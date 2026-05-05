Η Αμερικανίδα πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ΕΡΤ

Ιδιαίτερης σημασίας και συμβολισμού κρίνεται η επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην ΕΡΤ. Σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου, η Αμερικανίδα πρέσβειρα στην Ελλάδα, επισκέφτηκε τη δημόσια ραδιοτηλεόραση και είναι η πρώτη φορά που επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στη χώρα μας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.



Την κυρία Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος την καλωσόρισε και την ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του Ραδιομεγάρου, παρουσιάζοντας τη λειτουργία και τον ρόλο της ελληνικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στο σύγχρονο ενημερωτικό και πολιτιστικό τοπίο.



Κατά τη διάρκεια μάλιστα της επίσκεψης, η Αμερικανίδα πρέσβειρα ξεναγήθηκε στο ΕΡΤnews, όπου συνομίλησε με δημοσιογράφους και στελέχη της ενημέρωσης για θέματα που άπτονται της δημοσιογραφίας και του ρόλου των δημόσιων μέσων ενημέρωσης.



Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος έχει συναντήσει και τους πρεσβευτές στη χώρα μας της Γερμανίας και της Ιαπωνίας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις ΗΠΑ ο πρόεδρος της ΕΡΤ είχε επαφές με ανώτατα στελέχη ραδιοτηλεοπτικών φορέων, με σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ΕΡΤ μέσω διεθνών συνεργασιών υψηλού επιπέδου.