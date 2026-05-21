Στην Ελλάδα η Πριγκίπισσα Άννα – Συνάντηση με Τασούλα και εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης

Στην Ελλάδα θα βρίσκεται από αύριο, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, έως και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Σερ Τιμ Λώρενς. Η επίσημη επίσκεψη της αδελφής του Βασιλιά Καρόλου θα ξεκινήσει από την Αθήνα, όπου στις 10:30 θα γίνει δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η παρουσία της πριγκίπισσας Άννας στη χώρα μας έχει σαφές θεσμικό και συμβολικό βάρος, καθώς συνδέει τις διμερείς σχέσεις με τη μνήμη της Μάχης της Κρήτης και τη συμμετοχή Βρετανών και στρατιωτών της Κοινοπολιτείας στο πλευρό των Ελλήνων τον Μάιο του 1941. Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, η πριγκίπισσα Άννα θα ενημερωθεί για την αποστολή του Κέντρου, θα ξεναγηθεί στις εγκαταστάσεις και θα συναντηθεί με στελέχη που έχουν την ευθύνη για τον σχεδιασμό της εθνικής ετοιμότητας και τη διαχείριση κρίσεων.

Το μεσημέρι θα παρακαθήσει σε γεύμα προς τιμήν της, που παραθέτουν η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ελληνική ναυτιλία διατηρεί ισχυρό παγκόσμιο αποτύπωμα και διαχρονικούς δεσμούς με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα Χανιά για τη Μάχη της Κρήτης

Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, η πριγκίπισσα Άννα θα μεταβεί στα Χανιά, όπου θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. Θα παραστεί σε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ής και 33ης Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, καθώς και στην καθιερωμένη τελετή στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη βρετανική πρεσβεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Red Arrows και ιστορική μνήμη

Στην έναρξη της τελετής στη Σούδα θα πραγματοποιηθεί τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ής Μοίρας και των Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, δίνοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στις εκδηλώσεις.

Η πριγκίπισσα Άννα θα συναντήσει απογόνους Κρητικών που συμμετείχαν στις μάχες του 1941, αλλά και Βρετανούς απόστρατους που έχουν επιλέξει την Κρήτη ως δεύτερο σπίτι τους.

Την Κυριακή 24 24 Μαΐου 2026 θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων και στην παρέλαση σημαιοφόρων παραδοσιακών συλλόγων, ενώ θα επισκεφθεί και το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου θα ξεναγηθεί σε εκθέματα σχετικά με τη Μάχη της Κρήτης.