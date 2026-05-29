Άδωνις Γεωργιάδης για Turkaegean: Το ωραιότερο δώρο για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Το EUIPO απέρριψε την τουρκική προσφυγή και επιβεβαίωσε τη διαγραφή του σήματος - «Η χρήση του όρου από την Τουρκία είναι πλέον παράνομη», ανέφερε ο υπουργός.
Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης στην Ολομέλεια της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Οριστικό ευρωπαϊκό «όχι» στην Τουρκία για το εμπορικό σήμα Turkaegean καταγράφει η απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να μιλά για «οριστική νίκη» υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Η προσφυγή της Άγκυρας κατά της προηγούμενης απόφασης ακύρωσης και διαγραφής του σήματος απορρίφθηκε, κλείνοντας –σε ευρωπαϊκό επίπεδο– έναν κύκλο νομικής αντιπαράθεσης με έντονο πολιτικό φορτίο.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε την εξέλιξη για το Turkaegean «το ωραιότερο δώρο» για τη σημερινή επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία έχασε οριστικά την προσπάθεια κατοχύρωσης του όρου ως ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος. «Το δικόγραφο που κατέθεσα ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των ελληνικών συμφερόντων», ανέφερε.

Ο υπουργός Υγείας σήμερα και τότε υπουργός Ανάπτυξης ευχαρίστησε τη νομική ομάδα και την τότε διοίκηση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για τον συντονισμό της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «μεγάλη εθνική επιτυχία». «Η χρήση του όρου αυτού από την Τουρκία είναι πλέον παγκοσμίως παράνομη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

 

Η νέα απόφαση έρχεται να επικυρώσει την κρίση που είχε εκδώσει το EUIPO τον Ιανουάριο του 2025, με την οποία είχε ακυρωθεί και διαγραφεί το εμπορικό σήμα «Turkaegean». Η τουρκική πλευρά προσέφυγε στο αρμόδιο Συμβούλιο Προσφυγών, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης, ωστόσο η προσφυγή απορρίφθηκε και η ακύρωση του σήματος επιβεβαιώθηκε.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει στις 16 Ιουλίου 2021, όταν ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας κατέθεσε αίτηση κατοχύρωσης του «Turkaegean» στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ε.Ε. Μετά την ανάληψη των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα στην Ελλάδα, ο ΟΒΙ, υπό την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης, συντόνισε τις ενέργειες για την προσβολή του σήματος.

Τον Φεβρουάριο του 2023 κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης ενώπιον των ευρωπαϊκών αρχών, με την ελληνική πλευρά να προβάλλει νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα κατά της κατοχύρωσης του όρου. Η σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Προσφυγών θεωρείται από την Αθήνα επιβεβαίωση ότι ο όρος δεν μπορούσε να σταθεί ως ευρωπαϊκό εμπορικό σήμα.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Δικαίωση των εθνικών μας θέσεων»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε την απόφαση «δικαίωση των εθνικών μας θέσεων», σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή θεσμική τάξη επιβεβαιώνει και σε δεύτερο βαθμό πως ο όρος «Turkaegean» «στερείται οποιασδήποτε νομικής και εμπορικής βάσης».

«Η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία», ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, τονίζοντας ότι αποτέλεσε αποτέλεσμα «μακράς, συστηματικής προσπάθειας» του υπουργείου Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον ΟΒΙ. Όπως είπε, η ελληνική πλευρά αντέκρουσε «με ισχυρά νομικά, ιστορικά και εμπορικά επιχειρήματα» μια απόπειρα «παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού και γεωπολιτικής εργαλειοποίησης των εμπορικών σημάτων».

 

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ελλάδα απέδειξε ότι υπερασπίζεται «την πολιτιστική και γεωγραφική της ταυτότητα» και την οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων «με αποφασιστικότητα, μεθοδικότητα και χρήση κάθε έννομου μέσου σε όλα τα διεθνή fora».

