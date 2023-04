«Ευρωπαϊκή χώρα επιτυχίας» χαρακτηρίζει την Ελλάδα ο Economist. Σε άρθρο του κάνει αναφορές για «καταιγιστικό κατάλογο επιτευγμάτων και επιτυχιών» της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 55 ετών, αναφέρει ο Economist, αλλά μοιάζει πολύ νεότερος, είναι γεμάτος ενέργεια και ικανοποίηση καθώς κάνει έναν απολογισμό των τεσσάρων ετών που πέρασε στο Γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού με έναν καταιγιστικό κατάλογο επιτευγμάτων και επιτυχιών. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, καθώς απαριθμεί τα αισιόδοξα στατιστικά στοιχεία, ότι μπορεί να είναι έτοιμος να χάσει την πλειοψηφία που διαθέτει και ακόμη και τη δουλειά του. Ωστόσο, αυτό προβλέπουν οι δημοσκοπήσεις.

Ο κ. Μητσοτάκης, ένας αψεγάδιαστος τεχνοκράτης, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πρόσωπα των Βρυξελλών. Μετά το πανδαιμόνιο της διακυβέρνησης του προκατόχου του, όταν με το ριζοσπαστικό αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία η Ελλάδα έφτασε κοντά στην αποπομπή από το ευρώ, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν μια τεράστια ανακούφιση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει σταθερά κατευνάσει την ένταση με τη γειτονική του Τουρκία: η εσπευσμένη βοήθεια προς τα θύματα του σεισμού του Φεβρουαρίου εκεί ήταν έξυπνη αλλά είχε και ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

Ο ίδιος έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με το κράτος, χάρη σε ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα ψηφιοποίησης. Έχει περικόψει τη φορολογία των επιχειρήσεων, έχει αυξήσει τον κατώτατο μισθό και τις συντάξεις και παρόλα’ αυτά έχει καταφέρει να μειώσει τον υψηλότατο δείκτη χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ, αν και αυτό οφείλεται κυρίως στις επιπτώσεις του πληθωρισμού, ο οποίος αύξησε τα ονομαστικά έσοδα ταχύτερα από τα ονομαστικά έξοδα.

Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, πέρυσι η Ελλάδα αναπτύχθηκε σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και προβλέπεται να υπερτερεί και φέτος. Μια σταθερή ροή επενδύσεων από το εξωτερικό, μεταξύ άλλων από γνωστές εταιρείες όπως η Microsoft και η Pfizer, δείχνει ότι η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον μια από τις ασθενέστερες χώρες της Ευρώπης. Πριν από ένα χρόνο, μάλιστα, η Ελλάδα παρήγαγε την πρώτη της νεοφυή επιχείρηση «μονόκερο», μια αποκλειστικά ψηφιακή τράπεζα με την ονομασία Viva Wallet.

