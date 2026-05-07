Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: Εκτός Συνταγματικής Αναθεώρησης η μείωση των βουλευτών – Αμφισβητείται ο ρόλος μας από μία ακτιβίστρια δικαστικό είπε ο Βορίδης

Με παρεμβάσεις βουλευτών, αιχμές για τον ρόλο του κοινοβουλίου και αναφορές στη Συνταγματική Αναθεώρηση συνεχίζεται η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, την οποία άνοιξε το πρωί της Πέμπτης (07.05.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μηνύματα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης αλλά και στην αντιπολίτευση.

Στο επίκεντρο της συζήτησης στην ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε η θέση του βουλευτή στο πολιτικό σύστημα, με αφορμή και τις πρόσφατες δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή. Ο Μάκης Βορίδης εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, κάνοντας λόγο για «αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή από μία ακτιβίστρια δικαστικό».

Ο πρώην υπουργός υποστήριξε ότι πρέπει να μπει «τέλος στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής», χαρακτηρίζοντας «αστείες και γελοίες» τις δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή. «Θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται και οι 300 βουλευτές», ανέφερε χαρακτηριστικά, θέτοντας ζήτημα οριοθέτησης της κοινοβουλευτικής δράσης. «Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση», σημείωσε.

Ο Μάκης Βορίδης αναφέρθηκε και στο επιτελικό κράτος, επισημαίνοντας ότι αφορά «τη διαδικασία συντονισμού, τον κυβερνητικό προγραμματισμό και την αποτίμηση του κυβερνητικού έργου» και δεν θίγει τον ρόλο του βουλευτή. «Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση. Είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή», είπε, χαιρετίζοντας παράλληλα τη θέση του πρωθυπουργού για την αναβάθμιση της κοινοβουλευτικής παρουσίας των βουλευτών.

Παρέμβαση Μητσοτάκη για τους «300»

Παρέμβαση στη συζήτηση έκανε και ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τοποθέτηση του βουλευτή Εύβοιας Θανάση Ζεμπίλη, ο οποίος εξέφρασε τη διαφωνία του με το ενδεχόμενο μείωσης του αριθμού των βουλευτών. Ο πρωθυπουργός, αν και διευκρίνισε ότι δεν προτίθεται να απαντά ξεχωριστά σε κάθε παρέμβαση, ξεκαθάρισε ότι το θέμα δεν βρίσκεται στην ατζέντα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπενθύμισε ότι το Σύνταγμα προβλέπει από 200 έως 300 βουλευτές, σημειώνοντας πως «αυτό δεν είναι της παρούσης».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε και στην αναφορά Ζεμπίλη ότι «δεν μπορεί να μιλάμε για μείωση αριθμού βουλευτών και να υπάρχουν 6.000 μετακλητοί», επισημαίνοντας ότι το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με τον τρόπο που διατυπώνεται, καθώς ο αριθμός αφορά κυρίως την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Καιρίδης: «Κυρίαρχη πολιτική δύναμη η ΝΔ»

Αιχμές προς τους βουλευτές που διαφοροποιούνται άφησε, κατά πληροφορίες, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, λέγοντας ότι οι διαφοροποιήσεις πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένες προτάσεις. Παράλληλα, επανέφερε την πρότασή του να αναγράφεται στα ψηφοδέλτια ο αριθμός των σταυρών που έχει λάβει κάθε βουλευτής. «Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις «να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι’ αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις».

Στύλιος: Πρέπει να είμαστε ενωμένοι

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Στύλιος απηύθυνε έκκληση για ενότητα, συνδέοντας τη συζήτηση με την επόμενη εκλογική μάχη. «Σε έναν χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα εξουσίας, στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε, τονίζοντας ότι «πρέπει να είμαστε ενωμένοι».

Πρόταση για… ψυχοτεχνικά τεστ σε υποψήφιους βουλευτές

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση του Τάσου Δημοσχάκη, ο οποίος πρότεινε, μεταξύ άλλων, αύξηση στο 6% του ορίου εισόδου στη Βουλή, αλλαγές στην κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων και «ψυχοτεχνικά τεστ» για όσους επιθυμούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Η αποστροφή αυτή προκάλεσε και το σχόλιο του Δημήτρη Βαρτζόπουλου, ψυχιάτρου στο επάγγελμα, ο οποίος πήρε τον λόγο αμέσως μετά: «Είναι τυχαίο που μιλάω μετά από αυτήν την πρόταση, μη με κοιτάτε».

