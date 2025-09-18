Άδωνις Γεωργιάδης: Έξαλλος με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είπε ότι το 70% μισεί τη ΝΔ – «Το “σας μισώ” σημαίνει εμφύλιος, πολιτική καταστροφή»

Την έντονη ενόχλησή του για ένα σχόλιο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Θόδωρου Μαργαρίτη, αναφορικά με την προσχώρηση του πρώην υπουργού Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ και τις δημοσκοπήσεις, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ, το πρωί της Πέμπτης (18.9.25).

«Ο κ. Μαργαρίτης είπε πως μπορεί η ΝΔ να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις αλλά το υπόλοιπο 70% την μισεί! Αυτή η φράση μου θύμισε αυτόματα εκείνη την προεκλογική αφίσα του Τσίπρα το 2015 “Ή αυτοί ή εμείς”. Μόνο που τότε μαζί με το τότε ΠΑΣΟΚ καταγγέλλαμε αυτή την τοξικότητα», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Και συνέχισε: «Όταν λες για κάποιον ότι τον μισείς, δεν είναι πολιτικός αντίπαλος, είναι εχθρός σου. Θέλεις να τον σκοτώσεις, να τον λιώσεις, να τον εξαφανίσεις».

«Όταν ο κ. Μαργαρίτης που προβάλλεται ως μετριοπαθής και άνθρωπος των ωραίων λόγων και εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, πώς λοιπόν εμείς θα κάνουμε συνεργασία αύριο μεθαύριο; Μπορείς να κάνεις κυβέρνηση και μάλιστα λειτουργική με κάποιον που δηλώνει ότι σε μισεί; Καταλαβαίνετε σε τι περιπέτεια πάει να μπει ο ελληνικός λαός;», διερωτήθηκε.