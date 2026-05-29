Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για Νίκο Ταγαρά: Από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει

«Δυσαναπλήρωτο το κενό που αφήνει» συμπληρώνει ο υπουργός Υγείας για τον εκλιπόντα υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης στο βήμα της Βουλής / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Βαθιά θλίψη για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο υπουργός Υγείας χαρακτηρίζει τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας  «Κύριο» και έναν από τους καλύτερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει στη ζωή του.

Στο μήνυμά του για τη δυσάρεστη είδηση από τον γιο του Νίκου Ταγαρά για τον θάνατο του πατέρα του σε ηλικία 70 ετών, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε ότι είναι «πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη για τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά:

adonis georgiadis tagaras

«Δυστυχώς ο Νίκος Ταγαράς ένας από τους καλύτερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στην ζωή μου, έχασε τη μάχη. Κουράγιο στην οικογένειά του και πραγματικά δυσαναπλήρωτο κενό για την Κυβέρνηση και για την Χώρα. Κύριος! Ειλικρινή συλλυπητήρια!».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
146
119
76
68
64
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Τασούλας για Νίκο Ταγαρά: Υπόδειγμα προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες
«Υπηρέτησε με πλούσιο έργο την Κορινθία ως Νομάρχης, για να την εκπροσωπήσει εν συνεχεία στο Εθνικό Κοινοβούλιο εξίσου αποδοτικά» υπογραμμίζει ακόμη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας
Κυριάκος Μητσοτάκης για Νίκο Ταγαρά: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ έναν σπάνιο άνθρωπο και αγαπημένο φίλο
«Δυστυχώς, ο Νίκος έφυγε πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο Χωροταξικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός, ένα έργο στο οποίο εργάστηκε με γενναιότητα μέχρι την τελευταία στιγμή» τονίζει ακόμα ο πρωθυπουργός
O Κυριάκος Μητσοτάκης
Παύλος Μαρινάκης: Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά – «Αγωνιστής της ζωής»
«Αθόρυβος, αλλά αποτελεσματικός υπουργός, έμπειρος κοινοβουλευτικός και άξιος εκπρόσωπος των πολιτών της Κορινθίας, πάλεψε μέχρι τέλους» γράφει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Νίκος Ταγαράς
Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς – Έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο
Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα - Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή η γιος του με σπαρακτική ανάρτηση στα social media
Νίκος Ταγαράς 13
Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: «Μας λείπεις κάθε μέρα»
Η 29η Μαΐου παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την οικογένεια Μητσοτάκη αλλά και για πολλούς ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνδέθηκαν πολιτικά και προσωπικά με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Κυριάκος Μητσοτάκης
Στράτος Φαναράς: «Ψυχραιμία παιδιά, το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα»
Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis προειδοποιεί ότι ανοίγει περίοδο αβεβαιότητας που απαιτεί «ταλαντούχους παίκτες» και «στρατηγικά μυαλά», την ώρα που η αντιπαράθεση για τις δημοσκοπήσεις οξύνεται
Στράτος Φαναράς
Newsit logo
Newsit logo