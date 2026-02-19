Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος»

Ο υπουργός Υγείας καταγγέλλει απόπειρα παρεμπόδισης «δια της βίας» και ευχαρίστησε τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους
Άδωνις Γεωργιάδης
Στιγμιότυπο από τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας (Πηγή φωτογραφίας: ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Στα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) στο Κρατικό Νίκαιας, όπου διαδηλωτές και δυνάμεις των ΜΑΤ συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υγειονομικών, αναφέρεται ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να τον εμποδίσει να εισέλθει στο νοσοκομείο, «σπάζοντας τον αστυνομικό κλοιό» και πετώντας αντικείμενα.

Σε ανάρτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης κατονόμασε το ΚΚΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά ως τους φορείς που –κατά τον ίδιο– συγκεντρώθηκαν με σκοπό να τον εμποδίσουν «δια της βίας» να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στο Κρατικό Νίκαιας. Στην ίδια ανάρτηση ευχαρίστησε την Ελληνική Αστυνομία και ειδικές μονάδες (ΥΜΕΤ, ΔΡΑΣΗ, ΟΠΚΕ) για τη στάση τους κατά την διάρκεια των επεισοδίων, ενώ ανέφερε ότι εργαζόμενοι του νοσοκομείου τον υποδέχθηκαν, τον χειροκρότησαν και τον ευχαρίστησαν για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Στη Δημοκρατία μας το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι ιερό, αλλά η βία δεν είναι ανεκτή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αν νόμιζαν ότι θα με φοβηθούν και θα φύγω έκαναν λάθος» και καταλήγοντας με τη φράση: «Η Δημοκρατία δεν φοβάται».

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης επίσης επεσήμανε ότι μετέβη στο νοσοκομείο μαζί με στελέχη και συνεργάτες του για την έναρξη λειτουργίας των νέων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), παραθέτοντας στοιχεία για την ενίσχυση του ιδρύματος την τελευταία περίοδο. Όπως σημείωσε, επί της θητείας του ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου έχει αυξηθεί κατά 76% σε σχέση με το 2019, ενώ έχουν προστεθεί 65 γιατροί, 135 νοσηλευτές και 133 εργαζόμενοι λοιπού προσωπικού. Παράλληλα, υποστήριξε ότι υλοποιούνται έργα συνολικής αξίας 30 εκατ. ευρώ, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, τονίζοντας ότι «το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο» και ότι στόχος του είναι να το παραδώσει «καλύτερο από ποτέ» στον διάδοχό του.

 

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Σήμερα επισκεφθήκαμε το Νοσοκομείο Νίκαιας με τους Μάριο Θεμιστοκλέους, Λίλιαν Βιλδιρίδη, Γιώργο Βρεττάκο, Μιχάλη Λιβανό, Μαρκόπουλο Δημήτρη και τον Γιάννη Τραγάκη για να κάνουμε τα εγκαίνια των νέων ΤΕΠ. Το Νοσοκομείο αυτό επί θητείας μου έχει σε σχέση με το 2019 αύξηση του προϋπολογισμού του κατά +76%, έχει +65 ιατρούς, +135 νοσηλευτές, +133 άτομα λοιπό προσωπικό και σε αυτό το Νοσοκομείο επί θητείας μου εντάχθηκαν σε διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία και εκτελούνται έργα συνολικής αξίας 30.000.000€.

Για την ακρίβεια το Νοσοκομείο γίνεται καινούργιο και θα το παραδώσω στον διάδοχο μου καλύτερο από ποτέ. Σε αυτό το Νοσοκομείο που έχουμε τόσο φροντίσει αποφάσισαν το ΚΚΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά να συγκεντρωθούν και να με εμποδίσουν δια της βίας να μπω και να κάνω την δουλειά μου. Ευχαριστώ την Ελληνική Αστυνομία τους άνδρες της Υ.ΜΕ.Τ, της ΔΡΑΣΗΣ και της ΟΠΚΕ οι οποίοι με γενναιότητα και επαγγελματισμό υπερασπίστηκαν στο πρόσωπό μου την Ελληνική Δημοκρατία και δεν τους άφησαν να κάνουν πραγματικότητα την επιθυμία τους.

Ευχαριστώ όμως ακόμη περισσότερο τους εργαζομένους του Νοσοκομείου που παρά τη βία και τις ύβρεις ήρθαν, με χειροκρότησαν και με ευχαρίστησαν για όλα τα έργα που κάνουμε εκεί. Στη Δημοκρατία μας το δικαίωμα στην διαμαρτυρία είναι ιερό αλλά η βία δεν είναι ανεκτή. Αν νόμιζαν ότι θα τους φοβηθώ και θα φύγω έκαναν λάθος. Η Δημοκρατία δεν φοβάται».

Πολιτική
