Ανδρουλάκης για τραγωδία στη Marfin: Ευθύνη η απόδοση δικαιοσύνης στη μνήμη τους

Στη μαύρη επέτειο από τη συμπλήρωση δεκαέξι χρόνων από την τραγωδία στη Marfin αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τονίζοντας ότι «16 χρόνια από την ωμή δολοφονική επίθεση, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, τόνισε μέσα στην ανάρτησή του ότι είναι ευθύνη στη μνήμη των θυμάτων η απόδοση δικαιοσύνης για την «ωμή δολοφονική επίθεση στη Marfin», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη

«16 χρόνια από την ωμή δολοφονική επίθεση στη Marfin, το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό.

Σήμερα τιμούμε τη μνήμη της Αγγελικής και του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής και του Επαμεινώνδα. Τρεις συνάνθρωποι μας έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ.

Η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη Δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία.

Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας».

Το χρονικό της τραγωδίας

Ήταν 5 Μαΐου του 2010 και στην Αθήνα πραγματοποιείται μία από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις των τελευταίων χρόνων ενάντια στο πρώτο μνημόνιο.

Οι διαδηλωτές στην Σταδίου βλέπουν μαύρους καπνούς από το κτίριο της Μαρφίν. Η Μαρφίν φλέγεται. Τρεις εργαζόμενοι – η μία έγκυος – βρίσκουν φρικτό θάνατο. Τραγικό ήταν το τέλος για τους: Αγγελική Παπαθανασοπούλου (έγκυος τεσσάρων μηνών), Επαμεινώνδα Τσακάλη και Παρασκευή Ζούλια.

Οι υπόλοιποι διασώζονται σκαρφαλώνοντας σε διπλανά κτίριο ή πηδώντας από τα μπαλκόνια με τις εικόνες να παραμένουν χαραγμένες στη μνήμη.