Πολιτική

Live τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα στο Θησείο

Με βίντεο-έκπληξη, μουσική Κραουνάκη και φόντο την Ακρόπολη η παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα
Βάσω Δελημήτρου , Βασίλης Σακουλέβας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στο Θησείο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, όπου ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σε λίγη ώρα το νέο πολιτικό κόμμα, ανοίγοντας και επισήμως ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Με φόντο την Ακρόπολη, αναμένεται να αποκαλυφθούν το όνομα, το λογότυπο και οι βασικές αρχές του νέου φορέα, ενώ η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και βίντεο-έκπληξη με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει κάλεσμα για «μαζική λαϊκή στήριξη» και συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την Ιδρυτική Διακήρυξη. Δείτε λεπτό προς λεπτό στο live blog του newsit.gr όλα όσα συμβαίνουν στο Θησείο.

20:51 | 26.05.2026
Ξεκίνησε η εκδήλωση

Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα κάνουν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Μαριάννα Τουμασάτου 

20:49 | 26.05.2026
Στην πλατεία Θησείου ο Αλέξης Τσίπρας
20:43 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
20:43 | 26.05.2026
«Τώρα είναι η ώρα»

Με το σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα» πραγματοποιείται η συγκέντρωση για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσιάζει ο Αλέξης Τσίπρας

20:42 | 26.05.2026
20:41 | 26.05.2026
20:39 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
20:33 | 26.05.2026
Επτασφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κόμματος

Το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει παραμείνει επτασφράγιστο μυστικό ως και αυτήν την ώρα

20:32 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
20:29 | 26.05.2026
Νέες εικόνες από το drone του newsit.gr
20:26 | 26.05.2026
Και ο Νίκος Πουρσανίδης στο Θησείο
20:26 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
20:24 | 26.05.2026
20:24 | 26.05.2026
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
Ο Παναγιώτης Κουρουμπλής
20:23 | 26.05.2026
Με καθυστέρηση η έναρξη της εκδήλωσης

Μπορεί η έναρξη της εκδήλωσης να ήταν προγραμματισμένη για τις 20:00, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει, με τον κόσμο να συνεχίζει να προσέρχεται στον χώρο στο Θησείο.

20:23 | 26.05.2026
Ο Διονύσης Τεμπονέρας
20:23 | 26.05.2026
Πληθαίνει ο κόσμος λίγο πριν την εκδήλωση
20:22 | 26.05.2026
Όλα έτοιμα για την παρουσίαση - Αφίξεις στον χώρο της εκδήλωσης
20:20 | 26.05.2026
H Μαριζέτα Αντωνοπούλου και η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη
20:19 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
20:18 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
20:18 | 26.05.2026
2ο στις δημοσκοπήσεις το νέο κόμμα Τσίπρα

Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφεται δεύτερο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αρκετά κοντά με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο αναμένεται να δώσει μάχη για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο της Κεντροαριστεράς.

20:14 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
20:12 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
20:10 | 26.05.2026
Ο Διονύσης Τεμπονέρας
20:09 | 26.05.2026
Ο Μάριος Αθανασίου
20:08 | 26.05.2026
Η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη
20:06 | 26.05.2026
20:06 | 26.05.2026
20:05 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
20:05 | 26.05.2026
Εικόνες από το drone του Newsit

Πλήθος κόσμου στο Θησείο, για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

20:03 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
20:03 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
20:02 | 26.05.2026
Η Διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα

Στη Διακήρυξη υπογραμμίζονται, κατά πληροφορίες, οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος.

Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, σύμφωνα με τους συντάκτες της.

20:00 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
19:54 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)
19:52 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
19:52 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
19:52 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
19:51 | 26.05.2026
Ο Κώστας Γαβρόγλου δίνει το παρών
19:50 | 26.05.2026
Η Αθηνά Λινού
19:50 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
19:48 | 26.05.2026
Τα πρόσωπα θα δώσουν το στίγμα του νέου κόμματος

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην παρουσίαση των προσώπων που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας πολιτικής προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένεται να δώσουν το στίγμα της οργανωτικής και πολιτικής κατεύθυνσης του νέου κόμματος.

19:47 | 26.05.2026
Συγκεντρωμένος κόσμος λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης
19:47 | 26.05.2026
«Ξεκινάμε με τον Αλέξη μπροστάρη»

Στον χώρο έχουν ήδη στηθεί γιγαντοοθόνες με το κεντρικό σύνθημα «Τώρα είναι η ώρα», ενώ πλήθος κόσμου, στελεχών και υποστηρικτών συγκεντρώνεται για να παρακολουθήσει τις ανακοινώσεις. 

