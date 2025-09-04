Άδωνις Γεωργιάδης για νοσοκομείο Δράμας: «Δεν ήθελα να γίνω μέλος μίας σκηνοθετημένης αντιπολιτευτικής επαναστατικής παράστασης»

Για το περιστατικό στη Δράμα και την ακύρωση της επίσκεψης του Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο λόγω επεισοδίων, μίλησε το απόγευμα της Πέμπτης 04.09.2025, ο υπουργός υγείας.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με τηλεφωνική του παρέμβαση στην εκπομπή «PowerTalk» και στην Τατιάνα Στεφανίδου, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους, δεν μετέβη στο νοσοκομείο της Δράμας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ένα σχόλιο σε κάτι που άκουσα πριν. Αυτό που είπε ένας κύριος ότι “όπου πάει τσακώνεται” δεν ισχύει. Θ δείτε και στους λογαριασμούς μου και στην Κομοτηνη μου δώσανε λουλούδια, σήμερα στις Σέρρες μου δώσανε λουλούδια, στην Αλεξανδρούπολη οι ίδιοι που έκαναν τη διαμαρτυρία ήρθαν μέσα μετά στη συνάντηση και παραδέχτηκαν ότι έχει κάνει μεγάλη πρόοδοτο ΕΣΥ», είπε αρχικά ο υπουργός υγείας και στη συνέχεια μίλησε για περιστατικά που τον ευχαρήστησαν.

«Εγώ πηγαίνω στα νοσοκομεία για να δίνω λύσεις στα προβλήματα. Στο δε νοσοκομείο της Δράμας, γιατί εγώ έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, τον σύλλογο τον έχω δει προ έξι μηνών. Μου ζητήσανε κάποια πράγματα. Ένα, δύο, τρία… τα έκανα και τα τρία. Ως απόδειξη αυτών τον Απρίλιο κάναμε τη μεγαλύτερη προκύρηξη μαζικών προσλήψεων για γιατρούς στη Δράμα τον μήνα Απρίλιο με 20 θέσεις έχουμε ήδη προσλάβει 10 άτομα επιπλέον από αυτή την προκήρυξη και είπα θα ξαναπροκηρύξω τον Οκτώβρη», συνέχισε ο Άδωνις Γωργιάδης.

Ο υπουργός στη συνέχεια είπε ότι ήθελε να πάει στο νοσοκομείο για να δει τι συμβαίνει με τους παθολόγους. Όπως τόνισε, δεν μπορεί να «τίθεται θέμα κινήτρων, δεν γίνεται να δουλεύουν τα κίνητρα για τον παιδίατρο, για τον αναισθησιολόγο και να μη δουλεύουν για τους παθολόγους. Κάτι συμβαίνει προφανώς στην παθολογική κλινική».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στα όσα είχε πει νωρίτερα ο πρόεδρος χαρακτηρίζοντάς τα ψέματα.

«Είναι δυνατόν στην επίσημη σελίδα ενός συλλόγου νοσοκομείου να αναρτάται “πυροβολήστε τον με σφαίρα 9 χιλιοστών, να του ανοίξουμε το κεφάλι στο ξύλο να του πετάξουμε γιαούρτια και ντομάτες;” Είπε ακόμη και δήλωσε ότι το πρωί ενώ ήταν καθοδόν για το νοσοκομείο της Δράμας, πληροφορήθηκε ότι προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό δια της βίας.

Έπειτα είπε ότι δεν έχει αρνηθεί ποτέ να μιλήσει με πολίτες που θέλουν να τον δουν, όμως όταν βγαίνουν τέτοιες αναρτήσεις δεν έχουν σκοπό τη συζήτηση και συνέχισε λέγοντας πως «όταν έμαθα ότι έχει επεισόδια, έφυγα γιατί δεν ήθελα να γίνω μέλος μίας σκηνοθετημένης αντιπολιτευτικής επαναστατικής παράστασης».