Κυριάκος Μητσοτάκης: Στίγμα 3ης θητείας στο συνέδριο της ΝΔ, τι θα πει στην ομιλία του

Με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογές, ανοίγει σήμερα (15.05.2026) το απόγευμα το συνέδριο Νέας Δημοκρατίας στο Metropolitan Expo. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εναρκτήρια ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου του κόμματος Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος στις 19:25 θα ανέβει στο βήμα, προκειμένου να παρουσιάσει έναν συνολικό πολιτικό και κυβερνητικό απολογισμό, συνδέοντας τις δύο θητείες της «γαλάζιας» παράταξης με τον σχεδιασμό για μια τρίτη.

Το συνέδριο Νέας Δημοκρατίας πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική συζήτηση αρχίζει να προσανατολίζεται στις επόμενες εκλογές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αναμένεται να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί μια τρίτη τετραετία». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της κυβερνητικής παράταξης θα αναπτύξει τη λογική της «συνέχειας και σταθερότητας», επιχειρώντας να θέσει το δίλημμα της επόμενης αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσω ολοταχώς για 3η θητεία

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας ένα απολογισμό του κυβερνητικού έργου, θα δώσει έμφαση στις 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις της περιόδου 2023-2027, τις οποίες, σύμφωνα με την Πειραιώς, η κυβέρνηση έχει ήδη υλοποιήσει. Στόχος του πρωθυπουργού είναι να αναδείξει ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται πάνω στην αξιοπιστία και στη φράση «αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε».

Παράλληλα, χωρίς θριαμβολογίες, αναμένεται να αναγνωρίσει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην καθημερινότητά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να περιγράψει τα προτάγματα μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας όταν ανοίξει επισήμως ο δρόμος προς τις κάλπες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο επίκεντρο ακρίβεια, εισοδήματα και δημοσιονομική σταθερότητα

Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο πρωθυπουργός στο ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο παραμένει το μεγαλύτερο βάρος για την καθημερινότητα των πολιτών. Θα επισημάνει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι πρόκειται για διεθνές και όχι αμιγώς ελληνικό πρόβλημα, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες στήριξης.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, με τον Κυριάκος Μητσοτάκη να αναμένεται να τονίσει ότι η στήριξη των πολιτών πρέπει να γίνεται χωρίς να τεθεί ξανά η χώρα σε δημοσιονομικό κίνδυνο.

Η ανάγκη πολιτικής ομαλότητας

Ο πρωθυπουργός θα σταθεί και στη δύσκολη διεθνή συγκυρία, κάνοντας λόγο για κοσμογονικές αλλαγές την επόμενη πενταετία. Οικονομία, γεωπολιτική και ενέργεια αναμένεται να ενταχθούν στο ίδιο πλαίσιο, με κεντρικό επιχείρημα ότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και εσωτερική πολιτική ομαλότητα.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει τη σταθερότητα ως κατάκτηση της χώρας και ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας, την οποία, όπως θα υπογραμμίσει, μπορεί να εγγυηθεί μόνο η Νέα Δημοκρατία.

Η Ελλάδα στην Ευρώπη που αλλάζει

Στην ομιλία του αναμένεται να ενταχθεί και η ευρωπαϊκή διάσταση, με αιχμή την ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στη νέα ΚΑΠ, αλλά και σε θέσεις που η Αθήνα έχει ήδη θέσει στο ευρωπαϊκό τραπέζι, όπως η κοινή άμυνα και η στρατηγική αυτονομία. Η αναφορά αυτή θα συνδεθεί με τη θέση της Ελλάδας σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και σε μια Ευρώπη που καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για την ασφάλεια, την ενέργεια και την ανταγωνιστικότητά της.

Φειδωλή κριτική στην αντιπολίτευση

Σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να κινηθεί μετρημένα, εστιάζοντας κυρίως στην «τοξικότητα» και στο ετερόκλητο των πολιτικών δυνάμεων που, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, συγκλίνουν με αποκλειστικό στόχο την πτώση της. Η κριτική αυτή θα ενταχθεί στο ευρύτερο αφήγημα της σταθερότητας, απέναντι σε ένα πολιτικό περιβάλλον που η Νέα Δημοκρατία περιγράφει ως αβέβαιο, κατακερματισμένο και χωρίς συνεκτική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Μήνυμα ενότητας και πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα

Ένα μέρος της ομιλίας θα αφορά τη δράση του κόμματος και την ενότητά του, απέναντι στους ψιθύρους που την αμφισβητούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να απευθυνθεί στους συνέδρους με στόχο να τους «οπλίσει» με επιχειρήματα για την προεκλογική μάχη. Παράλληλα, θα επιχειρήσει να περιγράψει εκ νέου την πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας, απευθύνοντας κάλεσμα συστράτευσης σε όσους συνάντησαν την παράταξη το 2019 και το 2023.



