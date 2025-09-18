Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Έξαλλος με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είπε ότι το 70% μισεί τη ΝΔ – «Το “σας μισώ” σημαίνει εμφύλιος, πολιτική καταστροφή»

«Ο κ. Μαργαρίτης είπε πως μπορεί η ΝΔ να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις αλλά το υπόλοιπο 70% την μισεί! Όταν λες για κάποιον ότι τον μισείς, δεν είναι πολιτικός αντίπαλος, είναι εχθρός σου»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή / (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI

Την έντονη ενόχλησή του για ένα σχόλιο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρου Μαργαρίτη, αναφορικά με την προσχώρηση του πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και τις δημοσκοπήσεις, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Πέμπτης (18.9.25).

«Ο κ. Μαργαρίτης είπε πως μπορεί η ΝΔ να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις αλλά το υπόλοιπο 70% την μισεί! Αυτή η φράση μου θύμισε αυτόματα εκείνη την προεκλογική αφίσα του Τσίπρα το 2015 “Ή αυτοί ή εμείς”. Μόνο που τότε μαζί με το τότε ΠΑΣΟΚ καταγγέλλαμε αυτή την τοξικότητα», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Όταν λες για κάποιον ότι τον μισείς, δεν είναι πολιτικός αντίπαλος, είναι εχθρός σου. Θέλεις να τον σκοτώσεις, να τον λιώσεις, να τον εξαφανίσεις». 

 

«Όταν ο κ. Μαργαρίτης που προβάλλεται ως μετριοπαθής και άνθρωπος των ωραίων λόγων και εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, πώς λοιπόν εμείς θα κάνουμε συνεργασία αύριο μεθαύριο; Μπορείς να κάνεις κυβέρνηση και μάλιστα λειτουργική με κάποιον που δηλώνει ότι σε μισεί; Καταλαβαίνετε σε τι περιπέτεια πάει να μπει ο ελληνικός λαός;», διερωτήθηκε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σύγκρουση Φλωρίδη – Γιαννούλη στη Βουλή: «Στον ΣΥΡΙΖΑ έχετε λατρεία προς δολοφόνους και εγκληματίες»
Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του Γιώργου Φλωρίδη ότι θα επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση στην διάταξη, με βάση την οποία απαγορεύεται υπό όρους και προϋποθέσεις η πρόσβαση κατηγορούμενων στη ποινική δικογραφία
Ο Γιώργος Φλωρίδης 1
Σε αυξημένη ετοιμότητα η Αθήνα λίγο πριν την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη: Οι Navtex, τα 23 νησιά του Αιγαίου και το απαρχαιωμένο «Πίρι Ρέις»
Έγκυροι αναλυτές εκτιμούν ότι είναι «πάγια η τακτική» η Άγκυρα να κλιμακώνει την ένταση, είτε σε επίπεδο ρητορικής, είτε με προκλητικές αλλά προσεγμένες κινήσεις στο πεδίο, πριν από κρίσιμες επαφές
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν -Φόρτωσε την ευθύνη της ακρίβειας στους πολίτες
«Στο όνομα του οικονομικού νεοφιλελευθερισμού, θα συνεχίσει να βλέπει δισεκατομμύρια να βγαίνουν από τις τσέπες των πολιτών και να καταλήγουν στα αποθεματικά των τραπεζών»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ 2
Ελλάδα και Λιβύη ξεκινούν την διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ – Στο προσκήνιο η διμερής συνεργασία στο μεταναστευτικό
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε με τον Λίβυο ομόλογό του για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών
Γιώργος Γεραπετρίτης - Υπουργός Εξωτερικών Λιβύης 22
Newsit logo
Newsit logo