Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για νοσοκομείο Δράμας: «Δεν ήθελα να γίνω μέλος μίας σκηνοθετημένης αντιπολιτευτικής επαναστατικής παράστασης»

Τι δήλωσε ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης
Άδωνις Γεωργιάδης
Photo / Eurokinissi

Για το περιστατικό στη Δράμα και την ακύρωση της επίσκεψης του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο λόγω επεισοδίων, μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης 04.09.2025, ο υπουργός υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τηλεφωνική του παρέμβαση στην εκπομπή «PowerTalk» και στην Τατιάνα Στεφανίδου, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους, δεν μετέβη στο νοσοκομείο της Δράμας.

«Ένα σχόλιο σε κάτι που άκουσα πριν. Αυτό που είπε ένας κύριος ότι “όπου πάει τσακώνεται” δεν ισχύει. Θ δείτε και στους λογαριασμούς μου και στην Κομοτηνη μου δώσανε λουλούδια, σήμερα στις Σέρρες μου δώσανε λουλούδια, στην Αλεξανδρούπολη οι ίδιοι που έκαναν τη διαμαρτυρία ήρθαν μέσα μετά στη συνάντηση και παραδέχτηκαν ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδοτο ΕΣΥ», είπε αρχικά ο υπουργός υγείας και στη συνέχεια μίλησε για περιστατικά που τον ευχαρήστησαν.

«Εγώ πηγαίνω στα νοσοκομεία για να δίνω λύσεις στα προβλήματα. Στο δε νοσοκομείο της Δράμας, γιατί εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, τον σύλλογο τον έχω δει προ έξι μηνών. Μου ζητήσανε κάποια πράγματα. Ένα, δύο, τρία… τα έκανα και τα τρία. Ως απόδειξη αυτών τον Απρίλιο κάναμε τη μεγαλύτερη προκύρηξη μαζικών προσλήψεων για γιατρούς στη Δράμα τον μήνα Απρίλιο με 20 θέσεις έχουμε ήδη προσλάβει 10 άτομα επιπλέον από αυτή την προκήρυξη και είπα θα ξαναπροκηρύξω τον Οκτώβρη», συνέχισε ο Άδωνις Γωργιάδης.

Ο υπουργός στη συνέχεια είπε ότι ήθελε να πάει στο νοσοκομείο για να δει τι συμβαίνει με τους παθολόγους. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να «τίθεται θέμα κινήτρων, δεν γίνεται να δουλεύουν τα κίνητρα για τον παιδίατρο, για τον αναισθησιολόγο και να μη δουλεύουν για τους παθολόγους. Κάτι συμβαίνει προφανώς στην παθολογική κλινική».

Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στα όσα είχε πει νωρίτερα ο πρόεδρος χαρακτηρίζοντάς τα ψέματα.

 

«Είναι δυνατόν στην επίσημη σελίδα ενός συλλόγου νοσοκομείου να αναρτάται “πυροβολήστε τον με σφαίρα 9 χιλιοστών, να του ανοίξουμε το κεφάλι στο ξύλο να του πετάξουμε γιαούρτια και ντομάτες;” Είπε ακόμη και δήλωσε ότι το πρωί ενώ ήταν καθοδόν για το νοσοκομείο της Δράμας, πληροφορήθηκε ότι προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό δια της βίας.

Έπειτα είπε ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ να μιλήσει με πολίτες που θέλουν να τον δουν, όμως όταν βγαίνουν τέτοιες αναρτήσεις δεν έχουν σκοπό τη συζήτηση και συνέχισε λέγοντας πως «όταν έμαθα ότι έχει επεισόδια, έφυγα γιατί δεν ήθελα να γίνω μέλος μίας σκηνοθετημένης αντιπολιτευτικής επαναστατικής παράστασης».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κυβέρνηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Καμία όχληση απο την ευρωπαϊκή εισαγγελία – Να ξεκαθαρίσει την θέση της η Λευκωσία
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και για τις αναρτήσεις Τσίπρα αλλά και το πόρισμα του Γενικού Χημείο του Κράτους για τα Τέμπη
Φωτογραφία αρχείου (EUROKINISSI
2
Ο Άδωνις Γεωργιάδης ακύρωσε την επίσκεψή του στο νοσοκομείο Δράμας: «Δεν πηγαίνω ούτε να τσακώνομαι ούτε να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν»
Στην καταγγελία του αναφέρει ότι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο Δράμας «προσκείμενος στο ΚΚΕ ξεκίνησε δημόσιο αγώνα για να με προπηλακίσουν εκεί κατά την άφιξη μου»
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ 51
Ανδρουλάκης: «Οι μέρες ασυδοσίας της ΝΔ τελείωσαν, η πολιτική πρέπει να ξανασυστηθεί με την ηθική»
Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην εκδήλωση για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στην ιστορία της παράταξης ενώ κατέθεσε και συγκεκριμένες προτάσεις για το δημογραφικό
Ο Νίκος Ανδρουλάκης
Τα σενάρια για κοινή κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς – Οι επιλεκτικές κινήσεις Τσίπρα στο πιθανό νέο κόμμα
Στελέχη και των δύο κομμάτων θεωρούν ότι θα μπορέσουν να αναστείλουν την κίνηση Τσίπρα αφού θα εμφανιστούν ως κοινός φορέας που θέλει να εκφράσει τον χώρο της αριστεράς
Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης 3
«Ορόσημο» για τη δημοσκοπική ανάκαμψη της ΝΔ η ΔΕΘ – Ο κρίσιμος ρόλος του αριθμού 3
Η προσδοκία στο κυβερνητικό «στρατόπεδο» είναι τα ποσοστά, μετά τη Δ.Ε.Θ. να αυξηθούν κατά 2 με 3 μονάδες, κι έτσι στην εκτίμηση ψήφου το ποσοστό της «γαλάζιας» παράταξης να γράψει μπροστά τον αριθμό «3»
Κυριάκος Μητσοτάκης 28
Νίκος Ανδρουλάκης: «Οι μέρες της ασυδοσίας της ΝΔ σε λίγο τελειώνουν» - Η ομιλία του από το Ζάππειο για τα 51 χρόνια ΠΑΣΟΚ
51 χρόνια μετά τη δημιουργία του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος, έγινε το βράδυ της Τετάρτης η επετειακή εκδήλωση στο Ζάππειο με κεντρικό ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη
Νίκος Ανδρουλάκης
16
Newsit logo
Newsit logo