Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ταγαρά: Από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει

Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κύριο» και έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει στη ζωή του.

Στο μήνυμά του για τη δυσάρεστη είδηση από τον γιο του Νίκου Ταγαρά για τον θάνατο του πατέρα του σε ηλικία 70 ετών, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι είναι «πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά:

«Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη. Κουράγιο στην οικογένειά του και πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα. Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!».