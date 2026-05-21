Ανδρουλάκης κατά κυβέρνησης για υποκλοπές: «Δε θα σιωπήσω, το παρακράτος θα πληρώσει μέρα μεσημέρι»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αιχμή τις υποκλοπές και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε το μεσημέρι της Πέμπτης (21.05.2026) από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης. Σε μια παρέμβαση με έντονα προσωπικά και θεσμικά χαρακτηριστικά, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για συγκάλυψη, διαφθορά και εργαλειοποίηση κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Απαντώντας στα πυρά που δέχθηκε το ΠΑΣΟΚ για τη διαρροή του διαλόγου που είχε με τον διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέστρεψε την κατηγορία. «Είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια η αλήθεια από τα χείλη του διοικητή της ΕΥΠ, αλλά δεν είναι απειλή η υποκλοπή υλικού των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων;», διερωτήθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επιχειρώντας να επαναφέρει τη συζήτηση στην ουσία της υπόθεσης των υποκλοπών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αιχμές κατά Κακλαμάνη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθύνθηκε και στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, μετά την αντίδρασή του για τη διαρροή του διαλόγου με τον διοικητή της ΕΥΠ. «Κύριε Κακλαμάνη, με τις α λα καρτ ευαισθησίες, όταν υπήρξαν διαρροές καταθέσεων στην Εξεταστική το 2022, δεν ενοχληθήκατε;», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο ύφος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο» για να ελέγξει την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και να προστατεύσει, όπως είπε, τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. «Έστειλε τους βουλευτές του νωρίς για ύπνο», είπε δηκτικά, δίνοντας στην αντιπαράθεση και έντονο κοινοβουλευτικό φορτίο.

«Είναι επικίνδυνοι»

Κλιμακώνοντας την επίθεσή του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για την κυβέρνηση. «Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι επικίνδυνοι και πρέπει να φύγουν», είπε από το βήμα της Βουλής, κατηγορώντας την κυβερνητική πλειοψηφία ότι αντί να κάνει αυτοκριτική επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν είναι δύο ρουσφέτια»

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν αφορά απλώς «τα ρουσφέτια δύο υπουργών», αλλά μια συνολικότερη νοοτροπία εξουσίας. «Παράνομες πληρωμές και κακοδιαχείριση», είπε, κάνοντας λόγο για σκάνδαλα που, όπως υποστήριξε, «δεν γεννήθηκαν στην περιφέρεια, αλλά στον πυρήνα της εξουσίας». Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο ελληνικός λαός ζητά να περάσουν αυτές οι πρακτικές στο παρελθόν, κάτι που, όπως σημείωσε, προϋποθέτει πολιτική αλλαγή.

Σύγκρουση με Φλωρίδη

Η ένταση συνεχίστηκε και σε νέα παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη, όταν πήρε εκ νέου τον λόγο απευθυνόμενος στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη. «Δεν θα σιωπήσω, κύριε Φλωρίδη. Η διαφθορά και το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, κάλεσε τον υπουργό να τον κοιτάξει στα μάτια, λέγοντας: «Τρεις δεκαετίες με γνωρίζετε, μην ντρέπεστε». Η φράση αυτή έδωσε προσωπικό τόνο στη σύγκρουση, αλλά και ανέδειξε τη διάθεση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να εμφανιστεί ως κεντρικός αντίπαλος της κυβέρνησης στο πεδίο των θεσμών.

Μήνυμα πολιτικής αλλαγής

Κλείνοντας, ο κ. Ανδρουλάκης επιχείρησε να συνδέσει τις υποθέσεις των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με το ευρύτερο πολιτικό αφήγημα του ΠΑΣΟΚ. Η «Δημοκρατική Παράταξη», όπως είπε, θα αγωνιστεί για την πολιτική αλλαγή, προβάλλοντας τη σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία ως μάχη απέναντι στη διαφθορά, τη συγκάλυψη και το παρακράτος.