Μετωπική Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη στη Βουλή: «Είσαι φασίστας», «Ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της»

Σκηνές σφοδρής έντασης καταγράφηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (15.05.2026) στη Βουλή, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Άδωνι Γεωργιάδη να πρωταγωνιστούν σε νέα μετωπική σύγκρουση. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέβηκε στο βήμα εμφανώς εκνευρισμένη, μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για τις πέντε δικογραφίες που την αφορούν.

Η αντιπαράθεση στη Βουλή πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να καταγγέλλει «φασιστική και αντιδημοκρατική επίθεση» σε βάρος της και τον Άδωνι Γεωργιάδη να την κατηγορεί ότι «ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έβαλε στο στόχαστρο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, καταγγέλλοντας «σωματικές απειλές», «χτυπήματα στα έδρανα» και «ιταμές προσβολές».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής για την άρση της ασυλίας της, υποστηρίζοντας ότι όσα έγιναν στην αίθουσα 223 συνιστούν «πρωτοφανή μεθόδευση». Στο στόχαστρό της έβαλε, μεταξύ άλλων, τον Γιώργο Γεωργαντά και τον Βασίλη Υψηλάντη.

Η ανάφλεξη ήρθε λίγα λεπτά αργότερα, όταν ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απάντησε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, κατηγορώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «καθημερινά καταλύει τη θεσμική λειτουργία του Κοινοβουλίου». «Δεν ανεχόμαστε τις ύβρεις από εκείνη που καθημερινά κακοποιούσε συνεργάτες και εργαζομένους», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κυβερνητικής παράταξης, κάνοντας λόγο και για τη «μαύρη προεδρία» της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Από τα έδρανα της Πλεύσης Ελευθερίας ακολούθησε νέα ένταση, με τον βουλευτή του κόμματος Σπύρο Καζαμία να χαρακτηρίζει τον κ. Μαρκόπουλο «αρχιτραμπούκο της Νέας Δημοκρατίας». Το προεδρείο παρενέβη άμεσα, ζητώντας να μη χρησιμοποιούνται τέτοιοι χαρακτηρισμοί.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε, κατηγορώντας τον Δημήτρη Μαρκόπουλο ότι τη «συκοφάντησε και την εξύβρισε». Στη συνέχεια, η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στην υπόθεση πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας, με την πρόεδρο του κόμματος να υποστηρίζει ότι η υπόθεση είναι «στημένη» από τη Νέα Δημοκρατία, τον Άδωνι Γεωργιάδη και «παρακρατικούς μηχανισμούς».

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι «ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της», επειδή, όπως είπε, ισχυρίστηκε πως δόθηκαν χρήματα στην πρώην εργαζόμενη για να κάνει καταγγελίες.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατέθεσε στα πρακτικά στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι από δήλωση φορολογίας προκύπτει πως η Πλεύση Ελευθερίας είχε δηλώσει πληρωμές 24.000 ευρώ προς την πρώην εργαζόμενη για το 2025, ενώ κάλεσε την Επιθεώρηση Εργασίας να ολοκληρώσει τον έλεγχό της.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναξε προς τον υπουργό Υγείας «είσαι φασίστας», με το προεδρείο να ξεκαθαρίζει ότι η φράση δεν θα καταγραφεί στα πρακτικά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέτεινε ότι του προκαλεί «αηδία» η αναφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε φωτογραφίες της πρώην εργαζόμενης με μαγιό, καλώντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να υπερασπιστεί την τιμή της συγγενούς της.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε με νέα σφοδρή επίθεση, συνδέοντας την αντιπαράθεση με την τραγωδία στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ και κατηγορώντας τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι επιχείρησε να «κουκουλώσει» πέντε θανάτους. Τον χαρακτήρισε, επίσης, «αρνητή» του Ολοκαυτώματος, των νεκρών του Πολυτεχνείου, της γενοκτονίας στη Γάζα, του εγκλήματος των Τεμπών, της ΒΙΟΛΑΝΤΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η συνεδρίαση έκλεισε μέσα σε κλίμα απόλυτης έντασης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να φωνάζει από το έδρανό της και να χτυπά με δύναμη το μικρόφωνο, σε μια ακόμη σκηνή κοινοβουλευτικής απορρύθμισης.