Φθινοπωρινά φρούτα και λαχανικά: Τι μπορούν να φάνε με ασφάλεια τα κατοικίδια

Το φθινόπωρο φέρνει στην κουζίνα μήλα, κολοκύθες, αχλάδια, καρότα και άλλα προϊόντα που βρίσκονται αυτή την εποχή στην καλύτερή τους στιγμή.

Κάποια από αυτά μπορούν να μοιραστούν (με τον σωστό τρόπο) και με τον σκύλο ή τη γάτα του σπιτιού.

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Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε φρούτο ή λαχανικό που θεωρείται υγιεινό για τον άνθρωπο είναι κατάλληλο και για ένα ζώο.

Ούτε ότι η προσθήκη περισσότερων φυτικών τροφών κάνει αυτομάτως μια διατροφή καλύτερη.

Για τα κατοικίδια που τρέφονται με πλήρη και ισορροπημένη τροφή, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι κυρίως μια περιστασιακή προσθήκη ή λιχουδιά. Η ποσότητα, η προετοιμασία και το συγκεκριμένο τρόφιμο κάνουν τη διαφορά.

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Η κολοκύθα είναι από τις πιο εύκολες επιλογές

Η απλή, μαγειρεμένη κολοκύθα μπορεί να προσφερθεί σε σκύλους και, σε μικρές ποσότητες, σε γάτες. Περιέχει φυτικές ίνες και μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας περιστασιακής λιχουδιάς.

Το σημαντικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα φτάσει στο μπολ. Η κολοκύθα πρέπει να είναι σκέτη, μαγειρεμένη και χωρίς ζάχαρη, αλάτι, βούτυρο, μπαχαρικά ή άλλα πρόσθετα.

Αυτό σημαίνει ότι η κολοκυθόπιτα, ένα γλυκό με κολοκύθα ή μια έτοιμη γέμιση για πίτα δεν είναι ισοδύναμα με την απλή κολοκύθα. Τα πρόσθετα που είναι σχεδιασμένα για ανθρώπινη κατανάλωση μπορεί να είναι ακατάλληλα ή ακόμη και επικίνδυνα για τα ζώα.

Επίσης, η κολοκύθα δεν αποτελεί θεραπεία για πεπτικά προβλήματα. Αν ένα κατοικίδιο παρουσιάζει επίμονο εμετό, διάρροια ή άλλη αλλαγή στο πεπτικό του, χρειάζεται κτηνιατρική αξιολόγηση.

Μήλο, αλλά χωρίς κουκούτσια

Το μήλο μπορεί να δοθεί σε έναν σκύλο ως μικρή λιχουδιά. Είναι προτιμότερο να κοπεί σε μικρά κομμάτια και να αφαιρεθούν εντελώς ο πυρήνας, τα κουκούτσια και το κοτσάνι.

Το ίδιο το μήλο δεν αποτελεί πρόβλημα όταν προσφέρεται σε λογική ποσότητα, όμως τα κουκούτσια και τα σκληρά μέρη δεν έχουν θέση στο μπολ. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος πνιγμού από μεγάλα κομμάτια, ιδιαίτερα σε μικρόσωμα ζώα.

Και εδώ ισχύει ένας απλός κανόνας: φρέσκο μήλο, σε μικρή ποσότητα, χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή άλλα συστατικά.

Καρότο για ένα τραγανό σνακ

Το καρότο μπορεί επίσης να αποτελέσει ασφαλή επιλογή για πολλούς σκύλους. Μπορεί να προσφερθεί ωμό, σε κατάλληλα μικρά κομμάτια, ή μαγειρεμένο χωρίς πρόσθετα.

Το μέγεθος έχει σημασία. Ένα μεγάλο κομμάτι μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο πνιγμού, επομένως το σνακ πρέπει να προσαρμόζεται στο μέγεθος του ζώου και στον τρόπο με τον οποίο τρώει.

Για μια γάτα, το καρότο δεν έχει την ίδια διατροφική σημασία, ενώ οι γάτες έχουν διαφορετικές διατροφικές ανάγκες από τους σκύλους. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθήσουμε να προσθέσουμε λαχανικά στη διατροφή τους μόνο και μόνο επειδή είναι διαθέσιμα αυτή την εποχή.

Αχλάδι με τον ίδιο κανόνα

Μικρές ποσότητες αχλαδιού μπορούν να προσφερθούν σε σκύλους, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν τα κουκούτσια, ο πυρήνας και το κοτσάνι.

Όπως και με το μήλο, το φρούτο πρέπει να κόβεται σε μικρά κομμάτια και να προσφέρεται σκέτο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να προστεθεί ζάχαρη, μέλι ή κάποιο άλλο γλυκαντικό.

Το αχλάδι, όπως όλα τα φρούτα, περιέχει φυσικά σάκχαρα, επομένως η ποσότητα έχει σημασία ιδιαίτερα όταν το ζώο έχει ήδη τάση για αύξηση βάρους.

