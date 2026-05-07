Μαρία Καρυστιανού: Εκπομπή στο YouTube από υποστηρικτές της ενόψει ανακοινώσεων για το νέο κόμμα

Το βίντεο ξεκίνησε με το σύμβολο του περιστεριού με την ελιά, το οποίο είχε εμφανιστεί και στην πρώτη αφίσα προαναγγελίας της πολιτικής πρωτοβουλίας
Η Μαρία Καρυστιανού στη δίκη για την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Σε φάση αυξημένης κινητικότητας φαίνεται να εισέρχονται οι υποστηρικτές της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι οι ανακοινώσεις για τη δημιουργία νέου κόμματος ενδέχεται να γίνουν μέσα στον Μάιο.

Το βράδυ της Τετάρτης (06.05.2026), στο κανάλι «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» στο YouTube, μεταδόθηκε εκπομπή με τίτλο «500.000 Άνθρωποι Ετοιμάζουν Κάτι Μεγάλο – Η Πρώτη Μεγάλη Συνάντηση», η οποία παρουσιάστηκε ως διαδικτυακή σύναξη υποστηρικτών της Μαρίας Καρυστιανού. Το βίντεο ξεκίνησε με το σύμβολο του περιστεριού με την ελιά, το οποίο είχε εμφανιστεί και στην πρώτη αφίσα προαναγγελίας του κόμματος, την 1η Απριλίου του 2026.

Στο συνοδευτικό κείμενο της εκπομπής γίνεται λόγος για «κοινωνία των πολιτών» που «αυτοοργανώνεται», καθώς και για «ψηφιακό ποτάμι υποστήριξης στη Μαρία Καρυστιανού στον αγώνα για Δικαιοσύνη». Οι διοργανωτές αναφέρονται σε «πεντακόσιες χιλιάδες πολίτες» που, όπως υποστηρίζουν, έχουν συγκροτήσει μέσα από σελίδες και ομάδες στα social media «μια αδιάσπαστη αλυσίδα αλήθειας και δυναμικής».

Στην εκπομπή συμμετείχαν διαχειριστές σελίδων στα social media που στηρίζουν την πολιτική κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού, μεταξύ των οποίων οι Γιάννης Λαϊνάς, Γιάννης Βογιατζής, Αργύρης Μουρούφας και Μίλτος Μιχαηλίδης.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία το πολιτικό περιβάλλον γύρω από την Μαρία Καρυστιανού παραμένει ρευστό, ενώ στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι διεργασίες για τον χρόνο και τον τρόπο της ενδεχόμενης επίσημης ανακοίνωσης. Η κινητοποίηση των υποστηρικτών της, πάντως, ενισχύει την εκτίμηση ότι ο σχεδιασμός για ανακοινώσεις εντός των επόμενων εβδομάδων παραμένει ενεργός.

