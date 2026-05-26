Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Η δήθεν θεσμικότητα δεν καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο

Μετωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στις αναφορές του πρωθυπουργού περί συνέπειας και θεσμικότητας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι εμφανίζεται ως υπερασπιστής των θεσμών, την ώρα που, όπως υποστήριξε, κινείται αντιφατικά στο ζήτημα των θητειών.

«Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας το ερώτημα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για το «ποιος είναι συνεπής και θεσμικός». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε την πρόταση της κυβέρνησης για μία εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας με την ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη για ακόμη έξι χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα μετατρέπεται και σε αυτό το πεδίο σε «ευρωπαϊκή εξαίρεση».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αντιπαραβάλει τη στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι το κόμμα του δεν μιλά «γενικά και αόριστα» για θητείες, αλλά τις έχει ήδη καθιερώσει στο εσωτερικό του. «Αφήστε, λοιπόν, κ. Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς», σημείωσε, καλώντας τον πρωθυπουργό να απαντήσει για ζητήματα που, όπως είπε, αφορούν άμεσα την ελληνική κοινωνία.

Στο επίκεντρο της κριτικής του έβαλε τους δανειολήπτες, τα funds και τους servicers, υποστηρίζοντας ότι χιλιάδες πολίτες παραμένουν «όμηροι» των κόκκινων δανείων. Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε θέμα τραπεζικών χρεώσεων και προμηθειών, αλλά και της μεγάλης διαφοράς ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβασε περαιτέρω τους τόνους, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι είναι «ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες». «Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο», τόνισε χαρακτηριστικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται ποιος είναι ο συνεπής και θεσμικός.

Σίγουρα δεν είναι ο ίδιος, που από τη μια στη συνταγματική αναθεώρηση προτείνει την καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά από την άλλη ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια τη θητεία του Κεντρικού Τραπεζίτη, φτάνοντας τα 18 χρόνια συνολικά και κάνοντας και εδώ την Ελλάδα ευρωπαϊκή εξαίρεση.

Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ’ όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα. Αφήστε, λοιπόν κ. Μητσοτάκη, τους φθηνούς συνδικαλισμούς και απαντήστε για αυτά που αφορούν την ελληνική κοινωνία:

-γιατί ακόμη και σήμερα με εσάς Πρωθυπουργό χιλιάδες δανειολήπτες παραμένουν όμηροι των funds και των servicers λόγω των «κόκκινων» δανείων;

-γιατί έχουμε χρεώσεις και προμήθειες που επιβαρύνουν δυσανάλογα το κόστος ζωής;

-γιατί η διαφορά επιτοκίου χορηγήσεων-καταθέσεων παραμένει μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη;

Η διακυβέρνηση σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες.

Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο.