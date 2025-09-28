Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για Έλενα Παπαρίζου: «Περαστικά στον αδελφό της, την ευχαριστώ για τα καλά της λόγια για το ΕΣΥ»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε μέσω του «The Voice» ότι ο αδελφός της πέρασε έμφραγμα και οι γιατροί τον έκαναν «καινούργιο»
Άδωνις Γεωργιάδης
O Άδωνις Γεωργιάδης / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης θέλησε να ευχαριστήσει την Έλενα Παπαρίζου, η οποία μέσω του «The Voice» αναφέρθηκε σε μία πρόσφατη περιπέτεια του αδελφού της, τονίζοντας την καλή δουλειά που γίνεται στα νοσοκομεία.

Όλα ξεκίνησαν όταν στην πρεμιέρα του «The Voice» η γνωστή τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ο αδελφός της πέρασε έμφραγμα και οι γιατροί του δημοσίου τον φρόντισε καλά. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έμαθε για την αναφορά της Έλενας Παπαρίζου στους υπαλλήλους του εθνικού συστήματος υγείας και της έστειλε τα «περαστικά» του, τονίζοντας ότι ήταν σημαντικό που μοιράστηκε δημοσίως αυτήν τη θετική εμπειρία από το ΕΣΥ.

«Χθες στο The Voice η κυρία Έλενα Παπαρίζου ανέφερε αυτή της την πρόσφατη εμπειρία από το ΕΣΥ.

“Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία.

Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετική και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο…”.

Καταρχάς περαστικά στον αδελφό της και θερμές ευχαριστίες που μοιράστηκε μαζί μας την θετική της εμπειρία από τα Δημόσια Νοσοκομεία. Χρειαζόμαστε και τον καλό λόγο και όχι μόνον κριτική», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας και τη δήλωση της τραγουδίστριας.

To tweet του Άδωνη Γεωργιάδη
To tweet του Άδωνη Γεωργιάδη

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε και δεύτερη ανάρτηση για τη γνωστή τραγουδίστρια, ευχαριστώντας τη δημοσίως.

Η εξομολόγηση της Έλενας Παπαρίζου

«Αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου. Ήταν εξαιρετικοί και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο», είχε αναφέρει η Έλενα Παπαρίζου.

Εν τω μεταξύ στο ίδιο επεισόδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε αναφορά για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης για Πάνο Ρούτσι: «Η πολιτεία στέκεται με ευαισθησία στους ανθρώπους που πονούν ακόμα και αν την αμφισβητούν»
Σε άλλο σημείο ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν πρόκειται να χαθούν τα δικαιώματα των συγγενών, καθώς κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο θα μπορούν να γίνουν αιτήματα από την πλευρά των συγγενών
Πάνος Ρούτσι 199
Κυβερνητικές πηγές: Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε «κυνήγι» μαγισσών – «Έλαβα εξοργιστικά μικρότερο ποσό» λέει ο αγρότης
Ο εν λόγω αγρότης, μάλιστα, έχει προσφύγει στις αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διεκδικώντας τα ποσά που θεωρεί ότι θα έπρεπε να του έχουν καταβληθεί
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Χαμηλές οι προσδοκίες για την τριμερή στο Κυπριακό λόγω εκλογών στα Κατεχόμενα αναφέρει ανώτατη διπλωματική πηγή
«Αν υπάρχει ζήτημα έντασης από την άλλη πλευρά (την Τουρκία) μένει να φανεί» σημείωσε η ίδια πηγή μιλώντας για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν
Υπουργείο Εξωτερικών 1
Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι στη δεξίωση που παρέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη – Μαζί τους και η Μελάνια
Ο Έλληνας πρωθυπουργός μαζί με την σύζυγό του συμμετείχαν στη δεξίωση που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, με αφορμή την Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 80ης Συνόδου Γενικής Συνέλευσης Ηνωμένων Εθνών
Μαρέβα Γκραμπόφσκι / Κυριάκος Μητσοτάκης / Ντόναλντ Τραμπ / Μελάνια Τραμπ 86
Το ηχηρό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς Άγκυρα για άρση του casus belli και η συνάντηση με τον Ερντογάν που αναβλήθηκε επ' αόριστον
Η αποτίμηση της επίσκεψης του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη - «Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε είναι αυτός της διπλωματίας, όχι της "γλώσσας των όπλων"», τόνισε
Κυριάκος Μητσοτάκης 23
Newsit logo
Newsit logo