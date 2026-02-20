Άδωνις Γεωργιάδης: Ένταση κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας στο νοσοκομείο Μυτιλήνης – Διαμαρτυρίες για ελλείψεις από τους εργαζόμενους

Ένταση σημειώθηκε κατά την τελετή παραλαβής της νέας Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όταν αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της ΟΠΚΕ εμπόδισαν υγειονομικούς να προσεγγίσουν τον χώρο όπου βρισκόταν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Γιατροί και νοσηλευτές, που είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να εκφράσουν τα αιτήματά τους, βρέθηκαν – σύμφωνα με το stonisi.gr- αντιμέτωποι με αστυνομικό φραγμό, ενώ στο σημείο επικράτησε αναστάτωση και έντονοι διάλογοι.

Η επίσκεψη του υπουργού πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής, μία ημέρα μετά τα επεισόδια που είχαν σημειωθεί κατά την παρουσία του στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Στην είσοδο του νοσοκομείου της Μυτιλήνης, εργαζόμενοι έθεσαν ζητήματα που αφορούν τις σοβαρές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, την πίεση που προκαλούν οι αυξημένες ανάγκες εφημεριών και τη δυσκολία στελέχωσης κρίσιμων ειδικοτήτων, όπως της αναισθησιολογίας και της νεφρολογίας. Παράλληλα, ζήτησαν γενναίες αυξήσεις και μόνιμες προσλήψεις, τονίζοντας ότι το υφιστάμενο προσωπικό λειτουργεί στα όρια των αντοχών του, σε ένα νησιωτικό νοσοκομείο με ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Ο διάλογος Γεωργιάδη με τους διαμαρτυρόμενους υγειονομικούς

Απαντώντας, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της ανακατασκευής της Ψυχιατρικής Κλινικής, σημειώνοντας ότι το έργο εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και υλοποιήθηκε μέσα σε δύο χρόνια. Όπως είπε, η κλινική αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία έως το Πάσχα, με την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και την ενίσχυση του προσωπικού. «Σήμερα παραλαμβάνουμε το κτήριο που πριν από δύο χρόνια ήρθα στο νησί και ήταν χρέπι. Μετά από δύο χρόνια αφού δουλέψαμε πολύ με τους συνεργάτες μου στο υπουργείο Υγείας, εντάξαμε το έργο στο Ταμείο Ανάκαμψης, γκρεμίσαμε το κτήριο και χτίσαμε το νέο. Η κλινική θα λειτουργήσει το Πάσχα όταν θα έχουμε τον εξοπλισμό και το προσωπικό» σημείωσε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το νοσοκομείο καταγράφει υψηλές επιδόσεις στην αξιολόγηση των ασθενών και ότι οι λίστες αναμονής για χειρουργεία είναι μηδενικές. «Το νοσοκομείο αυτό για να μην έχουμε στρεβλή εικόνα, στην αυτοαξιολόγηση των ασθενών έχει πάρει από τις υψηλότερες βαθμολογίες» ανέφερε, σημειώνοντας, επίσης, ότι «οι λίστες αναμονής στα χειρουργεία είναι μηδενικές».

Σε ό,τι αφορά τα αιτήματα στελέχωσης, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι η θέση αναισθησιολόγου περιλαμβάνεται στην επόμενη προκήρυξη, επισημαίνοντας ότι έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά κίνητρα για τις άγονες περιοχές, ενώ έχει ήδη προκηρυχθεί και θέση νεφρολόγου. «Η περιοχή αυτή ήταν “άγονο β” με 50 ευρώ τον χρόνο και πλέον θα δίνεται υψηλότερη αποζημίωση» δήλωσε.

Σύσκεψη στο γραφείο του Διοικητή παρουσία εργαζομένων

Ακολούθησε σύσκεψη στο γραφείο του διοικητή του νοσοκομείου, παρουσία της διοίκησης και εκπροσώπων των εργαζομένων, όπου παρουσιάστηκαν αναλυτικά στοιχεία για τις ανάγκες του ιδρύματος. Οι εργαζόμενοι, σύμφωνα με το stonisi.gr, επέμειναν στην ανάγκη μόνιμων προσλήψεων και συνολικής ενίσχυσης του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι οι ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας και η εποχική αύξηση των αναγκών καθιστούν επιτακτική μια πιο στοχευμένη πολιτική στελέχωσης και στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας.