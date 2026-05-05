Κώστας Μπακογιάννης: «Ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη» η κατάσταση με τα πατίνια στους δρόμους της Αθήνας

«Η κατάσταση με τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα παραμένει ανεξέλεγκτη και επικίνδυνη για πεζούς, οδηγούς και χρήστες» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της, η δημοτική παράταξη «Αθήνα ψηλά», με επικεφαλής τον Κώστα Μπακογιάννη.

«Παρά τις συνεχείς επισημάνσεις μας, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 και τις επανειλημμένες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, η δημοτική αρχή εξακολουθεί να μην εφαρμόζει ένα σαφές και αποτελεσματικό πλαίσιο» συνεχίζει η ανακοίνωση της «Αθήνας ψηλά» του Κώστα Μπακογιάννη, για τα πατίνια.

«Έναν χρόνο μετά τη ρητή δήλωση του κ. Δούκα ότι το ζήτημα «λύθηκε», η πραγματικότητα στους δρόμους και τα πεζοδρόμια διαψεύδει πλήρως τις διαβεβαιώσεις. Η κανονιστική απόφαση αποδείχθηκε ελλιπής και ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με αποτέλεσμα σήμερα να βρισκόμαστε ξανά στο μηδέν.

Εν μέσω τουριστικής περιόδου, η εικόνα της πόλης είναι χαοτική, με πεζοδρόμια κατειλημμένα, σοβαρά προβλήματα προσβασιμότητας και καθημερινή ανασφάλεια για τους πολίτες. Την ίδια στιγμή, άλλοι δήμοι, όπως η Θεσσαλονίκη, έχουν ήδη εφαρμόσει συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην πράξη, αποδεικνύοντας ότι λύσεις υπάρχουν όταν υπάρχει βούληση.

Η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες. Απαιτείται άμεσα νέα, ολοκληρωμένη ρύθμιση, ουσιαστικοί έλεγχοι, καθορισμένα σημεία στάθμευσης και επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται. Η αδράνεια δεν είναι απλώς καθυστέρηση. Είναι επιλογή εις βάρος της πόλης».