλου και οι αλληλεπιδράσεις να επιτηρούνται από ενήλικα.

Δεν υπάρχει φυλή που να απαλλάσσει την οικογένεια από αυτή την ευθύνη.

Η υγεία είναι μέρος της εξίσωσης

Όπως συμβαίνει με αρκετές μεγαλόσωμες φυλές, το Cane Corso μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας που απαιτούν προσοχή και κτηνιατρική παρακολούθηση.

Στις παθήσεις που έχουν συσχετιστεί με τη φυλή περιλαμβάνονται προβλήματα των αρθρώσεων, όπως δυσπλασία ισχίου και αγκώνα, ενώ η υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος και άλλες κληρονομικές ή φυλετικές προδιαθέσεις είναι ζητήματα που πρέπει να συζητούνται με τον κτηνίατρο.

Το κόστος δεν περιορίζεται, επομένως, στην αγορά ή την υιοθεσία.

Τροφή, προληπτική κτηνιατρική φροντίδα, εκπαίδευση, εξοπλισμός και πιθανές μελλοντικές ιατρικές ανάγκες πρέπει να συνυπολογιστούν πριν από την απόφαση.

Μεγάλος σκύλος σημαίνει και μεγάλη ευθύνη

Ένα Cane Corso δεν είναι απλώς ένα μεγαλύτερο Labrador ή ένας «μεγάλος σκύλος» σε διαφορετικό χρώμα.

Η δύναμή του αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να οργανώνεται η καθημερινότητα.

Ο κηδεμόνας-ιδιοκτήτης πρέπει να μπορεί να το χειριστεί με ασφάλεια στον δρόμο, να το εκπαιδεύσει, να προβλέπει καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ένταση και να εξασφαλίζει ότι δεν θα βρεθεί σε συνθήκες όπου μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα.

Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή της φυλής πρέπει να γίνεται με βάση τον πραγματικό τρόπο ζωής και όχι την εικόνα που δημιουργεί μια φωτογραφία στο Instagram.

Αγορά ή υιοθεσία; Η ευθύνη είναι η ίδια

Είτε κάποιος αγοράσει ένα κουτάβι είτε υιοθετήσει έναν ενήλικο σκύλο, η ευθύνη παραμένει.

Στην περίπτωση αγοράς, η επιλογή υπεύθυνου εκτροφέα έχει τεράστια σημασία. Οι υποψήφιοι κηδεμόνες-ιδιοκτήτες πρέπει να ζητούν πληροφορίες για την υγεία και το ιστορικό των γονέων, να βλέπουν τις συνθήκες στις οποίες μεγαλώνουν τα κουτάβια και να αποφεύγουν πρακτικές που αντιμετωπίζουν το ζώο ως προϊόν μαζικής παραγωγής.

Στην υιοθεσία, αντίστοιχα, η αξιολόγηση του χαρακτήρα και του ιστορικού του συγκεκριμένου σκύλου είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Ένας ενήλικος σκύλος μπορεί να έχει ήδη διαμορφωμένη προσωπικότητα, κάτι που επιτρέπει στους ανθρώπους που τον φροντίζουν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του.

Ποιος δεν πρέπει να πάρει Cane Corso

Υπάρχει ένας απλός τρόπος να δει κάποιος αν η φυλή ταιριάζει στη ζωή του.

Αν θέλει έναν σκύλο που μπορεί να περνά πολλές ώρες μόνος, δεν θέλει να ασχοληθεί με εκπαίδευση, δεν έχει χρόνο για καθημερινή δραστηριότητα ή αναζητά ένα ζώο αποκλειστικά για την επιβλητική του εμφάνιση, το Cane Corso μάλλον δεν είναι η σωστή επιλογή.

Το ίδιο ισχύει για κάποιον που θεωρεί ότι η δύναμη ενός σκύλου μπορεί να ελεγχθεί με τιμωρία ή ότι η επιθετικότητα αποτελεί επιθυμητό χαρακτηριστικό.

Η φυλή απαιτεί ώριμη και υπεύθυνη διαχείριση.

Και ποιος μπορεί να γίνει ο σωστός άνθρωπός του;

Ένας άνθρωπος που έχει χρόνο, διάθεση για εκπαίδευση και πραγματική κατανόηση του τι σημαίνει να ζεις με έναν πολύ δυνατό σκύλο.

Κάποιος που δεν φοβάται τη δουλειά που απαιτεί η σωστή κοινωνικοποίηση, που μπορεί να προσφέρει σταθερό πρόγραμμα και που αντιμετωπίζει τον σκύλο ως μέλος της οικογένειας και όχι ως σύμβολο κύρους.

Το Cane Corso μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικά δεμένος σύντροφος. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει επειδή η φυλή «είναι καλή από τη φύση της».

Συμβαίνει όταν ο σωστός σκύλος βρίσκεται με τον σωστό άνθρωπο και οι ανάγκες του καλύπτονται υπεύθυνα.

Και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να ξέρεις πριν ανοίξεις την πόρτα του σπιτιού σου σε ένα Cane Corso: δεν αγοράζεις απλώς έναν σκύλο.

Αναλαμβάνεις έναν σκύλο που θα χρειαστεί από εσένα χρόνο, εκπαίδευση, συνέπεια και υπευθυνότητα για πολλά χρόνια.