Πολιτική

Ο Κώστας Καραμανλής δεν θα παραστεί στο Συνέδριο της ΝΔ

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ασκήσει δριμεία κριτική για πολλές πτυχές της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Κώστας Καραμανλής / (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Είναι οριστικό. Ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να δώσει το παρόν στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσέγγιση του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, από την πλευρά της «γαλάζιας» παράταξης έγινε από τη Ντόρα Μπακογιάννη.

Η επιλογή της βουλευτού Χανίων δεν είναι τυχαία, καθώς διατηρεί  άριστες σχέσεις μαζί του, ενώ υπήρξε και υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμανλή.

Η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αρνητική.

Δεδομένου ότι ο Κ. Καραμανλής έχει ασκήσει δριμεία κριτική για πολλές πτυχές της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με σημείο αιχμής τα ελληνοτουρκικά, είναι πολλά τα «γαλάζια» στελέχη που στοιχημάτιζαν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 15-17 Μαΐου στην Αθήνα.

