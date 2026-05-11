Πόθεν έσχες: Ο Παύλος Σαράκης επένδυσε σε ακίνητα τα χρήματα από την υπόθεση Novartis

Σε επενδύσεις ακινήτων φαίνεται πως κατευθύνθηκαν τα χρήματα που είχε δηλώσει ο Παύλος Σαράκης από την επαγγελματική του δραστηριότητα ως δικηγόρος προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, σύμφωνα με το πόθεν έσχες του 2025, που αφορά τη χρήση του 2024.

Ο Παύλος Σαράκης, πρώην βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και πλέον ανεξάρτητος, είχε εμφανίσει στο Πόθεν έσχες του 2023 εισοδήματα 18.442.402 ευρώ από επαγγελματική δραστηριότητα, ποσό που συνδέθηκε με την υπόθεση Novartis και τον είχε καταστήσει έναν από τους πλέον εύπορους βουλευτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην τρέχουσα δήλωση, ο Παύλος Σαράκης εμφανίζει τη δημιουργία της εταιρείας MEL SYL Επενδύσεις Ακινήτων Μονοπρόσωπη Α.Ε., με αρχικό κεφάλαιο εισφοράς 6.000.000 ευρώ, το οποίο έως το τέλος του 2024 αυξήθηκε σε 10.000.000 ευρώ.

Τα εισοδήματα του ανεξάρτητου βουλευτή για το 2024 ανήλθαν σε 697.125 ευρώ. Παράλληλα, στη δήλωση περιλαμβάνεται άνοιγμα θυρίδας στην Ελβετία εντός του ίδιου έτους.

Δείτε εδώ αναλυτικά το πόθεν έσχες του Παύλου Σαράκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το πόθεν έσχες, ο Παύλος Σαράκης διατηρεί σε ελβετική τράπεζα καταθέσεις ύψους 6,13 εκατ. δολαρίων.

Πόθεν έσχες: Στη δημοσιότητα οι δηλώσεις των πολιτικών

Το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026) δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων 2025 (χρήσης 2024).

Πρόκειται για τις δηλώσεις πόθεν έσχες, ήτοι περιουσιακής κατάστασης του πρωθυπουργού, των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων της Βουλής, των μελών του υπουργικού συμβουλίου, των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων, και όσων διαχειρίζονται τα οικονομικά των κομμάτων.