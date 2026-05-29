Στράτος Φαναράς: «Ψυχραιμία παιδιά, το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα»

Μήνυμα προς τα κομματικά επιτελεία να μην προεξοφλούν «περιπάτους» και «θριάμβους» έστειλε ο Στράτος Φαναράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αναταράξεις από την εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis συνέστησε «ψυχραιμία», υπογραμμίζοντας ότι οι βιαστικές εκτιμήσεις μπορεί να αποδειχθούν πολιτικά παρακινδυνευμένες.

Ο Στράτος Φαναράς, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις με φόντο την ανακοίνωση των νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού, αλλά και την αναμενόμενη κίνηση Σαμαρά, προειδοποίησε ότι η νέα φάση δεν προσφέρεται για βεβαιότητες. «Όσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με ανάρτησή του στα social media, ο εκλογικός αναλυτής περιέγραψε ένα πολιτικό σκηνικό πιο ρευστό από όσο θέλουν να πιστεύουν οι κομματικοί μηχανισμοί. «Ψυχραιμία παιδιά!», έγραψε, απορρίπτοντας τις πρόωρες πανηγυρικές αναγνώσεις και τα σενάρια εύκολης επικράτησης.

Η πιο αιχμηρή του φράση, ωστόσο, ήταν άλλη: «Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω». Με αυτή τη διατύπωση, ο Στράτος Φαναράς άφησε να εννοηθεί ότι η είσοδος νέων σχηματισμών δεν σημαίνει αυτομάτως και βιώσιμη πολιτική παρουσία, καθώς η εκλογική αρένα θα δοκιμάσει αν οι νέες πρωτοβουλίες διαθέτουν βάθος, στρατηγική και αντοχή.

Κατά τον ίδιο, η περίοδος που ανοίγει απαιτεί «ταλαντούχους παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στον σκοπό». «Οι βιασύνες είναι για τους τζογαδόρους και η μοίρα των τζογαδόρων είναι γνωστή», πρόσθεσε, δίνοντας σαφές σήμα ότι η πολιτική αριθμητική των πρώτων ημερών δεν αρκεί για ασφαλή συμπεράσματα.

Η παρέμβαση Φαναρά έρχεται στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης για τις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα σε μετρήσεις που το εμφανίζουν να υποχωρεί, βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο τη δημοσκόπηση της RealPolls, η οποία έδινε προβάδισμα 8 ποσοστιαίων μονάδων στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι της Χαριλάου Τρικούπη.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν η RealPolls απέστειλε εξώδικο στον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, μετά τις δηλώσεις του περί «μαϊμού» δημοσκόπησης. Έτσι, η συζήτηση μετατοπίστηκε από τα ποσοστά στην αξιοπιστία των μετρήσεων, αλλά και στον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη διαμόρφωση πολιτικού κλίματος.