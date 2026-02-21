Άδωνις Γεωργιάδης: «Δεν θα μου απαγορεύσει το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο»

Στα επεισόδια που έγιναν την περασμένη Πέμπτη (18.02.2026) κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Νίκαιας αναφέρθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ μίλησε και για την Ζωή Κωνσταντοπούλου την οποία συνέκρινε με τον Ηλία Κασιδιάρη.

«Τα νοσοκομεία δεν ανήκουν στους εργαζόμενους, ούτε στους μπαρμπάδες τους, ούτε στους μπατζανάκηδές τους. Αν έσπαγε ο κλοιός της Αστυνομίας, θα είχαμε χτυπήσει πολύ σοβαρά. Θα μου απαγορεύσουν το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να πάω στο νοσοκομείο;», ήταν τα λόγια του Αδωνι Γεωργιάδη μιλώντας στο Mega για τα επεισόδια της Πέμπτης έξω από το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

«Θα επισκεφτώ ξανά σύντομα το νοσοκομείο. Την επόμενη φορά που θα πάω και με εμποδίσει οποιοσδήποτε να μπω, θα ασκηθούν όλα τα νόμιμα. Είναι η πρώτη και τελευταία φορά που δέχομαι τέτοιου είδους συμπεριφορά», ήταν τα λόγια του.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι με δική του εντολή αφέθηκε ελεύθερος ο γιατρός που συνελήφθη για εξύβριση και απειλή εις βάρος του κ. Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στη σημασία της εθνικής αντίστασης και υπογράμμισε ότι το ΚΚΕ και ο κομμουνισμός δεν πρέπει να έχουν τον αποκλειστικό λόγο σε αυτή την ιστορική κληρονομιά. Επίσης εξέφρασε την άποψη ότι η αντίσταση είναι κοινή υπόθεση όλων των Ελλήνων και δεν ανήκει σε συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε την ανάγκη για ενότητα και συνεργασία, προκειμένου να τιμηθεί η μνήμη των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης.

Αναφορικά με τις καταγγελίες περί bullying, εξευτελιστική συμπεριφορά και απλήρωτους μισθούς που βαρύνουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, απάντησε ότι «αν δεν αντισταθώ στην τοξικότητα που εκτοξεύει, θα είναι σαν να τη θεριεύω. Η τραμπούκος Κωνσταντοπούλου μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Κασιδιάρη. Η συμπεριφορά της προς εμάς είναι η ίδια και προς τους εργαζομένους της».

Σε σχέση με την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια για τη δημοσκοπική πτώση της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Υγείας απάντησε ότι «θεωρώ γουρλή τον φίλο μου, τον Νίκο Δένδια και θα προσπαθήσουμε να τον βγάλουμε πάλι ασπροπρόσωπο στις επόμενες εκλογές.

ΠΑΣΟΚ: Στις δημοκρατίες οι υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία

Τα όσα είπε ο Αδωνις Γεωργιάδης σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς κάνοντας λόγο για στημένα σόου από τον υπουργό Υγείας.

«Η εικόνα που έχει κυκλοφορήσει μέσω video με τους αστυνομικούς να έχουν προσάγει έναν ιατρό και να τον παρουσιάζουν δεμένο πισθάγκωνα ως «τρόπαιο» μπροστά στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν περιποιεί τιμή ούτε στην Ελληνική Αστυνομία ούτε στον Υπουργό Υγείας.

Στις δημοκρατίες οι Υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία ούτε δίνουν εντολές στην Αστυνομία.

Τα στημένα show του κ. Γεωργιάδη έναν μόνο σκοπό εξυπηρετούν: Να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κα την αποκάλυψη ότι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει διαγραφεί, ελέγχεται για απόκρυψη 10.000.000 ευρώ. Να θολώσουν την επικαιρότητα για να μην επανέλθουν στη δημόσια συζήτηση οι ευθύνες ενός Πρωθυπουργού, που έσπευσε να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86 για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι Υπουργοί του για ένα σκάνδαλο, του οποίου ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες».