Άδωνις Γεωργιάδης για Έλενα Παπαρίζου: «Περαστικά στον αδελφό της, την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια για το ΕΣΥ»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να ευχαριστήσει την Έλενα Παπαρίζου, η οποία μέσω του «The Voice» αναφέρθηκε σε μία πρόσφατη περιπέτεια του αδελφού της, τονίζοντας την καλή δουλειά που γίνεται στα νοσοκομεία.

Όλα ξεκίνησαν όταν στην πρεμιέρα του «The Voice» η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο αδελφός της πέρασε έμφραγμα και οι γιατροί του δημοσίου τον φρόντισε καλά. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έμαθε για την αναφορά της Έλενας Παπαρίζου στους υπαλλήλους του εθνικού συστήματος υγείας και της έστειλε τα «περαστικά» του, τονίζοντας ότι ήταν σημαντικό που μοιράστηκε δημοσίως αυτήν τη θετική εμπειρία από το ΕΣΥ.

«Χθες στο The Voice η κυρία Έλενα Παπαρίζου ανέφερε αυτή της την πρόσφατη εμπειρία από το ΕΣΥ.

“Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία.

Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετική και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο…”.

Καταρχάς περαστικά στον αδελφό της και θερμές ευχαριστίες που μοιράστηκε μαζί μας την θετική της εμπειρία από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο και όχι μόνον κριτική», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας και τη δήλωση της τραγουδίστριας.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε και δεύτερη ανάρτηση για τη γνωστή τραγουδίστρια, ευχαριστώντας τη δημοσίως.

Ευχαριστώ θερμά την κ. Έλενα Παπαρίζου για τα δημόσια καλά της λόγια για το ΕΣΥ! Και πολλά περαστικά στον αδελφό της pic.twitter.com/7P8ahzyH74 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 28, 2025

Η εξομολόγηση της Έλενας Παπαρίζου

