Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στίγμα 3ης θητείας στο συνέδριο της ΝΔ, τι θα πει στην ομιλία του

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει απολογισμό της κυβερνητικής θητείας και να αναδείξει το δίλημμα της σταθερότητας ενόψει εκλογών 
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογές, ανοίγει σήμερα (15.05.2026) το απόγευμα το συνέδριο Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στις 19:25 θα ανέβει στο βήμα, προκειμένου να παρουσιάσει έναν συνολικό πολιτικό και κυβερνητικό απολογισμό, συνδέοντας τις δύο θητείες της «γαλάζιας» παράταξης με τον σχεδιασμό για μια τρίτη.

Το συνέδριο Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική συζήτηση αρχίζει να προσανατολίζεται στις επόμενες εκλογές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της κυβερνητικής παράταξης θα αναπτύξει τη λογική της «συνέχειας και σταθερότητας», επιχειρώντας να θέσει το δίλημμα της επόμενης αναμέτρησης.

Πρόσω ολοταχώς για 3η θητεία 

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ένα απολογισμό του κυβερνητικού έργου, θα δώσει έμφαση στις 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις της περιόδου 2023-2027, τις οποίες, σύμφωνα με την Πειραιώς, η κυβέρνηση έχει ήδη υλοποιήσει. Στόχος του πρωθυπουργού είναι να αναδείξει ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται πάνω στην αξιοπιστία και στη φράση «αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε».

Παράλληλα, χωρίς θριαμβολογίες, αναμένεται να αναγνωρίσει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην καθημερινότητά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να περιγράψει τα προτάγματα μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας όταν ανοίξει επισήμως ο δρόμος προς τις κάλπες.

Στο επίκεντρο ακρίβεια, εισοδήματα και δημοσιονομική σταθερότητα 

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός στο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο παραμένει το μεγαλύτερο βάρος για την καθημερινότητα των πολιτών. Θα επισημάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι πρόκειται για διεθνές και όχι αμιγώς ελληνικό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στήριξης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, με τον Κυριάκος Μητσοτάκη να αναμένεται να τονίσει ότι η στήριξη των πολιτών πρέπει να γίνεται χωρίς να τεθεί ξανά η χώρα σε δημοσιονομικό κίνδυνο.

Η ανάγκη πολιτικής ομαλότητας

Ο πρωθυπουργός θα σταθεί και στη δύσκολη διεθνή συγκυρία, κάνοντας λόγο για κοσμογονικές αλλαγές την επόμενη πενταετία. Οικονομία, γεωπολιτική και ενέργεια αναμένεται να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο, με κεντρικό επιχείρημα ότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και εσωτερική πολιτική ομαλότητα.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τη σταθερότητα ως κατάκτηση της χώρας και ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, την οποία, όπως θα υπογραμμίσει, μπορεί να εγγυηθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία.

Η Ελλάδα στην Ευρώπη που αλλάζει

Στην ομιλία του αναμένεται να ενταχθεί και η ευρωπαϊκή διάσταση, με αιχμή την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στη νέα ΚΑΠ, αλλά και σε θέσεις που η Αθήνα έχει ήδη θέσει στο ευρωπαϊκό τραπέζι, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία. Η αναφορά αυτή θα συνδεθεί με τη θέση της Ελλάδας σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και σε μια Ευρώπη που καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για την ασφάλεια, την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητά της.

Φειδωλή κριτική στην αντιπολίτευση

Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κινηθεί μετρημένα, εστιάζοντας κυρίως στην «τοξικότητα» και στο ετερόκλητο των πολιτικών δυνάμεων που, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, συγκλίνουν με αποκλειστικό στόχο την πτώση της. Η κριτική αυτή θα ενταχθεί στο ευρύτερο αφήγημα της σταθερότητας, απέναντι σε ένα πολιτικό περιβάλλον που η Νέα Δημοκρατία περιγράφει ως αβέβαιο, κατακερματισμένο και χωρίς συνεκτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Μήνυμα ενότητας και πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα

Ένα μέρος της ομιλίας θα αφορά τη δράση του κόμματος και την ενότητά του, απέναντι στους ψιθύρους που την αμφισβητούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί στους συνέδρους με στόχο να τους «οπλίσει» με επιχειρήματα για την προεκλογική μάχη. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να περιγράψει εκ νέου την πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνοντας κάλεσμα συστράτευσης σε όσους συνάντησαν την παράταξη το 2019 και το 2023. 
 
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
151
143
105
90
87
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μετωπική Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη στη Βουλή: «Είσαι φασίστας», «Ξεπέρασε και τον χειρότερο εαυτό της»
Η συνεδρίαση της Ολομέλειας έκλεισε μέσα σε κλίμα απόλυτης έντασης, με τη πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να φωνάζει από το έδρανό της και να χτυπά με δύναμη το μικρόφωνο
Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου 20
Αλεξάνδρα Σδούκου: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι «νέος», η κοινωνία θυμάται το κόστος της διακυβέρνησής του
Αιχμές της εκπροσώπου Τύπου της ΝΔ για την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού, την υπόθεση Ανδρουλάκη, το κόμμα Καρυστιανού και το ενδεχόμενο νέου πολιτικού φορέα από Σαμαρά
Αλεξάνδρα Σδούκου 10
Newsit logo
Newsit logo