Ζεμπίλης: «Δεν μας απαξιώνει μόνο η Κοβέσι ως βουλευτές»

Ο Θανάσης Ζεμπίλης, ένας εκ των πέντε βουλευτών που είχαν συνυπογράψει το άρθρο στα «ΝΕΑ», επέμεινε στην ανάγκη να απαντήσει η ΝΔ στο ερώτημα «τι είδους δημοκρατία θέλουμε, τι κοινοβουλευτισμό θέλουμε και ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή». Παράλληλα, υποστήριξε ότι «δεν μας απαξιώνει μόνο η Κοβέσι ως βουλευτές, αλλά και φίλα στην κυβέρνηση ΜΜΕ», ενώ τάχθηκε εκ νέου κατά της μείωσης του αριθμού των μελών της Βουλής.

Πλεύρης: «Ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού»

Ο Θανάσης Πλεύρης, από την πλευρά του, χαρακτήρισε την παρούσα διαδικασία «την πρώτη συνταγματική αναθεώρηση με ταυτοτικές αλλαγές», ενώ έθεσε ζήτημα σύνδεσης της πολιτικής συμμετοχής με τη στρατιωτική θητεία. «Αν θες να πολιτευτείς στα 21, θα πρέπει να έχεις υπηρετήσει τη στρατιωτική σου θητεία», είπε. Παράλληλα, πρότεινε «το απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού», υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους».

Ο Μηταράκης ζητά σαφή ερμηνεία για τον ρόλο του βουλευτή

Στο επιτελικό κράτος αναφέρθηκε ο Νότης Μηταράκης, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με τον Μάκη Βορίδη. Όπως είπε, η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε τόσο στην αντιμετώπιση κρίσεων όσο και στην εκλογική νίκη του 2023. Ζήτησε, επίσης, πιο ισχυρή οργανωτική λειτουργία της ΝΔ, με μηνιαίες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Γραμματείας και τακτικές συνεδριάσεις Πολιτικής Επιτροπής και Κοινοβουλευτικής Ομάδας, καθώς και «σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή».

Μαρκόπουλος: «Να κάνουμε την αυτοκριτική μας»

Αιχμές προς όσους ασκούν κριτική στο επιτελικό κράτος άφησε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος», ανέφερε, χαρακτηρίζοντάς το «επίτευγμα» της κυβέρνησης. «Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος;», διερωτήθηκε, στρέφοντας τα βέλη του προς συναδέλφους του που, όπως είπε, «μιλάνε μονοθεματικά» ή «αρνούνται να βγουν στη μάχη». «Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια», πρόσθεσε.

Υψηλάντης: «Η κοινωνία δεν ζητά από εμάς εσωστρέφεια»

Στην ανάγκη ενότητας επέμεινε και ο Βασίλης Υψηλάντης, σημειώνοντας ότι «η κοινωνία δεν ζητά από εμάς εσωστρέφεια ούτε κομματικές αντιπαραθέσεις, αλλά ενότητα για να λύσουμε τα προβλήματά της».

Κοινός στόχος της ΝΔ παραμένει η αυτοδυναμία

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιάννης Οικονόμου υπογράμμισε ότι ο κοινός στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, συνδέοντας την επίτευξή της με την ανάγκη να πειστεί ξανά το κρίσιμο κοινωνικό ακροατήριο. Όπως ανέφερε, αυτό προϋποθέτει «όχι μόνο λιγότερα προβλήματα για τον κόσμο, αλλά προκοπή και ευημερία», κάτι που, κατά τον ίδιο, συνδέεται άμεσα με τους θεσμούς και την οικονομία.

Γεωργιάδης: «Τα κομματικά όργανα επί Μητσοτάκη συνεδριάζουν συχνότερα»

Παρέμβαση με έντονο εσωκομματικό τόνο έκανε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι τα κομματικά όργανα επί Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδριάζουν συχνότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν. Ο υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εκλογική δυναμική της ΝΔ, λέγοντας ότι «δημοσκοπικά μπορούμε να πάρουμε 41» και καλώντας τους συναδέλφους του να μη «παρασύρονται από τη μιζέρια της αντιπολίτευσης και των μέσων».

Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση για συνταγματικό ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα ανέτρεπε τις ισορροπίες του πολιτεύματος. «Ο πρωθυπουργός θα αλλάζει ανά εξάμηνο, γιατί θα έχει το πάνω χέρι η Βουλή», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

«Θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα»

Κλείνοντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης έστειλε μήνυμα συλλογικής ευθύνης προς την Κοινοβουλευτική Ομάδα, ασκώντας κριτική τόσο σε υπουργούς που δεν παρεμβαίνουν δημόσια όσο και σε όσους μιλούν αποσπασματικά ή με «προκαθορισμένη ατζέντα». «Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα, θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα», ανέφερε.