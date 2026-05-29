Παύλος Μαρινάκης: Τα συλλυπητήρια για τον θάνατο του υφυπουργού Περιβάλλοντος, Νίκου Ταγαρά – «Αγωνιστής της ζωής»

«Αθόρυβος, αλλά αποτελεσματικός υπουργός, έμπειρος κοινοβουλευτικός και άξιος εκπρόσωπος των πολιτών της Κορινθίας, πάλεψε μέχρι τέλους» γράφει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Θρήνος στον πολιτικό κόσμο μετά την είδηση θανάτου του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή (29.05.2026) σε ηλικία 70 ετών.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, το βράδυ της Παρασκευής. Την είδηση θανάτου του υφυπουργού έκανε γνωστή ο γιος του, Χρήστος Ταγαράς, με ανάρτησή του στο Facebook. Ο Νίκος Ταγαράς έδινε για καιρό μάχη με τον καρκίνο, από τον οποίο νικήθηκε.

Ο Παύλος Μαρινάκης στην ανάρτησή του, δήλωσε συγκλονισμένος. Χαρακτήρισε τον υφυπουργό «αθόρυβο και αποτελεσματικό αλλά πάνω από όλα αγωνιστή της ζωής, που πάλεψε μέχρι τέλους».

«Συγκλονισμένος αποχαιρετώ τον Νίκο Ταγαρά. Ήταν ένας από τους πιο δραστήριους, ευγενείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους που γνώρισα.

Αθόρυβος, αλλά αποτελεσματικός υπουργός, έμπειρος κοινοβουλευτικός και άξιος εκρόσωπος των πολιτών της Κορινθίας. Πρωτίστως ένας αγωνιστής της ζωής, που πάλεψε μέχρι τέλους. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους», έγραψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Ήταν απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής του τιμήθηκε επανειλημμένα με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ).

Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 έτη και υπηρέτησε τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό ως πρόεδρος της Κοινότητας Χιλιομοδίου, ως Δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κορινθίας και κατόπιν ως Νομάρχης Κορινθίας κατά την οκταετία 2003 – 2010.

