Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 9 χρόνια από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη: «Μας λείπεις κάθε μέρα»

Σε μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, λίγο μετά τη συμμετοχή του στο πάνελ του συνεδρίου του Economist, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση εννέα χρόνων από τον θάνατο του πατέρα του και πρώην πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Βγαίνοντας από τον χώρο της εκδήλωσης του Economist, την Παρασκευή (29.05.2026), ο Κυριάκος Μητσοτάκης κοντοστάθηκε και μίλησε για τον πατέρα του, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας σε ερώτηση του politica.gr για τα εννέα χρόνια από τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού, ο κύριος Μητσοτάκης, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά, δήλωσε:

«Τον θυμόμαστε συνέχεια και μας λείπει… κάθε μέρα»!

Η σύντομη αυτή αναφορά είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς η 29η Μαΐου παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για την οικογένεια Μητσοτάκη αλλά και για πολλούς ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι συνδέθηκαν πολιτικά και προσωπικά με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.