Γλυκοπατάτα μόνο μαγειρεμένη και σκέτη

Η γλυκοπατάτα μπορεί να αποτελέσει περιστασιακή επιλογή για έναν σκύλο, αρκεί να είναι καλά μαγειρεμένη και να προσφέρεται χωρίς βούτυρο, λάδι, αλάτι, ζάχαρη ή μπαχαρικά.

Δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε τη γλυκοπατάτα σε κάποιο περίπλοκο «σπιτικό γεύμα». Μια μικρή ποσότητα από σκέτη, μαγειρεμένη γλυκοπατάτα είναι αρκετή.

Η ωμή γλυκοπατάτα είναι πιο δύσπεπτη και δεν αποτελεί την προτιμότερη επιλογή.

Τι πρέπει να μείνει μακριά από το μπολ

Η εποχή φέρνει και προϊόντα που δεν πρέπει να δοκιμάσουν τα κατοικίδια.

Τα σταφύλια και οι σταφίδες είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς έχουν συνδεθεί με οξεία νεφρική βλάβη στους σκύλους. Η ASPCA τα κατατάσσει στα τρόφιμα που δεν πρέπει να δίνονται σε κατοικίδια.

Κρεμμύδι, σκόρδο και άλλα μέλη της οικογένειας Allium επίσης δεν πρέπει να δίνονται σε σκύλους ή γάτες. Μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα ερυθρά αιμοσφαίρια και αναιμία.

Το ίδιο ισχύει για προϊόντα που περιέχουν ξυλιτόλη, ένα γλυκαντικό που μπορεί να βρεθεί σε ορισμένα τρόφιμα και προϊόντα χωρίς ζάχαρη και είναι επικίνδυνο για τους σκύλους.

Γι’ αυτό δεν αρκεί να γνωρίζουμε αν ένα φρούτο ή λαχανικό είναι «υγιεινό». Πρέπει να γνωρίζουμε και τη μορφή με την οποία προσφέρεται.

Μικρή ποσότητα, όχι αλλαγή διατροφής

Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να αντικαταστήσουν την κανονική τροφή του ζώου.

Ένα κατοικίδιο που τρέφεται με πλήρη και ισορροπημένη τροφή παίρνει από αυτήν τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται. Οι επιπλέον τροφές λειτουργούν περισσότερο ως λιχουδιές και πρέπει να παραμένουν περιορισμένες.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για ζώα που έχουν ευαισθησίες, αλλεργίες, παχυσαρκία ή κάποιο πρόβλημα υγείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμη και μια φαινομενικά αθώα αλλαγή στη διατροφή καλό είναι να συζητείται με τον κτηνίατρο.

Η προετοιμασία είναι το μισό της ασφάλειας

Αν θέλουμε να προσφέρουμε ένα φθινοπωρινό φρούτο ή λαχανικό στο κατοικίδιό μας, ο ασφαλέστερος τρόπος είναι συνήθως και ο πιο απλός: καθαρό προϊόν, κατάλληλα προετοιμασμένο, χωρίς καρυκεύματα και σε μικρή ποσότητα.

Δεν δίνουμε ολόκληρα φρούτα με κουκούτσια, μεγάλα ή σκληρά κομμάτια, φαγητά που περιέχουν κρεμμύδι ή σκόρδο ούτε ανθρώπινα γλυκά και αρτοσκευάσματα που περιέχουν πολλά πρόσθετα.

Και κάτι ακόμη: αν ένα ζώο δοκιμάζει για πρώτη φορά μια συγκεκριμένη τροφή, την προσφέρουμε σε μικρή ποσότητα και παρατηρούμε πώς αντιδρά.

Όταν το «υγιεινό» για εμάς δεν είναι ίδιο για εκείνο

Η μεγαλύτερη παγίδα βρίσκεται στην ανθρώπινη λογική. Ένα τρόφιμο που θεωρούμε εξαιρετικό για τη δική μας διατροφή δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει καθημερινό μέρος της διατροφής του κατοικίδιου.

Η κολοκύθα, το μήλο, το καρότο και το αχλάδι μπορούν να δώσουν λίγη ποικιλία, όμως δεν χρειάζεται να γίνουν βασικό κομμάτι του γεύματος. Για τον σκύλο, οι ποσότητες πρέπει να παραμένουν μικρές και να συνυπολογίζονται στις συνολικές λιχουδιές της ημέρας. Για τη γάτα, η ανάγκη είναι ακόμη μικρότερη, καθώς πρόκειται για υποχρεωτικά σαρκοφάγο ζώο με διαφορετικές διατροφικές απαιτήσεις.

Το φθινόπωρο, επομένως, μπορεί να μοιραστεί μαζί μας μερικές από τις γεύσεις του. Αρκεί να θυμόμαστε ότι το κατοικίδιο δεν χρειάζεται να τρώει ό,τι τρώμε εμείς. Χρειάζεται αυτό που είναι κατάλληλο για το δικό του είδος, την ηλικία και την κατάσταση της υγείας του.