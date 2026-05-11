Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ανάρτησε βίντεο με τον Νίκο Δένδια να λέει ότι η Ελλάδα έχει από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον πλανήτη

Η αναφορά του υπουργού Εθνικής Άμυνας στα F-16 Viper, τα Rafale και τα F-35 που αναμένεται να παραλάβει η χώρα μας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και η πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Βίντεο με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να δηλώνει ότι η Ελλάδα διαθέτει «μία από τις ισχυρότερες αεροπορίες στην Ευρώπη» και «μία από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον πλανήτη» ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η ανάρτηση της πρέσβειρας των ΗΠΑ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων και στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας με την Ουάσιγκτον. Στο απόσπασμα που αναδημοσίευσε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Νίκος Δένδιας αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας, δίνοντας έμφαση στα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και στις δυνατότητες που, όπως σημειώνει, θα αποκτήσει η χώρα με την ένταξη των F-35 στον ελληνικό στόλο.

«Η Αεροπορία μας ήδη έχει υπερσύγχρονα αεροπλάνα, τα F-16 τα φτάνουμε σε επίπεδο Viper, έχουμε τα Rafale, και στο τέλος του ’27, στην αρχή του ’28, θα παραλάβουμε το πρώτο F-35», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Ο Νίκος Δένδιας χαρακτήρισε το F-35 «το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στην ιστορία αυτού του πλανήτη», τονίζοντας ότι η παραλαβή του «θα δώσει εντελώς νέες δυνατότητες στην αεροπορία μας».

 

«Θα έχουμε μια αεροπορία με 200 υπερσύγχρονα μαχητικά. Μία από τις ισχυρότερες αεροπορίες στην Ευρώπη, μία από τις ισχυρότερες αεροπορίες στον πλανήτη», πρόσθεσε.

