Μεταφορά σκύλου ή γάτας με μοτοσικλέτα: Κίνδυνοι, κανόνες και συμβουλές ασφαλείας

Κυριακή απόγευμα στην Αττική Οδό. Η κίνηση κυλούσε ομαλά, όταν ένα ζευγάρι πάνω σε μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού τράβηξε αμέσως την προσοχή μου.

Η συνεπιβάτιδα φορούσε ακόμη το μαγιό της, γεγονός που έκανε σχεδόν βέβαιο ότι επέστρεφαν από κάποια παραλία.

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Ανάμεσά τους βρισκόταν ένα μικρό λευκό σκυλάκι. Κοιτούσε μπροστά, ενώ ο αέρας έκανε το τρίχωμα γύρω από τη μουσούδα του να ανεμίζει, δημιουργώντας μια εικόνα που, με την πρώτη ματιά, έμοιαζε σχεδόν κινηματογραφική.

Για λίγα δευτερόλεπτα σκέφτηκα πόσο όμορφη έδειχνε αυτή η καλοκαιρινή επιστροφή.

Αμέσως μετά, όμως, γεννήθηκε ένα διαφορετικό ερώτημα: πόσο ασφαλής είναι πραγματικά η μεταφορά ενός κατοικιδίου πάνω σε μια μοτοσικλέτα, ιδιαίτερα όταν αυτή κινείται σε έναν αυτοκινητόδρομο;

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Η εικόνα αυτή στάθηκε η αφορμή για να αναζητήσω τι προβλέπουν οι κανόνες ασφαλείας και τι συστήνουν οι ειδικοί για τη μεταφορά σκύλων και γατών με δίκυκλο.

Γιατί η μεταφορά κατοικιδίων με μοτοσικλέτα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Η μετακίνηση ενός κατοικιδίου με μοτοσικλέτα διαφέρει σημαντικά από τη μεταφορά με αυτοκίνητο.

Το ζώο εκτίθεται απευθείας στον αέρα, στους κραδασμούς, στον θόρυβο της κυκλοφορίας και στις μεταβολές της ταχύτητας, παράγοντες που μπορεί να του προκαλέσουν φόβο ή πανικό.

Παράλληλα, οποιαδήποτε απρόβλεπτη αντίδραση του κατοικιδίου μπορεί να αποσπάσει την προσοχή του αναβάτη και να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της διαδρομής

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι βασικότεροι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Απώλεια ισορροπίας του ζώου κατά την επιτάχυνση ή το φρενάρισμα.

Πιθανό τραυματισμό από έντομα, σκόνη, χαλίκια ή άλλα αντικείμενα που εκτοξεύονται από το οδόστρωμα.

Έντονο στρες λόγω θορύβου, κραδασμών και υψηλών ταχυτήτων.

Απόπειρα του κατοικιδίου να πηδήξει από τη μοτοσικλέτα εάν τρομάξει.

Αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση πτώσης ή σύγκρουσης.

Ακόμα και τα πιο ήρεμα και εκπαιδευμένα ζώα μπορούν να αντιδράσουν απρόβλεπτα όταν εκτεθούν σε έντονους θορύβους ή σε ξαφνικές κινήσεις άλλων οχημάτων.

Πώς μπορεί να γίνει η μεταφορά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Εφόσον η μεταφορά είναι αναγκαία, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση εξοπλισμού που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για κατοικίδια και είναι κατάλληλος για χρήση σε μοτοσικλέτες.

Μεταξύ των βασικών μέτρων ασφαλείας περιλαμβάνονται:

Ειδικό μεταφορικό κουτί ή τσάντα που στερεώνεται σωστά στη μοτοσικλέτα.

Σταδιακή εξοικείωση του ζώου με τη διαδικασία της μεταφοράς.

Σύντομες διαδρομές με χαμηλές ταχύτητες μέχρι να διαπιστωθεί ότι το κατοικίδιο παραμένει ήρεμο.

Προστατευτικά γυαλιά για σκύλους, όπου απαιτείται, ώστε να προστατεύονται τα μάτια από τον αέρα και τα μικροαντικείμενα.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το κατοικίδιο δεν πρέπει ποτέ να μεταφέρεται ελεύθερο πάνω στο ρεζερβουάρ, στους ώμους ή στην αγκαλιά του οδηγού, καθώς πρόκειται για πρακτικές που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ατυχήματος.

Δεν είναι όλα τα κατοικίδια κατάλληλα για μεταφορά με δίκυκλο

Η ιδιοσυγκρασία, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας του ζώου παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Η μεταφορά με μοτοσικλέτα δεν ενδείκνυται για κατοικίδια που παρουσιάζουν έντονο άγχος, αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας ή είναι πολύ μικρής ή προχωρημένης ηλικίας.

Επιπλέον, οι ακραίες θερμοκρασίες, είτε πρόκειται για καύσωνα είτε για έντονο ψύχος, αυξάνουν την καταπόνηση του οργανισμού του ζώου και καθιστούν τις μετακινήσεις ακόμη πιο απαιτητικές.

Είναι τελικά ασφαλές;

Η απάντηση είναι ότι μπορεί να γίνει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Ωστόσο, οι περισσότεροι ειδικοί συμφωνούν ότι η μεταφορά κατοικιδίων με αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας εγκεκριμένο κλουβί μεταφοράς ή ειδική ζώνη ασφαλείας, παραμένει η ασφαλέστερη επιλογή.

Οι εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο μπορεί να δημιουργούν την εντύπωση ότι η μεταφορά ενός σκύλου πάνω σε μοτοσικλέτα είναι απλή υπόθεση. Στην πραγματικότητα, κάθε μετακίνηση πρέπει να γίνεται με γνώμονα την ευζωία του ζώου και την οδική ασφάλεια.

Με γνώμονα όλα τα παραπάνω, το συμπέρασμα είναι το εξής: η αγάπη για τα κατοικίδια δεν αποδεικνύεται από το πόσο εντυπωσιακή είναι μια βόλτα με μοτοσικλέτα, αλλά από το πόσο ασφαλής είναι.

Η σωστή προετοιμασία, ο κατάλληλος εξοπλισμός και ο σεβασμός στις ανάγκες του ζώου αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για κάθε μετακίνηση.

Όταν υπάρχουν αμφιβολίες, η επιλογή ενός ασφαλέστερου μέσου μεταφοράς είναι πάντα η πιο υπεύθυνη λύση.