Στο σημείο επικρατεί έντονη κινητικότητα και διάχυτη αισιοδοξία για το νέο ξεκίνημα της προοδευτικής παράταξης.

19:43 | 26.05.2026
19:43 | 26.05.2026
Στο επίκεντρο οι βασικές αξίες και θέσεις του νέου φορέα

Ο πρώην πρωθυπουργός από το Θησείο σύμφωνα με την Αμαλίας αναμένεται εκτός από τη γνωστοποίηση του ονόματος να παρουσιάσει και τις βασικές αξίες και θέσεις του νέου φορέα. Παράλληλα, θα καλέσει όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την Ιδρυτική του Διακήρυξη.

19:43 | 26.05.2026
19:43 | 26.05.2026
Τι λένε οι πολίτες για τη νέα κίνηση Τσίπρα
19:42 | 26.05.2026
Ρεπορτάζ: Βασίλης Σακουλέβας
19:42 | 26.05.2026
Αλέξης Τσίπρας
Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε τα μουσικά αποκαλυπτήρια του νέου κόμματός του
Αύριο (26.05.2026) στις 20.00 τα αποκαλυπτήρια - Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες στην Αμαλίας
19:41 | 26.05.2026
Με εντυπωσιακό βίντεο-έκπληξη η αποκάλυψη του λογότυπου

Με φόντο την Ακρόπολη, θα αποκαλυφθεί το επίσημο λογότυπο του νέου κόμματος, με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο-έκπληξη, στο οποίο τη μουσική του έγραψε, Σταμάτης Κραουνάκης.

19:40 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
19:40 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. Τρίτη 26 Μαΐου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI)
19:40 | 26.05.2026
Έχει ξεκινήσει η προσέλευση στον χώρο
19:39 | 26.05.2026
Αλέξης Τσίπρας
ΠΑΣΟΚ και στρατόπεδο Τσίπρα σε τροχιά σύγκρουσης για τη ΝΔ και την Κεντροαριστερά
Σφοδρή αντιπαράθεση με φόντο το νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, τις αιχμές περί συγκυβέρνησης με τη «γαλάζια» παράταξη και τον «πανικό των δημοσκοπήσεων»
19:36 | 26.05.2026
19:36 | 26.05.2026
Η δημιουργία ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος το στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα

Το νέο πολιτικό κόμμα του θα παρουσίασει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρα στο Θησείο, όπου αναμένεται να καλέσει σε μαζική λαϊκή στήριξη του. Η δημιουργία ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τους συνεργάτες του.

19:35 | 26.05.2026
19:35 | 26.05.2026
19:34 | 26.05.2026
19:34 | 26.05.2026
Live εκπομπή από το Newsit.gr

Η εκδήλωση καλύπτεται με live εκπομπή του Newsit.gr, με την Κατερίνα Σερέτη και την Μαρία Καρακλιούμη 

19:33 | 26.05.2026
Ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται
19:26 | 26.05.2026
Εκδήλωση για τη παρουσίαση του ονόματος και της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην Πλατεία Θησείου. (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
19:22 | 26.05.2026
Όλα είναι έτοιμα στο Θησείο

Όλα είναι έτοιμα στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ενώ οι πρώτοι προσκεκλημένοι και υποστηρικτές έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στον χώρο της εκδήλωσης

19:20 | 26.05.2026
Λεπτό προς λεπτό η εκδήλωση

Καλησπέρα σας. Μαζί θα παρακολουθήσουμε λεπτό προς λεπτό την εκδήλωση στο Θησείο για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
135
100
91
88
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
«Καρφιά» Καραμανλή για Τουρκία: Εξωφρενικός ο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα», λάθος να θεωρείται ότι προορίζεται για εσωτερική κατανάλωση
Μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού προς την κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, την Ευρώπη και τη λειτουργία των θεσμών - Παρών στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής και ο Αντώνης Σαμαράς
Κώστας Καραμανλής
Κυριάκος Μητσοτάκης: Η επιδότηση του diesel επεκτείνεται και τον Ιούλιο, τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση με 150 ευρώ για κάθε παιδί
Ο πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού λέγοντας πως «φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
91
Newsit logo
Newsit logo