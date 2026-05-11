Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς για εισοδήματα, καταθέσεις και ακίνητα

Εισοδήματα ύψους 102.279,11 ευρώ δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στο πόθεν έσχες του 2025, που αφορά τη χρήση του 2024, σύμφωνα με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασηςπου αναρτήθηκαν σήμερα (11.05.2026) στο site της Βουλής.

Από το συνολικό ποσό, τα 59.676,10 ευρώ που δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς προέρχονται από μισθωτές υπηρεσίες, τα 37.068,84 ευρώ από αμοιβές που απαλλάσσονται από φόρο ή φορολογούνται αυτοτελώς, τα 5.520 ευρώ από ακίνητα και 14,17 ευρώ από μερίσματα και τόκους. Επιπλέον, ο πρώην πρωθυπουργός στο πόθεν έσχες για το 2025 δήλωσε 200.000 ευρώ στην κατηγορία «διάθεση περιουσιακών στοιχείων, δάνεια, δωρεές, κληρονομιές, εφάπαξ κ.λπ.».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τραπεζικές καταθέσεις του ανέρχονται σε 244.747,86 ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος τους, 234.795,08 ευρώ, βρίσκεται σε κοινό λογαριασμό με τη σύζυγό του στην Εθνική Τράπεζα. Από αυτά, τα 200.000 ευρώ δηλώνονται ως προερχόμενα από δωρεά και τα 34.795,08 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.

Οι υπόλοιποι λογαριασμοί του Αντώνη Σαμαρά εμφανίζουν μικρά ποσά, ενώ ένας εξ αυτών, στην Alpha Bank, έχει υπόλοιπο 10,99 ευρώ και βρίσκεται σε ακινησία εδώ και 21 χρόνια.

Στο χαρτοφυλάκιό του, δηλώνει 3.500 μη εισηγμένες μετοχές της ANEN LINES, με αξία κτήσης 10.271,46 ευρώ και τρέχουσα αποτίμηση 1.400 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε εδώ αναλυτικά το πόθεν έσχες του Αντώνη Σαμαρά.

Ως προς την ακίνητη περιουσία, ο πρώην πρωθυπουργός δηλώνει οκτώ ακίνητα, όλα αποκτημένα σε προηγούμενες χρήσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μονοκατοικία 383 τ.μ. σε οικόπεδο 2.335 τ.μ. στην Κηφισιά, την οποία απέκτησε με γονική παροχή το 1984, διαμέρισμα 150 τ.μ. στην Αθήνα, δενδροκαλλιέργεια 9.477 τ.μ. στην Εύβοια και δύο αγροτεμάχια στη Λαυρεωτική από κληρονομιά.

Δηλώνει επίσης τρία ακίνητα στην Πύλο Μεσσηνίας, μεταξύ των οποίων ημιτελή μονοκατοικία 178,24 τ.μ. υπό ανέγερση, με πισίνα 50 τ.μ. Για το συγκεκριμένο ακίνητο έχουν δαπανηθεί 53.672,75 ευρώ, εκ των οποίων τα 36.635,88 ευρώ προέρχονται από εισοδήματα του έτους.

Ο Αντώνης Σαμαράς δηλώνει ακόμη δύο επιβατικά Ι.Χ., τα οποία βρίσκονται σε ακινησία, καθώς για το ένα έχουν κατατεθεί πινακίδες από το 1996 και για το άλλο από το 2007. Δεν δηλώνει δανειακές υποχρεώσεις.