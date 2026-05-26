Live τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος Τσίπρα στο Θησείο

Στο Θησείο στρέφονται σήμερα τα βλέμματα, όπου ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει σε λίγη ώρα το νέο πολιτικό κόμμα, ανοίγοντας και επισήμως ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Με φόντο την Ακρόπολη, αναμένεται να αποκαλυφθούν το όνομα, το λογότυπο και οι βασικές αρχές του νέου φορέα, ενώ η εκδήλωση θα περιλαμβάνει και βίντεο-έκπληξη με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει κάλεσμα για «μαζική λαϊκή στήριξη» και συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», ζητώντας από τους πολίτες να υπογράψουν την Ιδρυτική Διακήρυξη.
Το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έχει παραμείνει επτασφράγιστο μυστικό ως και αυτήν την ώρα
Μπορεί η έναρξη της εκδήλωσης να ήταν προγραμματισμένη για τις 20:00, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκινήσει, με τον κόσμο να συνεχίζει να προσέρχεται στον χώρο στο Θησείο.
Το νέο κόμμα Τσίπρα καταγράφεται δεύτερο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αρκετά κοντά με το ΠΑΣΟΚ, με το οποίο αναμένεται να δώσει μάχη για το ποιος θα επικρατήσει στο χώρο της Κεντροαριστεράς.
Στη Διακήρυξη υπογραμμίζονται, κατά πληροφορίες, οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος.
Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, σύμφωνα με τους συντάκτες της.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην παρουσίαση των προσώπων που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας πολιτικής προσπάθειας του Αλέξη Τσίπρα, καθώς αναμένεται να δώσουν το στίγμα της οργανωτικής και πολιτικής κατεύθυνσης του νέου κόμματος.
Ο πρώην πρωθυπουργός από το Θησείο σύμφωνα με την Αμαλίας αναμένεται εκτός από τη γνωστοποίηση του ονόματος να παρουσιάσει και τις βασικές αξίες και θέσεις του νέου φορέα. Παράλληλα, θα καλέσει όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την Ιδρυτική του Διακήρυξη.
Το νέο πολιτικό κόμμα του θα παρουσίασει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρα στο Θησείο, όπου αναμένεται να καλέσει σε μαζική λαϊκή στήριξη του. Η δημιουργία ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τους συνεργάτες του.
