Πολιτική

Στράτος Φαναράς: «Ψυχραιμία παιδιά, το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis προειδοποιεί ότι ανοίγει περίοδο αβεβαιότητας που απαιτεί «ταλαντούχους παίκτες» και «στρατηγικά μυαλά», την ώρα που η αντιπαράθεση για τις δημοσκοπήσεις οξύνεται
Στράτος Φαναράς
O διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis Στράτος Φαναράς (Φωτογραφία αρχείου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΡΟΥΚΑΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μήνυμα προς τα κομματικά επιτελεία να μην προεξοφλούν «περιπάτους» και «θριάμβους» έστειλε ο Στράτος Φαναράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν αναταράξεις από την εμφάνιση νέων κομμάτων στο πολιτικό σκηνικό. Ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis συνέστησε «ψυχραιμία», υπογραμμίζοντας ότι οι βιαστικές εκτιμήσεις μπορεί να αποδειχθούν πολιτικά παρακινδυνευμένες.

Ο Στράτος Φαναράς, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις με φόντο την ανακοίνωση των νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καρυστιανού, αλλά και την αναμενόμενη κίνηση Σαμαρά, προειδοποίησε ότι η νέα φάση δεν προσφέρεται για βεβαιότητες. «Όσοι ονειρεύονται περιπάτους και θριάμβους και θέλουν σιγουριές μάλλον δεν έχουν καταλάβει τίποτα ή κάνουν πως δεν έχουν καταλάβει τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με ανάρτησή του στα social media, ο εκλογικός αναλυτής περιέγραψε ένα πολιτικό σκηνικό πιο ρευστό από όσο θέλουν να πιστεύουν οι κομματικοί μηχανισμοί. «Ψυχραιμία παιδιά!», έγραψε, απορρίπτοντας τις πρόωρες πανηγυρικές αναγνώσεις και τα σενάρια εύκολης επικράτησης.

Η πιο αιχμηρή του φράση, ωστόσο, ήταν άλλη: «Το μόνο βέβαιο είναι ότι το νεκροταφείο κομμάτων θα έχει δουλίτσα οσονούπω». Με αυτή τη διατύπωση, ο Στράτος Φαναράς άφησε να εννοηθεί ότι η είσοδος νέων σχηματισμών δεν σημαίνει αυτομάτως και βιώσιμη πολιτική παρουσία, καθώς η εκλογική αρένα θα δοκιμάσει αν οι νέες πρωτοβουλίες διαθέτουν βάθος, στρατηγική και αντοχή.

Κατά τον ίδιο, η περίοδος που ανοίγει απαιτεί «ταλαντούχους παίκτες, στρατηγικά μυαλά και πάνω από όλα αφοσίωση και πίστη στον σκοπό». «Οι βιασύνες είναι για τους τζογαδόρους και η μοίρα των τζογαδόρων είναι γνωστή», πρόσθεσε, δίνοντας σαφές σήμα ότι η πολιτική αριθμητική των πρώτων ημερών δεν αρκεί για ασφαλή συμπεράσματα. 

 

Η παρέμβαση Φαναρά έρχεται στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης για τις δημοσκοπήσεις μετά την ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού. Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε έντονα σε μετρήσεις που το εμφανίζουν να υποχωρεί, βάζοντας ιδίως στο στόχαστρο τη δημοσκόπηση της RealPolls, η οποία έδινε προβάδισμα 8 ποσοστιαίων μονάδων στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι της Χαριλάου Τρικούπη.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν η RealPolls απέστειλε εξώδικο στον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή, μετά τις δηλώσεις του περί «μαϊμού» δημοσκόπησης. Έτσι, η συζήτηση μετατοπίστηκε από τα ποσοστά στην αξιοπιστία των μετρήσεων, αλλά και στον ρόλο που αυτές διαδραματίζουν στη διαμόρφωση πολιτικού κλίματος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
144
119
72
68
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: «Μας λείπεις κάθε μέρα»
Η 29η Μαΐου παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την οικογένεια Μητσοτάκη αλλά και για πολλούς ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνδέθηκαν πολιτικά και προσωπικά με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη
Κυριάκος Μητσοτάκης
ΕΛΑΣ κατά Πιερρακάκη για την «ψηφιακή κυριαρχία»: Αιχμές για Predator, αναθέσεις και εξάρτηση από τεχνολογικούς κολοσσούς
Με εκτενή ανάρτηση, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για αδιαφάνεια, τεχνολογική εξάρτηση και ελλιπή προστασία προσωπικών δεδομένων
Αλέξης Τσίπρας
Εξώδικο στον Δουδωνή από την RealPolls μετά τα περί μαϊμούς - δημοσκόπησης: «Μου ζητούν δήλωση μετανοίας, δεν τα έχουν υπολογίσει καλά»
Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ απαντά στην εταιρεία ερευνών, δηλώνοντας ότι μπήκε στην πολιτική «για να λέει την αλήθεια, με κάθε κόστος»
Παναγιώτης Δουδωνής, ΠΑΣΟΚ 7
Ο Πολάκης δηλώνει ότι θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – Προς νέα μετωπική με Φάμελλο
Ο διαγραφείς από την ΚΟ δηλώνει «μέλος ΠΓ και ΚΕ», ενώ η Κουμουνδούρου κινείται σε νέο κύκλο εσωστρέφειας με φόντο τις αποφάσεις Φάμελλου και την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα
Πολάκης και Φάμελλος
Πυρηνική ενέργεια: Η Ελλάδα βάζει τα θεμέλια για την επόμενη ημέρα, οι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης
Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ από το 2027 ξεκινά μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην πυρηνική τεχνολογία
Πυρηνική ενέργεια
Σφοδρά πυρά Πλεύρη κατά ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα για το μεταναστευτικό: «Υποκρισία να ψηφίζεις στις Βρυξέλλες και να λες όχι εδώ»
Σκληρή αντιπαράθεση στη Βουλή με την αντιπολίτευση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης - Αιχμές για το 2015, τη Μόρια και την «ΕΛΑΣ» του πρώην πρωθυπουργού
Θάνος Πλεύρης
Newsit logo
Newsit logo