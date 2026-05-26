Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Ζωτικής σημασίας περιοχή για τις ΗΠΑ

Περιοχή «ζωτικής και στρατηγικής σημασίας» για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Έβρου.

Η Αμερικανίδα πρέσβης έφτασε σήμερα, Τρίτη (26.05.2026), στην Αλεξανδρούπολη λίγο πριν από τις 12:00 και επισκέφθηκε τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, σε μια κίνηση με σαφές διπλωματικό και στρατηγικό αποτύπωμα, καθώς η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί κρίσιμο σημείο όχι μόνο για τις σχέσεις Αθήνας – Ουάσιγκτον, αλλά και για τον ευρύτερο σχεδιασμό των συμμάχων στο ΝΑΤΟ. «Αυτό ήταν πάντα ένα ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε, επίσης, ότι ανέμενε το ταξίδι «με μεγάλη προσμονή», υπογραμμίζοντας πως η σημασία του συνδέεται με την εφοδιαστική αλυσίδα, τη στρατιωτική συνεργασία και την ενέργεια. «Ανυπομονούμε να επεκτείνουμε αυτή την προσπάθεια», είπε, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική συζήτηση» γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σταθερότητα της ελληνοαμερικανικής σχέσης, εκφράζοντας, όπως είπε, «σεβασμό, ενδιαφέρον και εκτίμηση» για όσα έχει κάνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε ότι «οι ΗΠΑ θα είναι πάντοτε σταθερός σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας».