«Θερμό επεισόδιο» Ζωής Κωνσταντοπούλου – Βασιλικής Πολύζου λίγο πριν το επίσημο γεύμα προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν λίγο πριν από επίσημο γεύμα προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα στην παρουσία της δημοσιογράφου Βασιλική Πολύζου στον χώρο.

Το περιστατικό έγινε λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει το επίσημο γεύμα που παρέθεσε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, με την παρουσία της Βασιλικής Πολύζου να προκαλεί την αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η δημοσιογράφος βρέθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη για να καλύψει το γεγονός, καθώς επρόκειτο για μια επίσημη εκδήλωση προς τιμήν του προκαθήμενου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ωστόσο, το κλίμα φορτίστηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μόλις την είδε, ζήτησε από τον πρόεδρο της Βουλής και αρμόδια στελέχη να προχωρήσουν στη σύλληψή της, υποστηρίζοντας ότι έχει κινηθεί νομικά εναντίον της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, χαρακτήρισε τη δημοσιογράφο «κακοποιό στοιχείο» και έκανε λόγο για υπόθεση που σχετίζεται με εγκληματική οργάνωση, δίνοντας διαφορετικό τόνο σε μια εκδήλωση που ήταν προγραμματισμένη να είναι καθαρά εθιμοτυπική.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης της απάντησε «Μα, είναι δημοσιογράφος», με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, να επιμένει ότι πρέπει να συλληφθεί και να τονίζει ότι είναι κλειστή η εκδήλωση αλλά και ότι η Βασιλική Πολύζου δεν μπορεί να βρίσκεται στον χώρο ως κοινοβουλευτική συντάκτρια, καθώς, όπως επεσήμανε, δεν υπήρχαν άλλοι συνάδελφοί της.

Σύλληψη τελικά δεν έγινε και το νέο επεισόδιο με πρωταγωνίστρια την Ζωή Κωνσταντοπούλου έληξε όταν η δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου αποχώρησε από την Αθηναϊκή Λέσχη.

Οι καταγγελίες και η κόντρα

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γυναίκες έχουν ένα αρκετά έντονο παρελθόν με μηνύσεις και εγκλίσεις με την τρίτη κατά σειρά να έχει κάνει η δημοσιογράφος προς την Ζωή Κωνσταντοπούλου για συκοφαντική δυσφήμιση, περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα.

Η υπόθεση αφορά την καταγγελία της κ. Πολύζου στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας και ότι είχε διοριστεί από την κ. Κωνσταντοπούλου στην ΑΜΚΕ «Δικαιοσύνη Για Όλους», η οποία συνδέεται με το κόμμα. Σύμφωνα με την πλευρά της δημοσιογράφου, εκκρεμεί η πληρωμή τιμολογίων ύψους περίπου 16.000 ευρώ.

Υπάλληλοι της Επιθεώρησης Εργασίας επρόκειτο να επιληφθούν της εργατικής διαφοράς. Ωστόσο, η κ. Κωνσταντοπούλου φέρεται να υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι αποπειράθηκαν να την εκβιάσουν, προχωρώντας σε τηλεφώνημα στην Άμεση Δράση και εκφράζοντας την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση.