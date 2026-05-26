Πολιτική

Κίμπερλι Γκιλφόιλ από Αλεξανδρούπολη: Ζωτικής σημασίας περιοχή για τις ΗΠΑ

Η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε τον στρατηγικό ρόλο της πόλης για τη συνεργασία Ουάσιγκτον-Αθήνας, το ΝΑΤΟ, την άμυνα και την ενέργεια
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Περιοχή «ζωτικής και στρατηγικής σημασίας» για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Έβρου.

Η Αμερικανίδα πρέσβης έφτασε σήμερα, Τρίτη (26.05.2026), στην Αλεξανδρούπολη λίγο πριν από τις 12:00 και επισκέφθηκε τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, σε μια κίνηση με σαφές διπλωματικό και στρατηγικό αποτύπωμα, καθώς η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής της, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ τόνισε ότι η Αλεξανδρούπολη αποτελεί κρίσιμο σημείο όχι μόνο για τις σχέσεις Αθήνας – Ουάσιγκτον, αλλά και για τον ευρύτερο σχεδιασμό των συμμάχων στο ΝΑΤΟ. «Αυτό ήταν πάντα ένα ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις ΗΠΑ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σημείωσε, επίσης, ότι ανέμενε το ταξίδι «με μεγάλη προσμονή», υπογραμμίζοντας πως η σημασία του συνδέεται με την εφοδιαστική αλυσίδα, τη στρατιωτική συνεργασία και την ενέργεια. «Ανυπομονούμε να επεκτείνουμε αυτή την προσπάθεια», είπε, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική συζήτηση» γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σταθερότητα της ελληνοαμερικανικής σχέσης, εκφράζοντας, όπως είπε, «σεβασμό, ενδιαφέρον και εκτίμηση» για όσα έχει κάνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, επαναβεβαίωσε ότι «οι ΗΠΑ θα είναι πάντοτε σταθερός σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
219
133
100
88
87
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η επιδότηση του diesel επεκτείνεται και τον Ιούλιο, τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση με 150 ευρώ για κάθε παιδί
Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού λέγοντας πως «φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
87
Με 650 υπογραφές η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της στον Άρειο Πάγο
Μετά την πρώτη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, το επιτελείο της προχωρά σε νέο κύκλο παρεμβάσεων και δημόσιων εμφανίσεων, με στόχο να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα του κόμματος
Στον Άρειο Πάγο Μαρία Καρυστιανού
219
Newsit logo
Newsit logo