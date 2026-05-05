Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Είχε πάνω από 20 επικοινωνίες με τον Χατζηδάκη για τις Ανεξάρτητες Αρχές – Φοβήθηκε και υπαναχώρησε

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, έκανε λόγο σε συνέντευξή του για πάνω από 20 επικοινωνίες μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για το ζήτημα των Ανεξάρτητων Αρχών, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συμφωνία που στη συνέχεια αθετήθηκε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μίλησε στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Open, για τις επικοινωνίες της Κυβέρνησης με το ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα με τον Νίκο Ανδρουλάκη για την εύρεση προσώπου κοινής αποδοχής για επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών.

Όπως ανέφερε αρχικά ο Παύλος Μαρινάκης, «ήθελα να περιμένω να απαντήσω σήμερα για να μη βγάλω μια ανακοίνωση, γιατί και ανακοίνωση να βγάλουμε λένε άλλα από αυτά τα οποία είπαμε, στο ΠΑΣΟΚ έχουνε χάσει τον έλεγχο. Εγώ δεν θα δεν θα μπω στη διαδικασία να ακολουθήσω τον κύριο Ανδρουλάκη ούτε σε αυτή τη ρητορική του χαρακτηρισμού, ούτε σε αυτή τη θυμωμένη φάση στην οποία βρίσκεται. Μπορεί να είναι θυμωμένος και εκνευρισμένος, είναι αρκετά και πολύ συχνά, γιατί για παράδειγμα στη χθεσινή δημοσκόπηση είναι έκτος στο δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργός, ενώ το κόμμα του είναι δεύτερο».

«Μιλάμε για την εκλογή Ανεξάρτητων Αρχών. Κορυφαία διαδικασία. Συμφωνούμε ότι είναι κορυφαία διαδικασία; Συμφωνούμε ότι το γεγονός ότι είναι ακέφαλες, δηλαδή δεν έχουν επικεφαλής για τέσσερα χρόνια οι δύο και για 1,5 χρόνο η τρίτη είναι πρόβλημα για τη Δημοκρατία; Συμφωνούμε ότι είναι ανάγκη να ψηφιστεί ένας επικεφαλής; Από πού εκλέγονται οι επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών; Από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Συμμετέχουν 29. Θέλει λοιπόν 3/5 συμφωνία απ τους 29; Γίνεται πλειοψηφία να υπάρξει χωρίς τη Νέα Δημοκρατία που έχει 16 στους 29; Αυτονόητο. Προφανώς δεν γίνεται και μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα τι πρέπει; Ένα απ’ τα υπόλοιπα κόμματα να συνεννοηθεί, όπως ζητάει το Σύνταγμα, με τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία να συνεννοηθεί. Δεν θα το αφήσουμε αναπάντητο», ανέφερε σχετικά με τη διαδικασία ο Παύλος Μαρινάκης

Ο Ανδρουλάκης είχε μιλήσει με τον Χατζηδάκη πάνω από 20 φορές

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, υπήρχε επικοινωνία μεταξύ του Κωστή Χατζηδάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, μέσω εφαρμογών, η οποία μπορεί να αποδειχθεί. «Να δούμε ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια και γιατί κάνει έτσι ο κύριος Ανδρουλάκης. Και γιατί κρύβεται πίσω από αυτό. Γιατί το τι έχει γίνει είναι ξεκάθαρο. Άρα έρχεται η Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία δια του αντιπροέδρου της κυβερνήσεως, εγώ μιλάω ανοιχτά, Κωστή Χατζηδάκη, προφανώς σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό και τους βουλευτές μας και λέει, να μιλήσουμε με το ΠΑΣΟΚ για να βρούμε τα υπόλοιπα που μας λείπουν από τα 16 που υπάρχουν σε ψήφους, για να έχει η χώρα επικεφαλής στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία να δείχνουμε τα κινητά μας, αλλά πέραν από τα μηνύματα – υπάρχουν οι εφαρμογές στα κινητά – οι κλήσεις έχουν ένα ιστορικό.

Δηλαδή, υπάρχουν, μην κάνω διαφήμιση στις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε, είναι δύο-τρεις συγκεκριμένες. Αν έχουμε μιλήσει πέντε φορές στο τελευταίο δίμηνο… Αφήστε να πω, να δείτε ποιος λέει ψέματα. Δεν θα χαρακτηρίσω. Να δείτε ποιος λέει ψέματα. Πώς λέγανε τα μικρά παιδιά, «όποιος το λέει, είναι», αυτό ισχύει για τον κ. Ανδρουλάκη. Άμα έχουμε μιλήσει, σε μία από αυτές τις εφαρμογές, τέλος πάντων, να δούμε πότε θα βγω στην εκπομπή, το τελευταίο δίμηνο πέντε φορές, μπορείτε να μπείτε στην εφαρμογή και να δείτε ότι έχουμε πέντε κλήσεις. Ο κ. Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Κλήσεις. Υπάρχουν και μηνύματα».

Συνεχίζοντας σε ειρωνικό τόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε: «Δεν ξέρω αν τον ήθελε για να προβλέψει την πορεία των play off στην Euroleague – είναι και οι δύο Παναθηναϊκοί- και οι δύο μας ομάδες θα πάνε απ’ ότι φαίνεται, πρώτα ο Θεός, στο final four – ή για την τύχη του final four, φαντάζομαι πως όχι. Και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά – για να μην παρεξηγηθώ – γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές. Ένα, λοιπόν, που δεν αμφισβητείται, σας το λέω, δεν αμφισβητείται, το έχω δει με τα μάτια μου».

Συνέχισε τονίζοντας ότι δεν ήταν αναπάντητες κλήσεις, και τόνισε πως «δεν είναι «στο διαβάστηκε», είναι συνομιλία. Για να ξέρει ο κόσμος την αλήθεια. Ένα, λοιπόν, είναι αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Μετά από πολλές συνομιλίες και την αποστολή βιογραφικών, όπως πολύ σωστά έκανε η Βουλή και ζήτησε και εστάλησαν 45, νομίζω, βιογραφικά και για τις τρεις θέσεις, κατέληξαν τα δύο κόμματα, που είναι απαραίτητο αυτό για το Σύνταγμα σε δύο ονόματα. Ένα το οποίο ήθελε λίγο παραπάνω η δική μας Κοινοβουλευτική Ομάδα, ο κ. Μακρυδημήτρης και ένα που λέει το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Συγγούνα. Γιατί δεν έχει λογική αυτό που λέει το ΠΑΣΟΚ; Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους».

Ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι «εταίροι» θα τον «μαλώσουν» στη Βουλή

«Η πραγματικότητα είναι ότι μετά από όλες αυτές τις επικοινωνίες και την ανταλλαγή κλήσεων, με θεσμικό τρόπο, το ξαναλέω, που πολύ καλά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και επικοινωνούσε, ο κ. Ανδρουλάκης φοβήθηκε ότι οι νέοι εν δυνάμει εταίροι του θα τον μαλώσουν στη Βουλή ότι μιλάει με την «κακιά» Δεξιά. (Δημοσιογράφος: Είχε συμφωνήσει για τον κ. Μακρυδημήτρη) Είπαμε ναι, είχε συμφωνήσει. Τα δύο ονόματα στα οποία είχαν έρθει σε συμφωνία κάποιες ημέρες πριν, δεν ξέρω πόσες. Το ΠΑΣΟΚ, διά του κ. Ανδρουλάκη, είχε συμφωνήσει με την Κυβέρνηση, διά του κ. Χατζηδάκη, σε δύο ονόματα. Γι’ αυτό τον λόγο και ο κ. Κακλαμάνης, ο Πρόεδρος της Βουλής, δεν τρελάθηκε ο Πρόεδρος της Βουλής διάβασε δύο ονόματα. Αν είχαν συμφωνήσει σε άλλα ονόματα, θα διάβαζε άλλα ονόματα. Ναι, ο κ. Κακλαμάνης αν ήξερε ότι αυτά τα ονόματα δεν είναι αποτέλεσμα συμφωνίας, δεν θα τα διάβαζε τα ονόματα αυτά.

Ο κ. Ανδρουλάκης, λοιπόν, είτε λόγω του ότι ήθελε να κάνει φασαρία με τη διάταξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είτε γιατί δεν ήθελε να δείξει στους νέους του εν δυνάμει εταίρους, την κυρία Κωνσταντοπούλου, με την οποία έχει συνυπογράψει πρόταση δυσπιστίας, είτε σε αυτούς οι οποίοι θα πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι μιλάει με την «κακιά» αυτή Κυβέρνηση, υπαναχώρησε. Εγώ να πω κάτι; Και δικαίωμά του. Και πήρε την ευθύνη να έχουμε ακέφαλες Ανεξάρτητες Αρχές», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμη έκανε λόγο για υπαναχώρηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, «Ξέρετε τι ήταν αυτό που ξεπέρασε την «κόκκινη» γραμμή και ξεχείλισε το ποτήρι και είχαμε αυτή την αντίδραση; Ότι έκανε αυτή την υπαναχώρηση, γιατί πάτησε σε δύο βάρκες, και την ίδια μέρα μας κατηγόρησε για πραξικόπημα και θεσμική εκτροπή. Σε τι συνίσταται η θεσμική εκτροπή, κ. Στραβελάκη; Όταν έρχεται αυτός που έχει το 1/5 της δυναμικής στη Διάσκεψης των Προέδρων και δεν συναινεί. Σας ξαναλέω ότι η συμφωνία ήταν ξεκάθαρη».

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Άμεσα σε όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε το ΠΑΣΟΚ, με μία σκληρή δήλωση στην οποία αναφέρει:

«Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… “κατ’ εξακολούθηση ψεύτη” προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλιότητες της κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπεί.

Στριμωγμένοι στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το πρόσωπο που συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5, τη μια διαδίδουν ότι υπήρχε «συμφωνία» αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε “τηλεφωνική επικοινωνία” κ.ο.κ.

Έχετε πια γελοιοποιηθεί.

Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι.

Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει, θα το συνηθίσετε».