Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν είναι γενοκτονία στη Γάζα – Αν δω τον Νετανιάχου δεν θα τον συλλάβω»

Επίσης τόνισε πως αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με μεγάλη δυσκολία
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στο Action24 αναφέρθηκε στα γεγονότα στη Γάζα τονίζοντας μεταξύ άλλων πως δεν υπάρχει γενοκτονία, ενώ αναφέρθηκε και στο  ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης «γενοκτονία σε έναν λαό που ήταν τρία εκατομμύρια πριν 30 χρόνια και είναι 8 εκατομμύρια τώρα δεν μπορεί να υπάρξει.

Όμως είναι πολύ σκληρές οι εικόνες και επώδυνες στη Γάζα κυρίως από τα παιδιά που είναι θύματα αυτού του πολέμου. Πιστεύω πως η διεθνής κοινότητα κάνει πολύ μεγάλο λάθος που αντί να κυνηγάει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους, κυνηγάει τη Χαμάς».

Παράλληλα ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με μεγάλη δυσκολία και πως δεν θα συλλάβει τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου παρά το ένταλμα.

«Εγώ αν δω τον Νετανιάχου δεν θα τον συλλάβω. Εσείς αν θέλετε να τον συλλάβετε», είπε χαρακτηριστικά.

