51 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη από το Ζάππειο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει αυτή την ώρα στο Ζάππειο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 51α γενέθλια του κόμματος.

Στις 3 του Σεπτέμβρη 1974 ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα και σήμερα, 51 χρόνια μετά, το κόμμα διοργανώνει επετειακή εκδήλωση στο Ζάππειο με κεντρικό ομιλητή τον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη.

«Είναι εδώ όλες οι γενιές της δημοκρατικής παράταξης. Σήμερα γιορτάζουν χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα» είπε ξεκινώντας την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Το κίνημα γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες της προδοσίας της Κύπρου, ένα κίνημα που έδωσε φωνή στον απλό λαό» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η σημερινή επέτειος αποτελεί εφαλτήριο κοινωνικών αγώνων. Ας γίνει η αφετηρία μίας νέας αξιακής και ηθικής επανάστασης απέναντι στην διαφθορά και την παρακμή ενός κλειστού συστήματος εξουσίας του κυρίου Μητσοτάκη».

«Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν» τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε live την ομιλία του στο Ζάππειο:

Προηγήθηκε θεματική εκδήλωση για το Δημογραφικό.

Θα ακολουθήσει στις 21.00 συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα, με τη συμμετοχή της Χριστιάνας Γαλιάτσου.